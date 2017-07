Semn bun pentru începerea restaurării Gării Ițcani

Sucursala CFR Infrastructură Iași a solicitat, săptămâna trecută, Primăriei Suceava, obținerea autorizației de construire pentru rețeaua de canalizare menajeră și racord la rețeaua de canalizare a municipiului, aferente Gării CFR Ițcani. Bani ar fi, lucrările la interior au demarat acum două săptămâni, actele așteptate de la Cernăuți se pare că au venit., Mai trebuie poftă de muncă pentru ca renovarea clădirii vechi de aproape un veac și jumătate să fie gata la sfârșitul anului viitor, când se va sărbători centenarul Marii Uniri

După ani întregi de tergiversări, lucrările de reconstrucție a clădirii Gării Ițcani au început în sfârșit. Sucursala CFR Infrastructură Iași a solicitat, săptămâna trecută, Primăriei Suceava, obținerea autorizației de construire pentru rețeaua de canalizare menajeră și racord la rețeaua de canalizare a municipiului, aferente Gării CFR Ițcani. In urmă cu o lună se știa că CFR Infrastructură SA are la dispoziție circa 4 milioane de lei prevăzuți în bugetul din acest an pentru lucrări de renovare a clădirii monument istoric. Acestea trebuiau să înceapă la jumătatea lunii trecute. Termenul de începere s-a decalat până la începutul acestei luni dar investiția pare să fi început bine. Cel puțin prin prisma faptului că s-a solicitat deja autorizație de construire pentru racordarea la rețeaua de canalizare a orașului. Cerasela Bejenar, directoarea Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Suceava a confirmat că certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire a fost aprobat deja. Reprezentanți ai structurilor CFR Sucevene au confirmat că lucrările de reabilitare a clădirii au demarat deja, zilele trecute și vor fi accelerate în perioada următoare. Menționăm că în anul 2012, SC Construcții Feroviare Câmpulung Moldovenesc a câștigat o licitație organizată de Sucursala CFR Infrastructură Iași pentru lucrările de investiții preconizate a se realiza la Gara Ițcani. Fondurile necesare nu s-au alocat decât cu țârâita, firma de la Câmpulung Moldovenesc a mai cârpit câte cevade-a lungul anilor dar a ajuns în cele din urmă, în insolvență. Injecția de capital venită de la CFR Infrastructură anul acesta pare să-i fi motivat pe constructori, șpentru a reîncepe în forță lucrările. Până la finalizarea acestora, dacă se dorește ca la sfârșitul anului viitor, când se va sărbători centenarul Marii Uniri, Gara Ițcani să se prezinte așa cum se cuvine, mai este însă mult de muncă. Optimismul ceferiștilor suceveni și al reprezentanților Primăriei municipiului reședință de județ ar putea cconstitui un imbold atât pentru constructori, cât și pentru finanțatorul lucrărilor.

Explicația mai veche a tărăgănării lucrărilor la Gara Ițcani – certificatul de atestare a clădirii este la Cernăuți, în Ucraina

Vechea clădire a Gării din cartierul sucevean Ițcani, considerată cu ani în urmă una dintre cele mai elegante clădiri feroviare din România, a avut o soartă tristă după 1990. Cursele CFR spre partea de nord a județului s-au diminuat drastic, ajungându-se ca de vreo zece ani să nu mai circule niciun tren spre Brodina – Nisipitu și foarte repede mai apoi, nici spre Putna. Un ministru al transporturilor de acum doi ani explica într-un mod candid de ce nu se reabilitează clădirea emblematică, altădată pentru orașul Suceava. Concret, acum două veri, fiind invitat la Suceava de președintele Consiliului Județean, de la acea vreme, Ioan Cătălin Nechifor, ministrul Transporturilor, Iulian Matache, a clarificat problema, arătând că clădirea Gării Ițcani, monument istoric aflat într-o stare avansată de degradare că după ce ani în șir s-au făcut demersuri și proiecte, unele cu susținere guvernamentă, pentru începerea lucrărilor ar fi fost necesar un certificat de atestare care se afla atunci la Cernăuți, în Ucraina. Anunțul făcut de ministrul Iulian Matache a descumpănit comunitatea suceveană, inclusiv pe responsabilii din administrația județeană și locală ce se așteptau ca ministrul Transporturilor să aducă vești bune pentru investiția preconizată la Gara din Ițcani. Prezent la vizita oficială din gara ițcăneană, directorul Regionalei CFR Iași, Radu Pipa, a fost cel care a dat trista explicație oficialilor veniți în vizită la unul dintre cele mai importante noduri feroviare de la granița Imperiului Austro-Ungar cu Regatul României, el fiind cel care a detaliat faptul că clădirea gării Ițcani se află în programul de reabilitare al Regionalei CFR Iași încă din anul 2012, dar nu s-au putut face decât lucrări de întreținere, întrucât nu s-a obținut autorizația de construire pentru că certificatul de atestare este la Cernăuți. Directorul Regionalei CFR Iași a menționat atunci că lucrările de restaurare și consolidare costă 2 milioane de euro, fiind selectată și firma care să efectueze lucrările, dar acestea nu se pot face decât după obținerea autorizației de construire. Clădirea gării Ițcani este monument de arhitectură recunoscut, fiind înscrisă în Lista monumentelor istorice sub numele Gara Suceava Nord-Ițcani. Gara Ițcani a fost construită în 1876, în perioada administrației austriece în Bucovina, fiind atunci situată la frontiera austro-română și este o construcție cu două niveluri realizată după modelul unor gări din zona central-europeană. Se prezumă că, dacă lucrările de reabilitare au demarat în trombă, și,cum se speră, rapid vor fi terminate, documentele de la cernăuți au intrat între timp în posesia Regionalei CFR Iași iar banii pentru lucrări au fost cu adevărat puși la dispoziția constructorului din Câmpulung Moldovenesc care speră să iasă din insolvență făcând treabă bună la Suceava. (Neculai ROSCA)