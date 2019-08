Severin Tcaciuc a fost extrădat și încarcerat în Penitenciarul Rahova

Severin Tcaciuc, arhicunoscutul om de afaceri care a făcut multe valuri prin Suceava la începutul deceniului trecut, are de executat patru ani de închisoare, în urma unei sentințe definitive din 2016, pentru evaziune. Așa după cum OBIECTIV a relatat în exclusivitate, acum câteva zile, el a fost prins în Anglia. Britanicii, ultra-expeditivi, au scăpat urgent de el, l-au extrădat și, de ieri, bosânceanul este închis la Rahova. Severin Tcaciuc a mai făcut cam un an și jumătate de închisoare, din 2009 până la începutul lui 2011, iar a doua zi după ce a fost eliberat a plecat în Austria. După ce a ieșit atunci din țară, autoritățile române și-au dat brusc seama că ar mai fi trebuit să stea închis încă doi ani. După condamnarea din 2016, Severin Tcaciuc și-a condus afacerile din Austria. In luna martie 2019, a deschis o acțiune în care contesta Mandatul de Executare a Pedepsei cu Închisoarea, emis în baza sentinței din 2016, dar judecătorii de la Tribunalul Suceava i-au respins definitiv contestația, așa că Severin, prins de polițiștii din Marea Britanie, a fost imediat extrădat. Cel mai probabil, omul de afaceri va solicita prin avocați să obțină reducerea perioadei în care va sta în pușcărie, invocând tot felul de prescrieri sau contopiri

Severin Tcaciuc a deschis în luna martie a acestui an o acțiune la Judecătoria Suceava prin care contesta Mandatul de Executare a Pedepsei cu Închisoarea (MEPÎ), emis în 2016, într-un dosar de vaziune în care a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Acțiunea i-a fost respinsă pe 18 iunie 2019. Avocații omului de afaceri au făcut apel, dar Tribunalul Suceava a respins pe 6 august, definitv, contestarea respectivă. Aflat în Marea Britanie, Tcaciuc a fost imediat reținut, autoritățile britanice demarând de urgență toate formalitățile care au permis extrădarea urmăritului în doar câteva zile. Așa cum am spus, Severin Tcaciuc a fost încarcerat deja la Penitenciarul Rahova, cel mai probabil urmând ca omul de afaceri să încerce prin avocați să obțină eliberarea, invocând diverse prescrieri sau cerând contopirea pedepselor.

Afaceristul sucevean a devenit un infractor căutat de polițiști după ce la începutul deceniului trecut a păgubit statul român cu aproape 10 ­mi­lioane de lei. Autoritățile române au transmis în anul 2011 o solicitare omologilor din Austria, țara în care locuia acum Severin Tcaciuc, privind extrădarea acestuia. Instanțele românești care l-au avut în mână pe afaceristul evazionist fiscal l-au trimis în penitenciar la începutul toamnei anului 2009, după ce fusese extrădat tot din Austria. La începutul anului 2011, omul de afaceri sucevean a fost pus în libertate și în ziua următoare a plecat către Austria, unde locuiește familia sa de mai bine de zece ani. La doar câteva zile de la elibe­rarea sa din arest, la 20 februarie 2011, Severin Tcaciuc a redevenit primul fugar al Sucevei. Atunci, Judecătoria Suceava s-a trezit că el trebuie să se întoarcă în pușcărie, fiindcă mai avea de ispășit doi ani de penitenciar, ce nu au fost luați în calcul la calcularea pedepsei inițiale. Severin Tcaciuc nu a mai așteptat o pronunțare în acest sens și a părăsit țara.

Magistrații de la Judecătoria Suceava au explicat atunci că Severin Tcaciuc a fost căutat acasă de polițiști pentru a fi reconvocat în penitenciar în vederea executării unei alte pedepse privative de libertate, mandatul de executare a unei pedepse de doi ani de închisoare, sentință rămasă definitivă din anul 2004, prin care omul de afaceri sucevean a fost condamnat pentru instigare la evaziune fiscală și infracțiunea de folosire cu rea credință a bunurilor sau creditului societății comerciale. S-a explicat atunci că Severin Tcaciuc a fost extrădat din Austria în luna august a anului 2009 doar pentru un singur mandat, iar cel de-al doilea trebuia pus în executare, ceea ce nu s-a făcut.

Sistemul judiciar internațional s-a pus în cele din urmă în mișcare, în vederea extrădării lui Severin Tcaciuc, doar că abia în toamna anului 2012 au venit primele vești în ceea ce îl privește. Tribunalul din Viena a respins în 2012 plângerea sa împotriva deciziei de extrădare, dar Severin Tcaciuc a depus recurs la Curtea de Apel vieneză. Instanța superioară austriacă a respins recursul, sentința fiind definitivă în data de 18 martie 2013.

La sfârșitul anului 2015, Severin Tcaciuc a fost scos de pe lista „Most Wanted” a infractorilor români căutați de polițiști. Acesta era în conti­nuare dat în urmărire internațională, însă nu mai reprezenta o prioritate pentru Inspectoratul ­Ge­neral al Poliției Române.

La începutul anilor 2000, au fost inițiate împotriva lui Severin Tcaciuc mai multe dosare penale de evaziune fiscală la cele zece firme pe care le administra la vremea respectivă, vizând în principal vânzări cu ocolirea legii a produselor petroliere, dar și achiziționarea din afară de autoturisme ce erau ulterior revândute în țară. Prejudiciul estimat la vremea respectivă a fost de aproximativ 10 milioane de lei. Tcaciuc a trebuit să facă un an și aproape jumătate de închisoare în primul rând pentru altfel de infracțiuni – un furt din cabinetul unui avocat sucevean și un ultraj împotriva unui fost polițist, fapte provenind din anii 1996 – 1997.

Infracțiunile mai noi pentru care a fost condamnat au fost contopite cu cele mai vechi, iar din total a rămas o pedeapsă de trei ani de închisoare. Adunându-se cele opt luni de arest și pentru un bun comportament în penitenciar, Severin Tcaciuc a fost pus în libertate la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2011, la ispășirea a două treimi din pedeapsă. La o zi după ce a fost pus în libertate, afaceristul sucevean a părăsit România.

În mai 2016, pe când era plecat de ceva vreme din nou în Austria, Tcaciuc a primit o nouă condamnare, tot într-un dosar de evaziune, el având de executat în total patru ani de închisoare. În acest dosar anchetatorii au arătat că în anul 2000, afaceristul a cumpărat prin SC Truck Trans SRL autogara SC Caravan Auto SA de la Fălticeni. Tcaciuc a vândut autobuzele către cei 30 de șoferi care lucrau pe ele, determinându-i să își înființeze fiecare asociații familiale de transport auto de persoane și apoi să semneze contracte de colaborare între ei și SC Truck Trans SRL. Ratele din vânzarea autobuzelor, încasate numerar, nu au fost înregistrate în casă ca bani provenind din vânzări de bunuri, metodă prin care afaceristul s-a sustras de la plata TVA colectată și a impozitului pe profit. De asemenea, procurorii Parchetului Curții de Apel Suceava au arătat că soții Tcaciuc și-ar fi însușit ilegal, în perioada iunie 2000 – iunie 2001, din casieria SC Bucovina Turism SA Suceava (firmă preluată de la Fondul Proprietății de Stat), circa 330.000 de lei, fără documente legale și în mod nejustificat. Această sumă, se precizează în rechizitoriu, „au folosit-o în scopuri contrare intereselor societății și în folosul lor propriu ori pentru a favoriza alte societăți la care aveau interese directe, aflându-se tot în administrarea lor”.

După condamnarea din 2016 se pare că el și-a coordonat afacerile, bine mersi, din Austria, unde știa toată Poliția Română că se află. După ce în iunie Tribunalul Suceava a respins definitiv contestația sa la mandatul de arestare, nu se știe exact de ce Severin Tcaciuc s-a deplasat în Marea Britanie. Acolo, se spune, că firmele deținute de familia sa și coordonate de el ar avea oarece activitate și probabil că afacerile l-au determinat să părăsească Austria, loc în care nu fusese deranjat atâția ani. Polițiștii englezi au fost însă extrem de atenți și expeditivi, l-au reținut pe baza mandatului rămas definitiv și în câteva zile l-au expediat în România. (O.S.)