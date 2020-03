UPDATE: Soferul de TIR ranit in accidentul din Pasul Mestecanis le-a spus medicilor ca a fost si in nordul Italiei. Doi medici si cinci asistente de la UPU au intrat in izolare

UPDATE: Personalul medical din cadrul UPU Suceava care a intrat in contact cu soferul de TIR ranit vineri dimineata a intrat in izolare. Conform surselor noastre, este vorba despre doi medici si cinci asistente, carora li s-au prelevat probe pentru infectarea cu coronavirus. Pana la venirea rezultatelor analizelor, toti acestia au intrat in izolare.

Soferul de TIR ranit in accidentul petrecut vineri dimineata in Pasul Mestecanis a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Suceava.

Surse medicale spun ca barbatul a declarat la UPU ca in ultima luna a avut curse si in nordul Italiei. Ranitul nu prezinta simptome specifice COVID – 19.

Asa dupa cum a informat ISU Suceava, in urma accidentului barbatul a fost gasit incarcerat. Pentru extragerea sa din cabina contorsionata a camionului au intervenit pompierii de la Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei cu modulul SMURD, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si un echipaj SMURD.

CONTINUA