Şofer băut și cu permisul suspendat, reținut după ce a intrat cu mașina în gard, la Ipotești

El avea permisul suspendat de pe 1 septembrie pentru că a fost prins conducând sub influența alcoolului. Marți, când s-a izbit cu mașina în gardul unei case, a condus fără permis, având și o alcoolemie de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat

O patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată pe 22 octombrie, la ora 00.43 despre faptul că un autoturism a intrat în gardul unui imobil din loca­litate. Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au identificat proprietarul imobilului și un autotu­rism ale cărui plăcuțe de în­matriculare au fost scoase. În urma verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost identificat în persoana unui bărbat de 24 ani, din comuna Verești, care a declarat faptul că a condus autoturismul în momentul producerii evenimentului rutier și că din accident nu au rezultat victime.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efcetuate în ba­zele de date, s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule suspendat de pe 1 septembrie pentru săvârșirea infrac­țiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului” și „conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, conducătorul auto fiind reținut preventiv pentru 24 de ore. (O.S.)