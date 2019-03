șîeu, 15 martie, ora 15 | Ştefan Mandachi: “Suceava cred că va fi blocată integral” în timpul protestului de vineri 

Prezent la la emisiunea „În fața ta” de la DIGI 24, omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, care a construit “primul metru de autostradă din Moldova” și a anunțat un mare protest pentru vineri cerând construirea de autostrăzi în România, a declarat că a fost “uimit, pot să spun șocat de cât de mulți antreprenori au rezonat cu mine. Cred că ăsta este termenul. Nu pot să-mi revin de tot în momentul în care văd oameni de afaceri vocali, care își închid fabricile, centrele comerciale”. Intrebat câte companii s-au alăturat protestului, el a spus că „am cel puțin 4.000 de mesaje necitite pe telefon acum și numărul crește. Dar vreau să vă spun despre cei din Suceava, că de acolo am mesaje evidente. Suceava cred că va fi blocată integral”

Ştefan Mandachi, omul de afaceri sucevean care a lansat manifestul pentru construirea de autostrăzi și care a anunțat că va opri activitatea afacerilor sale timp de 15 minute, pe 15 martie, la ora 15:00, a fost prezent la sfârșitul săptămânii trecute la o emisiune la postul Digi24 unde a spus că este șocat de valul de susținere pe care l-a primit. „Am cel puțin 4.000 de mesaje necitite în telefon”, a spus Mandachi. El a spus că înainte de anunțarea acțiunii și de clipul-protest, oamenii de afaceri se temeau și erau în zona de confort, dar că acest lucru s-a schimbat.

Ştefan Mandachi a povestit că nu mai este avocat, deoarece s-a autosuspendat din Barou și s-a dedicat afacerilor și de aici a venit nevoia de a cere autostrăzi. „Din nevoia de business în primul rând și din nevoia de a trăi, pentru că pe drumurile din România e foarte greu să spui că poți trăi. Vreau să vă spun că au venit niște prieteni din Germania, cu mașina. Nu am înțeles de ce au vrut să vină cu mașina. Până au ajuns în Ungaria au făcut un număr de ore. Când au ajuns la noi, mi-au zis: Băi, la voi există 50-50 șanse de a trăi, de a supraviețui pe șosele. Nu înțelegeau cum pot să meargă tiruri la 2 metri distanță de autovehiculele mici. Deci, din nevoia de a trăi”, a adăugat antreprenorul, în cadrul emisiunii de la Digi 24.

Având o rețea de restaurante cu carne rotisată, cu specific grecesc, un hotel, o sală de evenimente și o sală de fitness, el a spus că angajații săi care sunt nevoiți să conducă în România „își petrec de două ori mai mult timp la volan”.

Întrebat de ce alți oameni de afaceri nu sunt atât de vocali ca el în a cere aceste autostrăzi, Ştefan Mandachi a spus că motivele ar fi „frica” și „zona de confort din care oamenii de afaceri sunt foarte greu smulși”. „Astea sunt două inconveninente, pentru că și eu am fost în aceeași situație. Şi mie mi-a fost frică, și eu am fost în zona de confort”, a adăugat el.

Mandachi a adăugat că frica înseamnă „frică de controale, frică de amenzi, frică de repercusiuni.” „Că dacă îți ceri drepturile, s-ar putea să fii penalizat și nu numai la nivel politic. Nu vreau să fac politică. Repet și subliniez că nu vreau să fac politică”, a amintit omul de afaceri.

El a precizat că, după ce a lansat manifestul pentru construirea de autostrăzi, oamenii de afaceri au început să iasă din „zona de confort”.

„În momentul în care am pornit manifestul am fost uimit, pot să spun șocat de cât de mulți antreprenori au rezonat cu mine. Cred că asta este termenul. Nu pot să-mi revin de tot în momentul în care văd oameni de afaceri vocali, care își închid fabricile, centrele comerciale. Chiar ieri m-a sunat un prieten și mi-a zis: Ştefan, eu îmi închid centrul comercial (în semn de protest, n.red.)”, a spus el.

Întrebat câte companii s-au alăturat protestului, el a spus că „am cel puțin 4.000 de mesaje necitite pe telefon acum și numărul crește. Dar vreau să vă spun despre cei din Suceava, că de acolo am mesaje evidente. Suceava cred că va fi blocată integral”.

„Aștept sucevenii să vină, să le arătăm românilor cât suntem de ospitalieri, cum sunt bucovinenii. Vreau să vină toată Suceava alături de noi. Adică avem oameni care vin din Suedia, Danemarca, America, Anglia care vin la Suceava pentru acest eveniment și ar fi culmea să vină zeci de mii de oameni din țară și să nu vină câteva zeci de mii de oameni din Suceava. Deci, vă aștept suceveni să veniți!”, le-a transmis el sucevenilor.

Ştefan Mandachi a anunțat din nou că pe 15 martie, la ora 15:00, va „inaugura” metrul de autostradă din apropiere de Suceava.

“Am crescut cu accidentele. Accidentele sunt în sistemul nostru nervos, al românilor”

„Asta nu a fost o idee care mi-a venit brusc. A fost o idee care curge în urma furiei enorme acumulate în mulți ani și nu numai de când am eu permis, că eu am permis din 2004, de 15 ani. Dar eu am circulat cu părinții. Mergeam la mare. Îmi amintesc că mergeam la mare cu mășina, tata avea un Break și eu eram cu fratele meu în spate și când era vreun accident ne spunea: Hai, nu vă uitați! Nu vă uitați! Am crescut cu accidentele. Accidentele sunt în sistemul nostru nervos, al românilor. Atât de des se întâmplă, că nu mai bagi în seama accidentul. Mergi pe șosea, vezi două mașini tamponate, făcute acordeon și: Păi, e normal să le vezi! Păi, dacă le-am văzut de când am copilărit? Am copilărit cu accidentele. Accidentele sunt în sistemul nostru nervos. O devenit un lucru banal. Eu vă spun. În România, sunt 2.000 de decese anual. De ce avem mai mulți oameni morți? 2.000 de coșciuge, de sicrie în România… mai mulți decât la Revoluție. Haideți să facem o revoluție fără morți. Facem o revoluție pașnică”, a spus Ştefan Mandachi, la Digi 24.

