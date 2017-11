Seful Camerei de Comerț Româno – Germane în discuții cu afaceriștii suceveni

Discuțiile au fost gratis dar consultanța ulterioară, contra cost

Președintele Camerei de Comerț Româno- Germane, Sebastian Metz, a fost invitat ieri la o întâlnire cu oamenii de afaceri din Suceava, de către președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în prezidiu fiind prezent și Președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolai Troașe. Mai mulți oameni de afaceri din zona Suceava – Bucovina au ascutat, vreme de mai bine de un ceas pledoariile alternative, în limba germană și în limba română privind o dezvoltare mai amplă a afacerilor româno-germane pe filieră bucovineană. S-a vorbit mult despre oportunitățile comune de a se dezvolta afaceri. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur a introdus în discuție problema infrastructuriii din România, inclusiv a celei din Suceava – Bucovina. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a explicat cum vine treaba cu problemele concrete ale comunității municipale. Printre acestea, înființări de școli profesioanle pentru tineri care doresc să obțină un certificat pentru o meserie. “Mă bucur dacă acest schimb de experiență înseamnă ceva”, a transmis președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Președintele Camerei de Comerț Româno- Germane, Sebastian Metz, a arătat că este profund impresionat de frumusețea Bucovinei iar Camera de Comerț pe care o reprezintă este o reprezentanță a economiei germane la București, apolitică. “ Noi prezentăm în mod pricipial interesele membrilor noștri”.

In acest context, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat, motivele pentru care oamenii de afaceri germani ar putea investi în județul Suceava, județ care oferă atât oportunități, dar și siguranța acestor investiții: „Germania are loc mult mai mare aici în Suceava, dacă ne gândim la potențialul zonei și dacă ne gândim la motorul economiei Europei”, a spus Gheor­ghe Flutur. El le-a transmis reprezentanților Camerei de Comerț Româno-Germane că oamenii de afaceri care ar investi în județul Suceava vor investi într-o zonă sigură cu oameni care au curajul să investească, dar care au fost nedreptățiți de lipsa infrastructurii. El a mai adăugat că Suceava și provincia istorică Bucovina în ansamblu este sigură atât în privința asigurării asistenței medicale, dar și în privința siutațiilor de urgență și că infrastructura de transporturi se va dezvolta și a dat ca exemplu Aeroportul Suceava care a fost modernizat, iar de la redeschidere traficul a crescut exponențial, având acum 250.000 de pasageri pe an de la 15.000 de pasageri cu doar un an în urmă. . Apropierea de Ucraina a fost de asemenea considerată de Gheorghe Flutur ca un potențial “uriaș“ de dezvoltare. Dar și turismul în zonă se dezvoltă an de an, în șapte ani numărul turiștilor veniți în Bucovina, dublându-se.

De partea cealaltă, pedintele Camerei de Comerț Româno-Germane, Sebastian Metz, a spus că trebuie ca oferta județului Suceava să fie prezentată cât mai multor oameni de afaceri. El a subliniat că este îmbucurător că preșe­dintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat la Expo Real la Munchen unde a prezentat imaginea Bucovinei într-un domeniu de bussines foarte puternic, fie că a fost vorba de turism, agricultură, sau industria prelucrătoare. „Este foarte important că luați parte la conferințe internaționale pentru că deși noi ne cunoaștem trebuie să ne vadă și alții. Trebuie să fiți prezenți la conferințe”, a spus Sebastian Metz. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe, a declarat că a participat alături de Gheorghe Flutur la Expo Real și a subliniat că este importantă această prezență la astfel de târguri internaționale. Mai mulți onameni de afaceri din județul Suceava au profitat de întâlnirea găzduită la Muzeul Bucovinei cu cei din conducerea Camerei de Comerț Româno-Germane, propunând parteneriate de afaceri. Sebastian Metz le-a transmis că toate ofertele sunt luate în considerare, condiția fiind doar aceea de a accesa mijloacele de comunicare puse la dispoziție de entitatea pe care o reprezintă, desigur, contra cost. (Neculai ROSCA)