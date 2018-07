Situație de plâns pentru viitorii pensionari din județul Suceava

Județul Suceava stă cel mai prost din țară în ceea ce privește salariul mediu brut, arată datele Casei Județene de Pensii referitoare la situația Pilonului 1. Suntem cea mai ieftină forță de muncă din țară, cel puțin de vreo doi ani și ceva u rareori ne-a fost dată șansa să depășim vreun județ, dar niciodată nu am reusit sa urcam peste locul 40 pe țară. Cât privește șansele să ajungem cât de cât aproape de media pe țară, acestea sunt de-a dreptul derizorii . Asta înseamnă că, având acum salarii mici și contribuții foarte mici, pensiile pentru actualii salariați din județ vor fi, ca medie, printre cele mai mici din țară

De peste doi ani, Casa Națională de Pensii face publice nu doar datele despre pensionarii din fiecare județ, ci și despre contribuțiile aferente Pilonului 1 și Pilonului 2 de pensii pe fiecare județ în parte. Cu privire la Pilonul 1, datele au fost publicate pentru intervalul februarie 2016 – martie 2018. Nu este foarte clar dacă pe viitor Casa Națională de Pensii va continua să facă publice astfel de date, dar este evident că Suceava este pe un rușinos loc final în ceea ce privește salariul mediu brut. Spre deosebire de alt gen de statistici cu care unele instituții ne-au obișnuit și din care nu rezultă în mod explicit contribuțiile la nivelul fiecărui județ, Casa Națională de Pensii a avut o altă abordare: Declarația 112 (D112) pe care angajatorii trebuie să o completeze cu privire la numărul de angajați, salariile plătite, contribuțiile aferente.

Ei bine, pornind de aici, s-au făcut niște estimări cu privire la situația în sine a fiecărui județ. De regulă, datele pentru o lună anume au fost prelucrate la un interval de două luni distanță, ceea ce este explicabil în bună măsură prin raportare la D112 pe care angajatorii trebuie să o depună la Administrațiile fiscale. Prin urmare, ipoteza unor grave erori de calcul sau de aproximație este destul de mică, dacă nu chiar minusculă.

Drama vine însă din faptul că, potrivit datelor centralizate de Casa de Pensii și prezentate în legătură cu Pilonul 1 de pensii, județul Suceava stă cel mai prost din țară în ceea ce privește salariul mediu brut. Asta înseamnă că în mod cert va sta destul de rău și în ceea ce privește plata pensiilor pentru actualii salariați, în orice caz pentru cea mai mare parte a lor. Cea mai ieftină forță de muncă din țară, cel puțin de vreo doi ani și ceva, conform datelor centralizate de Casa de Pensii, este la Suceava. Rareori ne-a fost dată șansa să depășim vreun județ, dar niciodată nu am scăzut sub locul 40 pe țară. Cât privește șansele să ajungem cât de cât aproape de media pe țară, acestea sunt de-a dreptul derizorii.

Prin urmare, concluzia care se impune este aceea că vom avea, ca medie, cele mai mici pensii din țară. Asta, desigur, dacă nu se întâmplă vreo mare minune cu contribuțiile sucevenilor la Pilonul 2 – în cazul în care va mai exista – și astfel de minuni nu se vor întâmpla și cu contribuțiile celor din alte județe la Pilonul 2.

În cele ce urmează, am centralizat doar datele cu privire la judeul Suceava și am făcut câteva mențiuni, comparații, în tabelul alăturat. Pentru creduli și cardiaci am evitat să inserăm mențiuni referitoare la județe fruntașe și salariile de acolo, însă de fiecare dată am arătat care era media pe țară a salariului mediu brut.

Facem precizarea că aproape de fiecare dată diferența dintre salariul mediu brut pe județul Suceava și cel din Botoșani era cu cel puțin 100 de lei, iar Vasluiul avea o diferență de 20-30 de lei în fața noastră. Județe calamitate economic din sudul țării, gen Ialomița sau Călărași, stau mult mai bine ca salariu mediu brut decât Suceava. Surprinzător, am reușit de câteva ori să depășim județe din Ardeal: Bistrița, Sălaj și Harghita, dar să nu ne facem iluzii, au fost doar câteva situații „pasagere”: acele județe și-au revenit, Suceava nu. (Dan PRICOPE)