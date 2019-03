Şedință extraordinară astăzi la CJ Suceava pentru alocarea de fonduri către bugetele locale

Astăzi, consilierii județeni vor aproba, în ședință extraordinară, repartizarea cotelor din impozitul pe venit și TVA către primăriile din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a convocat ședința extraordinară, nu înainte de a avea o dis­cuție cu primarii pe tema apro­bării repartizării sumei cores­pun­zătoare cotei de 17,5% din im­pozitul pe venit și a sumelor defal­cate din taxa pe valoarea adău­gată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019 pe unități administrativ – teritoriale.

Formula de calcul ține seama de populația fiecărei primării, ­ve­ni­turile proprii estimate de Ministerul de Finanțe și impozitul pe venit estimat de același Minister. De asemenea, există o regulă conform căreia dacă unui UAT îi revine, în 2019, o sumă mai mică decât anul trecut, aceasta se completează până la concurența sumei din 2018.

Prima din categoriile de sume pentru asigurarea bu­ge­telor minime ale primăriilor are în vedere minim 12 mi­­lioane de lei pe an pe muni­cipiu, respectiv cel puțin șase ­mi­lioane de lei pe an pe orașe, iar la comune suma este de 1.000 de lei pe locuitor pe an, dar nu mai puțin de două milioane de lei pe an.

Mai întâi, se vizează suma de 62 milioane lei din impozitul pe venit, adică cota de 17,5% din impozitul pe venit încasat la nivelul fiecărui UAT, plus cota de 18,5% din impozitul pe venit prevăzut în Legea 273/2006 a Finanțelor Pu­blice.

Apoi sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, este de 424,9 milioane de lei, numai că niciun municipiu și nici orașele Gura Humorului, Siret, Vicovu de Sus nu vor primi bani din această categorie. Conform legii în vi­goare, nu vor primi bani din acest capitol nici comunele Coșna, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Sadova, Şcheia și Pojorâta.

Urmează repartizarea sumei de 37 de milioane de lei pentru acoperirea diferențelor dintre veniturile proprii plus sumele de la punctul anterior pentru bugete minime, din 2019. În final, sunt prevăzute sumele pentru asistența socială, transferată integral prin finanțarea autorităților locale: 54 de milioane de lei. (D.P.)