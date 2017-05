Seful IPJ Suceava nu s-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției de șef al inspectoratului

Comisarul șef Dorel Aico­boae (foto), șeful îm­pu­ternicit al IPJ Suceava, nu s-a înscris la concursul pentru ocuparea fun­cției de șef al inspectoratului. El a arătat că nu și-a mai depus dosarul, fără să dorească să explice foarte clar ce l-a determinat să ia această decizie.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a anunțat în urmă cu o săptămână că organizează un concurs pentru ocuparea funcției de șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, prevăzută la poziția 1 din statutul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă. Concursul va avea loc la sediul IGPR din strada Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, București, la data de 15 iunie 2017, ora urmând a fi stabilită ulterior și comunicată candidaților în timp util. Concursul va consta în susținerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7.00.

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Eventualele contestații cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afișare, la secretariatul Direcției Management Resurse Umane din cadrul IGPR. Înscrierile au fost făcute la Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane, din strada Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, București, până ieri, la ora 16.00. Am încercat să obținem de la IGPR date cu privire la candidații care s-au înscris la concursul ce privește funcția de șef al IPJ Suceava, însă nu am primit un răspuns la solicitarea înaintată.

Prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, cu data de 7 noiembrie 2016, comisarul șef de poliție Dorel Aicoboae a fost împuternicit să exercite, cu caracter temporar, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Din luna martie 2016, comisarul șef Dorel Aicoboae este ofițerul care conduce Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava. Acesta era împuternicit adjunct al șefului inspectoratului cu atribuții de inspector șef. Mai exact, după pensionarea fostului șef al Poliției sucevene, comisarul șef Viorel Onea, funcția de șef al inspectoratului a rămas vacantă. (Dănuț ZUZEAC)