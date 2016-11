Sedință solemnă de Ziua Bucovinei, la Consiliul Județean

Marii militanți ai unirii Bucovinei cu țara, Iancu Flondor și Ion Nistor, au primit titlurile de Cetățean de Onoare post-mortem. Nepoata lui Iancu Flondor, prezentă la eveniment, a primit titlul acordat înaintașului său din mâinile președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur. La ședința solemnă au participat consilieri județeni, politicieni locali și IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Ieri, de Ziua Bucovinei, Consiliul Județean Suceava s-a întrunit într-o ședință solemnă ce a avut loc la Palatul Administrativ. Președintele administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat încă de la sfârșitul săptămânii trecute că în cadrul ședinței, nepoții și strănepoții marilor militanți ai unirii Bucovinei cu țara, Iancu Flondor și Ion Nistor, vor primi titlurile de Cetățean de Onoare, acordate post-mortem.

De la ședința solemnă a CJ Suceava nu au lipsit parlamentari suceveni, primarul Sucevei Ion Lungu, consilierii județeni, prefectul județului Suceava, Constantin Harasim, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, precum și mai mulți politicieni locali. Sedința a debutat cu intonarea imnului național al României, după care șeful CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să ureze: „La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, Suceava! La mulți ani, România!”. Acesta s-a arătat onorat că el este cel care deschide ședința solemnă organizată de Ziua Bucovinei.

ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj prin care a ținut să arate că Bucovina este o provincie unică în Europa, cu valori de patrimoniu ce nu se găsesc nicăieri în lume.

„Virtutea este rezultatul unor eforturi pentru a învinge ceea ce e răul. Si răul înlocuit cu ceea ce este bine. Nu putem avea viitor fără a cunoaște și a cinsti trecutul, a spus Regele Mihai în fața Parlamentului țării noastre. Se cade să ne aplecăm mai mult asupra istoriei poporului nostru și a Bucovinei. În Parlamentul vienez era și Eudoxiu Hurmuzachi și a avut curajul și demnitatea de român să spună împăratului că românii sunt nedreptățiți privind administrarea Fondului Bisericesc. Acesta e român bucovinean. Acum câteva săptămâni am fost la Curtea Constituțională, unde am arătat că am fost întotdeauna proprietari ai Fondului, iar un procuror a spus că niciodată nu am fost. Deci, avem de luptat de aici pentru a trăi prin unire ca cetățeni ai acestui pământ. Dumneavoastră veți hotărî. Vârsta mea e la stadiul de încheiere a socotelilor. Oricum, poporul de aici iubește țara și este credincios. Cultura consumă bunurile materiale și nu produce bunuri materiale. Eu ca venetic cunosct foarte bine sufletul acestui popor din Bucovina. Cui să vândă produsele muncii lor bucovinenii și pe cât? Pe preț de pomană? Ca să poată și ei la rândul lor ajuta cultura. Resursele țării au fost vândute la străini de trădători din sânul nostru. Veniturile uriașe acolo merg, în afara țării. La noi rămâne ce trece printre degete”, a transmis ÎPS Pimen.

Gheorghe Flutur a ținut să arate că Bucovina este un teritoriu unde localnicii se ajută la greu, dar și un loc unde toleranța se află la un loc de cinste. După acest moment, șeful administrației județene a înmânat titlul de cetățean de onoare post-mortem nepoatei lui Iancu Flondor, prezentă la manifestare.

Evenimentele de Ziua Bucovinei au continuat începând cu ora 16.00 pe esplanada din centrul Sucevei. Filaret Doboș, cel care a făcut parte din Corpul Voluntarilor Bucovineni în Primul Război Mondial, a citit la începutul spectacolului, discursul rostit în anul unirii. După acest moment a început spectacolul susținut de mai multe grupuri folclorice și coruri din județul Suceava. (O.S.)