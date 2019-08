Şeful de post de la Zvoriștea, acuzat că terorizează familia bărbatului care se iubește cu fiica sa

Se pare că polițistul Constantin Ghițu nu este mulțumit de bărbatul cu care a plecat fiica sa în Germania. Neputând să se răzbune pe acesta, șeful de post de la Zvoriștea îi amenință pe sora și părinții bărbatului, rămași în comună. Pe “ginere” l-a amenințat că-i pregătește mai multe dosare penale dacă nu-i trimite fiica acasă și că “va umbla în cărucior”. Pe sora bărbatului, rămasă cu părinții în comună, ar fi șicanat-o în trafic până ce a ieșit de pe carosabil și a ajuns cu mașina în șanț . “Au încercat să spună că mă ține cu forța, că sunt sechestrată în Germania, că mă droghează, dar nimic nu este adevărat. Vreau doar să fiu lăsată în pace și să înțeleagă că am 27 de ani, nu mai sunt un copil”, spune fiica polițistului, care s-a întors în țară împreună cu prietenul ei ca să calmeze lucrurile între familii. Pe numele șefului de post sunt trei plângeri depuse la IPJ Suceava

Polițistul Constantin Ghițu, șef de post în comuna Zvoriștea, a fost reclamat la IPJ Suceava de familia bărbatului cu care a plecat din țară fiica sa. Nemulțumit până peste cap de alegerea odraslei, polițistul încearcă să intimideze familia “ginerelui”, poate așa va renunța la fiica lui. Tânăra are 27 de ani, a trecut printr-o căsnicie, fiind în prezent divorțată, și se pare că știe ce vrea de la viață, chiar dacă părinții ei vor să o aducă acasă cu forța. Cei doi locuiesc de două luni în Germania. “De când au plecat ei, pentru noi, cei de acasă, a început calvarul. Şeful de post vine aproape zilnic la poartă, împreună cu soția și ne amenință, atât pe mine, cât și pe părinții mei. Pe 15 august a fost la mine la serviciu, în Suceava, tot cu soția, și a căutat scandal. I-am explicat că în 30 de minute ies din tură și putem vorbi. Nu m-a mai așteptat, dar pe drum spre casă, între localitățile Călugăreni și Serbănești, m-a ajuns cu mașina lui din urmă și a început să mă șicaneze. A încercat să mă scoată de pe partea carosabilă, iar la un moment dat, fiind speriată, am derapat și am intrat într-un șanț. După ce am ieșit cu greu, mi-am continuat drumul spre casă, doar că acesta mă aștepta pe podețul din fața casei. Au început atât el, cât și soția să tragă de portiere, să mă înjure și să mă amenințe cu moartea. M-am speriat și având și probleme de sănătate, am făcut un atac de panică, fiind nevoie de intervenția unui echipaj al Ambulanței”, a povestit Petronela Ciobanu, sora sora bărbatului cu care a plecat în Germania fiica șefului de post.

Se pare că polițistul Ghițu nu s-a oprit aici și l-a amenințat și pe iubitul fiicei sale că-i va “pregăti” ceva. “M-a amenințat că-mi pregătește dosare penale și că el sau colegii lui îmi vor lua permisul de conducere. Mi-a mai spus că voi umbla în cărucior. Am depus și la sediul IŞJ o reclamație că sunt amenințat și nu mă simt în siguranță”, a precizat Constantin Şchuster. Bărbatul a fost acuzat de părinții iubitei sale că o ține cu forța pe aceasta în Germania și că de fapt ea nu-și dorește să fie acolo.

Pentru a nu lăsa urme de îndoială, cei doi tineri au venit în țară și au încercat să clarifice lucrurile cu familia fetei, explicându-i polițistului că vor să se căsătorească și nu are niciun rost să amenințe în toate părțile. “Au încercat să spună că mă ține cu forța, că sunt sechestrată în Germania, că mă droghează, dar nimic nu este adevărat. Vreau doar să fiu lăsată în pace și să înțeleagă că am 27 de ani, nu mai sunt un copil”, a povestit fiica șefului de post de la Zvoriștea.

Precizăm la că la sediul IPJ Suceava au fost depuse trei plângeri pe numele polițistului agresiv, oamenii legii declarând că vor analiza aspectele sesizate și vor decide ce se impune în acest caz. “Sesizările există și în funcție de ce se va stabili se va decide dacă se impune sau nu întocmirea de dosar penal”, a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava. (Cristina RUŞTI)