Sedință extraordinară a Consiliului Local Suceava pentru aprobarea documentelor necesare achiziționării autobuzelor electrice

Renegocieri la ADR Nord-Est pentru împărțirea banilor pe axe. Municipiul Suceava nu va participa la aceste renego­cieri, primarul Ion Lungu explicând că în documentul primit se arată că cei care nu participă la negociere sunt de acord cu vechea distribuire a fondurilor. In cadrul unei ședințe extraordinare de Consiliu Local convocată pentru data de 13 iulie, aleșii locali vor aproba documentele strategice SIDU și PMUD, necesare pentru obținerea fondurilor euro­pene de la ADR Nord-Est în vederea achiziționării celor 40 de autobuze electrice

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că va convoca o ședință extraordinară de Con­­siliu Local, în cadrul căreia să fie vo­tate și aprobate documentele strategice SIDU – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană – și PMUD – Planul de Mobilitate Ur­bană durabilă -, necesare pentru a putea accesa fonduri europene în domeniul trans­portului electric. Inainte de desfă­șura­rea ședinței extraordinare, Ion Lungu va avea discuții informale cu aleșii din Consi­liul Local, astfel încât cele două documente să fie aprobate, pentru a putea în­deplini toate condițiile impuse de ADR-NE.

“Pe data de 13 iulie voi convoca o ședință extraordinară de Consiliu Local, în care ne dorim să aprobăm documen­tele strategice pentru accesarea fondurilor europene în exercițiul 2014-2020. Este vorba de SIDU și PMUD. Până atunci, în cursul zilei de luni, 3 iulie, voi avea o discuție informală cu consilierii locali, să discutăm această strategie și planul de mobilitate urbană. Ele sunt în dezbatere publică, dar vrem să clarificăm lucrurile care sunt, în așa fel încât atunci când ajungem în Consiliul Local să avem lucrurile clarificate”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Legat de accesarea fondurilor de la ADR Nord-Est, acesta a mai arătat că Agenția a transmis Primăriei o adresă prin care reprezentanții acesteia sunt invitați să participe la o negociere prin care să fie îm­părțite sumele alocate pe obiective specifice. Ion Lungu a arătat însă că din partea Primăriei Suceava nu va participa nimeni la această negociere, în contextul în care nu este obligatorie, iar din documentele primite rezultă că cei care nu participă doresc păstrarea alocărilor inițiale, fapt pe care îl dorește și municipiul Suceava. Prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est ar urma să fie achizițio­nate cele 40 de autobuze electrice cu o va­­loare de aproximativ 26 de milioane de euro, ceea ce înseamnă două treimi din suma alocată orașului nostru în cadrul ADR Nord-Est, pe axa prioritară 4 – Dezvoltare Urbană, unde municipiul Suceava are alocată suma de 39,1 milioane euro.

“Am primit o adresă de a participa la negocierea împărțirii sumelor pe obiective specifice la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, negociere la care noi nu o să participăm pentru că nu este obligatorie. Este vorba de închiderea sumelor pe cele patru priorități din cadrul Axei Prioritare 4, respectiv mobilitate urbană durabilă – și aici discutăm de transportul electric și vreau să vă spun că sunt solicitări mai mari decât sunt sumele prevăzute la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Lipsit de modestie, spun că municipiul Suceava a fost primul care a avut proiecte în acest sens și nu vrem să avem niciun fel de negociere pe această temă. Ne trebuie întreaga sumă. Sunt solicitări mai mari decât sunt prevăzute în proiect. Sunt prevăzute 181 de milioane de euro și sunt solicitări de 186 milioane de euro. Deci cineva din cele șase municipii practic ar trebui să renunțe. Suceava nu renunță pentru că noi suntem primii care avem accesate aceste proiecte și nu renunțăm”, a arătat ieri Ion Lungu.

Acesta a prezentat și celelalte proiecte pe care municipiul reședință de județ do­rește să le finanțeze din fonduri de la ADR Nord-Est: amenajare zonă agrement Dea­lul Mănăstirii Teodoreni, realizarea Centrului Multifuncțional “Arta” Ițcani – pro­­iect prin care se dorește reabilitarea cinematografului din cartierul Ițcani, dar și reabilitarea mai multor străzi și crearea unui sediu de poliție -, construire grădiniță Bur­dujeni-Sat și construire grădiniță Obcini.

“La Revitalizarea urbană noi avem prins amenajare zonă agrement Dealul Mănăstirii Teodoreni, unde facem și niște consolidări de versant. 0,54 de milioane de euro pentru amenajare zonă agrement Dealul Mănăstirii Teodoreni. La fel, pe axa prioritară, obiectivul specific 4.3 Regenerare comunități defavorizate, avem Centrul Multifuncțional «Arta» Ițcani. Pe educație cele două grădinițe, deocamdată din Burdujeni-Sat și din Obcini. Ca atare, municipiul Suceava a comunicat că nu va participa la aceste negocieri. In adresa pe care am primit-o de la ADR Nord-Est spune că, în măsura în care nu se participă la negocieri, se iau în cosiderare alocările inițiale. Deci noi ținem la alocările inițiale pe care le-am avut și avem proiecte pe toate prioritățile de pe Axa Prioritară 4, așa cum le-am enumerat. Sunt solicitări în plus la transport electric, 4.1. Mobilitate urbană durabilă și la Educație, pe Axa 4.4, acolo unde se reabilitează școli, sunt solicitări mai mici, sub cele alocate la Revitalizare urbană, unde noi avem acest proiect de amenajare zonă de agrement în Dealul Mănăstirii Teodoreni. Si la Regenerare comunități defavorizate, la fel, sunt sume mai puțin solicitate față de repartizări. Noi aici avem Centrul Multifuncțional de la Ițcani. Ca sume orientative: 24,5 milioane euro pentru mobilitate urbană, deci pentru autobuze electrice; 0,54 ­mi­lioane euro pentru revitalizare urbană, amenajare zonă agrement Dealul Mă­năs­tirii Teodoreni; 3,25 milioane euro Centrul Multifuncțional «Arta» Ițcani și 3,63 milioane euro cu cele două proiecte, construire grădiniță Burdujeni-Sat și construire grădiniță Obcini. Din păcate, n-am ajuns la nicio concluzie cu Ichim, acolo unde suntem într-o colaborare cu piața veche din Obcini, să cumpărăm se­diul de acolo, să putem avea teren pentru grădiniță în Obcini. Sigur, insistăm în continuare, vom găsi o soluție, pentru că este păcat de Dumnezeu. Avem fonduri europene la dispoziție, putem face o grădiniță nouă cu program prelungit în cartierul Obcini. Cartierul Obcini este un cartier destul de mare și tânăr, cu mulți copii și nu are o asemenea grădiniță. Vom face tot posibilul să o avem”, a mai ară­tat ieri Ion Lungu. (Alexandra IONICA)