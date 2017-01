Site-ul Primăriei din Berchișești a fost spart de hackeri

Hacker-ul „tacut3” a postat pe site-ul Primăriei Berchișești un mesaj despre Islam. Primărița Violeta Tăran a făcut plângere la Poliție

Site-ul Primăriei din comuna Ber­chi­șești a fost atacat de hackeri. Ince­pând cu dimineața zilei de ieri, site-ul www.primariaberchisesti.ro nu mai funcționează, în locul infor­mațiilor de pe acesta fiind postat un mesaj despre Islam.

Hacker-ul „tacut3” a spart site-ul Pri­măriei, postând me­sajul: „sorry admin/ ISIS not Islam & Syiah not Islam/ Islam is peace – loving/ F*** Israel – USA – Rusia – Iran – ISIS you are terrorist/ see you”.

Primărița din comuna Berchișești, Violeta Tăran, a fost atenționată ieri despre acest incident de un cetățean ce dorea să obțină unele informații pe site-ul Primăriei.

„Am făcut plângere către Po­liție, nu am acces către site-ul Primăriei, am discutat cu cei care administrează site-ul pentru a nu mai apărea acest mesaj până nu se clarifică problema, pentru a vedea ce s-a întâmplat. Am verificat și noi pe la alte primării din județ, dar nu am descoperit alte astfel de cazuri”, a declarat primărița Violeta Tăran.

Polițiștii suceveni au demarat o anchetă pentru a descoperi cine se face vinovat de spargerea site-ului Pri­mă­riei din Berchișești. (Dănuț ZUZEAC)