Şoferul care a lăsat baltă doi răniți, a demontat plăcuțele și a fugit după accident, arestat preventiv

Accidentul s-a produs în afara localității Fântâna Mare. Un șofer beat, cu 1,80 mg/l alcool pur în sânge, a lovit un Mini de pe con­trasens. Soferița de pe Mini și un pasager din mașina care a pro­vocat accidentul au fost răniți. Bărbatul a coborât din mașină, a demontat plăcuțele de înmatriculare și a plecat de la locul faptei

Un șofer băut care a produs un accident de mașină la Fântâna Mare, a schimbat plăcuțele mașinii și apoi a fugit de la locul faptei, lăsând răniți în urm­ă, a fost reținut luni, 29 octombrie. Ieri acesta a ajuns în fața judecătorilor de la judecătoria Fălticeni care au decis arestarea preventivă a lui Dumitru V. pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii au continuat cerce­tările față de Dumitru V., pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

La data de 25 octombrie, la ora 19.05, fiind sub influența bău­turilor alcoolice, în timp ce conducea autoturismul VW pe D.N 15 C, în afara localității Fântâna Ma­re, Dumitru V. a pătruns pe sensul opus de mers intrând în coliziune frontală cu un Mini condus regulamentar de Loredana C.. După produ­cerea accidentului, suspectul a demontat plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului și a părăsit locul faptei. El a lăsat în urmă doi răniți : șoferița autoturismului Mini și un pasager din propria mașină, care au ajuns la spital.

În aceeași seară, la ora 23:00, conducătorul autoturismului VW a fost găsit la domiciliu. Acesta a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, recoltându-i-se probe biologice de sânge la spital. Din buletinul de analiză toxicologică a rezultat valoarea 1,80 mg/l alcool pur în sânge. (O.S.)