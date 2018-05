Se reiau lucrările la Centrul de Radioterapie Oncologică de la Spitalul Județean

După cum reiese din declarațiile managerului spitalului sucevean, Vasile Rîmbu, firma care realizează acest proiect a avut probleme de finanțare, pe care însă le-a rezolvat. Reprezentanții SC RT Lotus Center Cluj-Napoca au comunicat că în zilele următoare vor veni la Suceava pentru a discuta cu constructorul detaliile privind reluarea lucrărilor. De construcția acestui centru oncologic se ocupă firma General Construct, aceeași care a executat și extinderea și modernizarea Unității de Primiri Urgențe și care execută și lucrările de extindere a secției de Cardiologie u valoarea totală a proiectului este de aproximativ 14 milioane de euro

După cum reiese din declarațiile managerului Spitalului Județean Suceava, economistul Vasile Rîmbu, în cursul acestei săptămâni vor fi reluate lucrările pentru construcția Centrului de Radioterapie Oncologică din cadrul celei mai mari unități spitalicești din județ. Se pare că firma SC RT Lotus Center Cluj-Napoca, care se ocupă de acest proiect, a avut unele probeleme de finanțare, pe care însă le-a rezolvat, urmând să ia legătura cu contructorul în vederea stabilirii detaliilor privind reluarea lucrărilor.

Reamintim că printre argumentele care au stat la baza acestui proiect se află numărul crescut al incidentelor oncologice, cât și accesul extrem de limitat al pacienților la tratamente performante. Din datele statistice ale Spitalului Județean Suceava reiese că în anul 2015 erau 9.959 de pacienți diagnosticați cu cancer, un an mai târziu numărul acestora a crescut la 10.354, pentru ca acum să fie peste 10.500 de suceveni diagnosticați cu această maladie. Proiectul acestui centru a demarat în noiembrie 2015, când s-a semnat contractul de concesionare a terenului cu investitorul SC RT Lotus Center Cluj-Napoca, iar în martie 2016 s-a obținut certificatul de urbanism și până în septembrie anul trecut s-a finalizat proiectul, s-a selectat antreprenorul general, apoi subantreprenorii. Datorită existenței unei rețele subterane care nu apărea pe niciun plan, proiectul a necesitat rectificări, noi avize, proiecte, fapt ce a condus la întârzierea evoluției acestuia cu mai bine de un an. Chiar dacă s-a estimat că lucrările vor fi gata în această primăvară, se pare că firma Lotus a întâmpinat mai multe probleme în ceea ce privește finanțarea, iar lucrările nu au mai fost reluate atunci când condițiile meteo ar fi permis acest lucru. Se pare că valoarea lucrărilor, în prima fază, este de aproximativ șase milioane de euro, în acești bani intrând finalizarea construcției și instalarea echipamentelor RT și CT, pentru ca în faza a doua să se mai achiziționeze echipamente medicale în valoare de aproximativ opt milioane de euro, valoarea întregului proiect ajungând astfel la suma de 13-14 milioane de euro.

Lucrările pentru clădirea centrului au început între pavilioanele care aparțin secțiilor de Oncologie și Dermatologie, suprafața parcelei fiind de 1.000 de metri pătrați, din care jumătate este destinată construcției, pe jumătatea cealaltă urmând să se amenajeze o parcare și o zonă cu bănci pentru pacienți. Clădirea va avea două niveluri la subsol plus parter și etaj, cu înălțime totală de aproximativ zece metri. Se estimează că în primul an de activitate în acest centru vor lucra 13 persoane, după cum a explicat Antoaneta Roca, reprezentantul firmei Medist, importator al echipamentelor necesare dotării Centrului de Diagnostic și Tratament Oncologic Suceava, și anume cinci medici radioterapeuți și fizicieni, patru asistenți și tehnicieni, plus personalul administrativ. Centrul de Radioterapie și Diagnostic Precoce se va adresa nu doar sucevenilor bolnavi de cancer, ci și pacienților din județele limitrofe și chiar vecinilor din Ucraina și Republica Moldova. (Cristina RUSTI)