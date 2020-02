Sedinta a Comitetul Local pentru Situatii de Urgență, la Primaria Suceava. Lungu: Astazi avem 30 de persoane in autoizolare in oras si niciun caz confirmat de infectare

Vineri dimineata a fost convocat la sediul Primariei Suceava Comitetul Local pentru Situatii de Urgență al municipiului cu principala tema Informarea corectă si gestionarea situatiilor de urgenta datorate aparitiei noului virus Coronavirus.



Au fost prezenti reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica,ai Spitalului Judetean, Inspectoratul Scolar, ISU Suceava, Directia de Ambulana, Jandarmi, Pompieri, Medicina Scolara, Agentia de Mediu, fiind prezenți 36 de membri din cei 41 cat are in componenta sa Comitetul local pentru situatii de urgenta.

“Am prezentat situatia evolutiei coronavirusului in municipiu, astazi avem 30 de persoane in autoizolare in oras si niciun caz confirmat de infectare. Am adus la cunostiinta faptul ca municipiul Suceava a inchiriat un spatiu pentru carantina in oras si avem un contract cadru cu o firma de catering pentru livrare, daca va fi cazul, de hrana si apa pentru persoanele autoizolate la domiciliu”, a declarat in cadrul sedintei primarul Ion Lungu.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgență a stabilit masuri de informare a populatiei, iar municipalitatea va tipari si imparti 30.000 pliante cu regulile de urmat pentru coronavirus, modul de folosire a măștilor de protectie si despre cum se poate transmite virusul.



“Am stabilit modalitate de colaborare si informare intre institutii, o atentie deosebita privind monitorizarea gripei de sezon si coronavirus va avea loc in scoli. De asemenea am recomandat institutiilor publice in primul rand sa faca dezinfectie totala periodic, sa se doteze cu un numar de masti de protecție si cu lichide de dezinfectie. Am considerat ca deocamdata nu se impun masuri de limitare a desfasuratii unor evenimente, in masura in care ia amploare raspandirea virusului vom lua in discutie si acest aspect”, a declarat primarul Ion Lungu.