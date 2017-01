Sefa Casei de Pensii Suceava, pusă sub control judiciar de DNA pentru că i-ar fi cerut 4.000 de lei directorului adjunct ca să-l mențină în funcție

Camelia Maria Chitul, director al Casei Județene de Pensii Suceava, este acuzată că a primit 4.000 de lei de la directorul adjunct Bogdan Alupoaie pentru ca acesta să nu-și piardă postul u conform procurorilor DNA, Chitul ar fi cerut banii de la Bogdan Mihai Alupoaie în preajma campaniilor electorale locale și parlamentare de anul trecut, explicându-i că doar așa poate rămâne în funcție, deoarece toate funcțiile sunt numite politic și trebuie să cotizeze la partid pentru a nu fi demis. In plus, Chitul i-a cerut lui Alupoaie să-i trimită întrebările și răspunsurile pentru două concursuri organizate de CJP Suceava, pentru ca un candidat agreat de ea să obțină postul scos la concurs de Casa Județeană de Pensii. Ieri după – amiază, Chitul a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile și procurorii i-au interzis să-și mai exercite atribuțiunile de director al CJP în această perioadă

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava fac cercetări într-un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în perioada 2016 – 2017. În cursul zilei de ieri, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost făcute percheziții în trei locații de pe raza municipiului Suceava, din care una la sediul Casei Județene de Pensii (CJP) și restul la domiciliile unor persoane fizice.

Perchezițiile de la CJP Suceava au vizat biroul directorului executiv Camelia Maria Chitul, aflată la conducerea instituției încă din anul 2008. După mai bine de două ore în care procurorii anticorupție au căutat tot felul de documente cu valoare probatorie în cauză, Camelia Chitul a fost condusă spre duba Jandarmeriei și dusă la sediul DNA Suceava, unde a fost audiată. La ieșirea din sediul instituției, ea a spus că procurorii nu au găsit și ridicat nimic din biroul ei.

„Nu au luat nimic de la mine din birou. Nu știu despre ce este vorba în dosar, merg acum (n.r. – ieri) să dau declarații”, a spus Camelia Chitul la ieșirea din sediul Casei Județene de Pensii.

La sediul DNA Suceava a fost citat și directorul economic al CJP Suceava, Petrea Florea, care a precizat că nici el nu știe de ce au descins procurorii anticorupție la sediul instituției.

„Am fost citat ca martor în acest dosar. I-am solicitat domnului de la DNA care mi-a înmânat citația să menționeze baza legală în care am fost chemat, la care dânsul a devenit violent verbal și m-a amenințat cu amenda”, a declarat Petrea Florea.

Procurorii anticorupție suceveni au dispus continuarea urmăririi penale față de suspecta Camelia Maria Chitul, director executiv al Casei Județene de Pensii Suceava, cu privire la comiterea infracțiunilor de trafic de influență și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității.

În perioada 16 – 17 mai 2016 și respectiv la data de 27 octombrie 2016, în calitate de director exe­cutiv al Casei Județene de Pensii Suceava, Camelia Maria Chitul a pretins și primit de la Bogdan Mihai Alupoaie, directorul adjunct al instituției, câte 2.000 de lei, în două tranșe, în schimbul cărora i-a promis că îl va menține în funcția de conducere deținută la nivelul aceleiași instituții, având influență printre funcționarii de la conducerea Casei Naționale de Pensii. Concret, Camelia Maria Chitul i-a cerut lui Alupoaie câte 2.000 de lei în preajma campaniilor electorale locale și parlamentare de anul trecut explicându-i că doar așa poate rămâne în funcție, deoarece toate funcțiile sunt numite politic și trebuie să cotizeze pentru a nu fi demis. Banii ar fi fost înregistrați ca și cotizație la partid, însă Bogdan Mihai Alupoaie nu a primit nicio chitanță în acest sens și nici nu este membru de partid.

În perioadele 24 octombrie 2016 – 9 noiembrie 2016 și respectiv, perioada 3 – 10 ianuarie 2017, Camelia Maria Chitul l-a determinat pe directorul adjunct Bogdan Mihai Alupoaie ca în virtutea calității de președinte al comisiei de concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de execuție în cadrul CJP Suceava, cea de consilier la Biroul de Pensii Internaționale, să întocmească și să-i remită întrebările și răspunsurile pentru două concursuri din 9 noiembrie 2016 și respectiv 18 ianuarie 2017, înainte de datele e­xaminărilor, informații pe care la rândul ei, le-a transmis mai departe candidatului agreat C.P., înaintea examinărilor, în scopul ca acesta să fie declarat admis și să ocupe funcția vacantă, prin fraudarea concursurilor. Scopul a fost îndeplinit prin declararea candidatului ca admis la concursul din 18 ianuarie 2017.

„Precizăm că informațiile sunt nedestinate publicității având în vedere HG nr. 611/2008 în baza căreia au fost organizate cele două concursuri potrivit căreia variantele subiectelor de concurs se întocmesc de către fiecare membru al comisiei chiar în dimineața zilei de concurs, după care se sigilează în plicuri, în condiții de strictă confidențialitate, plicuri care se deschid doar în fața candidaților, reguli care au fost încălcate în speța de față la instigarea inculpatei, ceea ce a condus la bănuiala rezonabilă că examenele au fost fraudate. Inculpata are și calitatea de complice prin intermedierea transmiterii acestor informații către candidatul C.P., calitatea de complice fiind absorbită în cea de instigator”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava

Inculpatei i s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale, garantându-i-se dreptul la apărare. Față de aceasta s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, instituindu-se ca obligații inclusiv interdicția de a părăsi țara fără acordul prealabil al procurorului, interdicția de a se apropia sau de a intra în contact cu o serie de martori precum și interdicția de exercita profesia de director executiv a CJP Suceava în virtutea căreia a săvârșit ambele infracțiuni. Camelia Chitul are dreptul să formuleze plângere împotriva măsurii preventive dispusă de procuror, în termenul legal.

Inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive în dosar. (Dănuț ZUZEAC)