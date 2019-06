Şeful Poliției de Frontieră: La granița cu Ucraina, avem acte de contrabandă făcute de copii de 10 ani

Şeful Poliției de Frontieră, Adrian Popescu, a declarat miercuri că la granița cu Ucraina sunt cele mai mari probleme în legătură cu traficul ilegal de țigări, deoarece contrabandiștii folosesc copii de 10 – 12 ani pentru a evita dosarele penale, cai învățați să ajungă la destinație, dar și “aparate de zbor neidentificate”.

“De departe, cele mai mari provocări în ceea ce înseamnă activitatea de supraveghere și control le întâlnim la frontiera cu Ucraina. Ne confruntăm zilnic cu acțiuni de contrabandă, în special țigarete, și sporadic trafic de migranți, având în vedere că s-a deschis o nouă rută în zona fostelor state membre ale Uniunii Sovietice. Avem însă și rezultate, iar capturile pe care le înregistrăm au condus la o scădere a acelui indicator care măsoară ponderea țigărilor de contrabandă pe piața reală”, a spus comisarul șef de poliție Adrian Popescu.

El a precizat că, în ultimii ani, au crescut cazurile de violențe pe zona de frontieră îndreptate asupra polițiștilor.

“Sunt provocări cu care ne confruntăm zilnic și care merg de la agresarea colegilor mei aflați în serviciu, până la acțiuni care se îndreaptă împotriva populației din zona de frontieră. Sunt acțiuni pe care le gestionăm cu colegii de la jandarmerie sau poliție, pentru că în ultimii doi ani de zile am înre­gistrat și o creștere a violenței ­e­xercitate asupra polițiștilor. Am posturi și patrule care pleacă în proximitatea frontierei verzi ascunse în microbuze, pentru a putea să exploatăm informațiile din zona operativă cu privire la traseele contrabandiștilor”, a explicat șeful Poliției de Frontieră.

Adrian Popescu a vorbit și ­des­pre metodele folosite de contrabandiști pentru a trece frontiera, de la copii de 10 – 12 ani și animale învățate să ajungă la destinație, până la “aparate de zbor neidentificate”.

“Suntem în situația în care înregistrăm acte de contrabandă făcute de copii de 10 – 12 ani, tocmai pentru a evita dosarele penale, contrabandă făcută cu animale, cu cai, care sunt învățați să ajungă la punctul de destinație, sau contrabandă cu celebrele mașini cu volan pe partea dreaptă de capacitate foarte mare și, mai nou, cu aparate de zbor, nu o să le numesc OZN-uri, o să le spun neidentificate, pentru că nu am reușit să le plasăm încă într-o zonă a re­gularității. Aici lucrurile sunt destul de sensibile, pentru că trebuie să regândim toată această strategie de supraveghere a frontierei, nu pentru că acele cantități de țigări transportate cu o dronă sau un aparat de zbor ușor ar fi foarte mari, ci pentru că, în loc de țigări, am putea avea altceva. Este motivul pentru care am cerut de-a lungul timpului o cooperarea mai apropiată cu Ministerul Apărării Naționale, care practic gestionează aceste acțiuni care țin de securitatea spațiului aerian, și încercăm să găsim soluții pentru a contracara aceste acțiuni care tind să devină un fenomen. Noi ne confruntăm cu 3 – 4 astfel de zboruri săptămânal”, a adăugat șeful Poliției de Frontieră.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului, intitulat “Managementul integrat al frontierelor în contextul președinției României la Consiliul Uniunii Europene”, unde au participat premierul Viorica Dăncilă și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. (Agerpres)