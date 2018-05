Senatorul Ioan Stan şi-a anunțat intenția de a candida la funcția de preşedinte al Consiliului Județean Suceava in 2020

In cadrul Comitetului Executiv Județean al PSD Suceava, care s-a desfăşurat ieri la Dumbrăveni, Ioan Stan a anunțat că alegerile pentru conducerile organizațiilor locale PSD se vor desfăşura în luna mai 2018. El a anunțat că va candida la funcția de preşedinte al organizației județene a PSD şi că îşi asumă şi poziția pe primul loc de pe lista consilierilor județeni sociali-democrați şi implicit candidatura pentru funcția de preşedinte al Consiliului Județean Suceava, la alegerile locale din 20 20. Prezent la întâlnire, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat că va oferi fondurile necesare Ministerului Transporturilor pentru finalizarea în acest an a şose­lei de centură a municipiului Suceava, a reabilitării drumurilor naționale DN 18 si DN 17 A

Ieri, începând cu ora 13, la Dum­bră­veni, a avut loc întâlnirea Comitetului Executiv Județean al PSD Suceava la care au participat parlamentarii sociali-democrați suceveni, membrii biroului permanent județean al PSD, primarii şi preşedinții organizațiilor locale PSD. Din partea organizației centrale a PSD a participat, ca invitat, ministrul Finanțelor Publice, Eu­gen Teodorovici.

În prima parte a întâlnirii s-au discutat aspecte organizatorice interne ale PSD Suceava. Preşedintele organizației județe­ne, senatorul Ioan Stan a anunțat că, deoarece 2019 şi 2020 sunt ani cu activitate electorală intensă, alegerile pentru conducerile organizațiilor locale PSD se vor desfăşura în luna mai 2018, astfel încât conducerile acestor organizații, reconfirmate sau nou alese, să-şi poată elabora strategiile care să le conducă la câştigarea confrun­tărilor electorale. De asemenea, Ioan Stan şi-a anunțat intenția de a candida la funcția de preşedinte al organizației jude­țene a PSD şi în această calitate a anunțat că îşi asumă şi poziția pe primul loc de pe lista consilierilor județeni sociali-democrați şi implicit candidatura pentru funcția de preşedinte al Consiliului Jude­țean Suceava.

„Cei care au luat cuvântul, parlamentari, primari, au evidențiat managementul bun al organizației județene realizat de senatorul Ioan Stan ca preşe­­dinte interimar în perioada 2016-2018 – management care a determinat creşterea importanței acestei organizației la nivel național, fapt demonstrat de o prezență largă a sucevenilor în Guvernul Româ­niei, dar şi de prezența în repe­tate rânduri a unor membri marcanți ai Guvernului şi chiar a preşedintelui Liviu Dragnea în județul Su­ceava la activități ale organizației județene PSD. Aceste reuşite, precum şi determinarea recunoscută sunt premise importante ca organizația jude­țeană PSD să ră­mână principala forță politică a jude­țului, dar şi pentru câştigarea urmă­toarelor confruntări electorale si în primul rând pentru recâştigarea conducerii Consiliului Județean”, se arată într-un comunicat de presă remis de Alexandru Rădulescu- purtător de cuvânt al organizației județene PSD.

In cadrul întâlnirii, minsitrul Eugen Teodorovici a răspuns întrebărilor puse de primarii prezenți, arătând preocuparea Guvernului social-democrat pentru rezolvarea comunităților locale sucevene. Teodorovici i-a încredințat pe primari că va găsi soluții concrete şi imediate pentru rezolvarea pro­ble­melor primăriilor care se află sub ame­nin­­țarea blocării conturilor din cauza ne­­plății ratelor la împrumutul pentru pro­iectul Utilități si mediu la standarde europene in jud Suceava. De asemenea, ministrul Finanțelor i-a anunțat pe cei prezenți că până la sfârşitul acestei sesiuni vor fi adoptate două legi extrem de importante pentru edili: legea achizițiilor publice şi legea parteneriatului public – privat. Eugen Teodorovici a mai anunțat că, în urma rectificării bugetare ce va avea loc în luna iulie, primăriile care au primit de la Ministerul Finanțelor ­Pu­blice sume sub nivelul bugetului anului 2017 vor primi restul banilor până la ni­ve­lul anului trecut, iar pentru anul viitor legea bugetului va suferi unele modificări, încât să nu existe nicio unitate administrativ ­teri­­toriala defavorizată. ­Mi­nistrul Teodorovici a confirmat celor pre­zenți că într-o discuție telefonica, pe care a avut-o ieri dimineață cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, l-a încredințat pe acesta că îi va oferi re­sursele financiare necesare pentru reali­za­rea în acest an a şoselei de centură a mu­ni­­cipiului Suceava, a reabilitării dru­murilor naționale DN 18 si DN 17 A. Ministrul Finanțelor a preluat şi alte sugestii ale primarilor prezenți şi i-a încredințat că aceste sugestii pertinente îşi vor găsi finalitatea în proiecte legislative susținute de ministerul pe care îl conduce. „Considerăm din nou că în urma acestei întâlniri parlamentarii sociali -democrați suceveni şi reprezentanții guver­nului social-democrat au venit cu mă­suri concre­te în rezolvarea proble­melor din ju­de­­­țul Suceava, spre deosebire de colegii lor, parlamentari liberali suce­veni, care se rezumă la interpelări nefondate şi comunicate de presă ce urmăresc doar promovarea propriei imagini”, se mai arată în comunicatul menționat. (C.A.)