Şeful de post de la Zvoriștea, reclamat că și-a bătut fiica și ginerele în prag de Sărbători

Pentru a nu reprezenta un pericol pentru el și pentru cei din jur, superiorii i-ar fi retras armamentul din dotare pe perioada anchetei. Incidentul a avut loc duminică seară, când fiica polițistului și fetița ei au vrut să plece cu iubitul tinerei. Scandalurile dintre polițist, pe de-o parte, și fiica lui și iubitul acesteia, pe de altă parte, sunt vechi, ei reclamându-se și dându-se în judecată de mai multe ori

Şeful de post din comuna Zvoriștea, polițistul Costică Ghițu, nu poate să-l accepte sub nicio formă pe iubitul fiicei sale și i-a luat pe amândoi la bătaie, chiar în prag de Crăciun. Scandalurile din familia Ghițu sunt vechi, fiica reclamându-și în repetate rânduri tatăl pentru violență, dar de fiecare dată s-au împăcat.

Scandalul a izbucnit din nou, duminică seară, când iubitul fetei a luat-o din fața casei tatălui ei. Polițistul și-a pierdut mințile când l-a văzut pe bărbat și l-a luat la bătaie. Pentru că fata a vrut să urce în mașina tânărului, șeful de post i-a aplicat și ei o corecție pe cinste, după cum chiar fiica a reclamat la Poliție, acuzându-și tatăl că i-a spart telefonul, iar iubitului ei i-a rupt geaca. Fata a fost cea care a sunat la 112 și la fața locului s-a prezentat un echipaj de la Poliția Adâncata, ulterior sosind și polițiștii suceveni, care se pare că i-au ridicat șefului de post de la Zvoriștea armamentul din dotate, pe perioada anchetei disciplinare.

Polițistul se scuză și spune că nu a vrut să-i rupă geaca ­bărba­tului, s-a prins doar de el, să nu cadă, admițând că nu este de acord ca cei doi concubini să plece cu fetița pe care fiica sa o are dintr-o altă relație. „Eu am sărit pentru că a vrut să îmi ia nepoata și când am sărit șanțul, m-am dezechilibrat și ca să nu mă duc în șanț să îmi rup coloana, fiind în fața mea cum mă filma, m-am prins cu două degete, nu știu cum l-am prins, m-am agățat de geaca lui și atunci s-a rupt geaca, nu m-am bătut. Deci asta a fost, asta am și scris în raport, asta e realitatea, a fost și soția de față”, a explicat polițistul Costică Ghițu.

Scandalurile dintre șeful de post și fiica sa sunt cunoscute superiorilor din IPJ, aceștia ­des­chizând o anchetă disciplinară și de această dată. “Starea conflictuală dintre cei doi este veche. S-au tot reclamat și dat în judecată. O anchetă disciplinară va stabili cu exactitate ce s-a întâmplat”, a menționat Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Suceava. (Cristina RUŞTI)