Se aud mârâieli din rândurile doi și trei la PSD și PNL Suceava

După luni de inactivitate, nerespectarea promisiunilor și ignorarea alegătorilor proprii, conducerile celor două partide sucevene încep să fie contestate de membri importanți ai organizațiilor. De câteva săptămâni, atât la PNL, cât și la PSD Suceava, în jurul unor parlamentari se coagulează grupuri formate în special din primari și consilieri care contestă tot mai vocal modul în care sunt conduse filialele și acuză lipsa totală de strategie politică

Avem cei mai slabi politicieni din ultimii zeci de ani. Am votat prost, la fel ca restul țării de altfel, și toți tragem ponoasele. Cum-necum, pesediștii și liberalii suceveni și-au pus în frunte personaje depășite de vremuri, având drept singure merite doar abilitatea de a ascunde scandalurile, de a “îngropa” eventualii contracandidați din partid și a excela în a nu face absolut nimic.

Pricepuți doar la a-și păstra funcțiile, liderii suceveni ai partidelor mai răsărite din județ și-au prins urechile în propriile sforării. Lipsiți de viziune, înconjurați de slugoi submediocri și strategi de crâșmă, șefuleții partidelor sucevene au dovedit în ultima vreme că nu reușesc sub nicio formă să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, nu știu și nu pot face nimic pentru Suceava și sunt deconectați de la realitatea politică din România.

După ce astă iarnă au trimis în Parlament oameni care s-au remarcat doar prin faptul că știu să privească cel mai mult în gol, liderii suceveni ai PNL și PSD se lovesc acum de faptul că taman lipsa de oameni puternici la București îi îngroapă la Suceava. Sunt singuri, în afara jocului, trăgând de fapt tot județul în ofsaidul în care se află din cauza mutărilor proaste, menite de fapt doar să le securizeze lor scaunul.

Pesediștii suceveni nu reușesc să înțeleagă nici acum, în toiul verii, cum de au câștigat astă iarnă. Peneliștii au luat bătaie, dar se mândresc și azi că în postul Crăciunului PSD le-a tras cei mai puțini pumni la Suceava. Doar la atât se limitează “strategia politică” a celor două organizații sucevene. Năuceala asta permanentă este întreținută cu mare grijă la vârful PNL și PSD Suceava. In această pâclă se pot ascunde foarte bine nepriceperea și neputința liderilor.

Poate vă întrebați de ce avem cel mai mic salariu din țară, de ce nu sunt locuri de muncă, de ce nu apare nici măcar un investitor serios în județ, de ce nu avem încă, la zece ani de la începerea lucrărilor, o șosea de centură, unde sunt autostrăzile sau măcar ceva drumuri mai bune. Nimic din scurta lista de mai sus nu se obține fără lideri politici locali influenți, fără parlamentari conectați la jocul politic, fără reprezentanți ai teritoriului în Executiv. Că nu așa stau lucrurile la Suceava, e aproape evident.

“Victorioșii” de la PSD Suceava încă așteaptă să le bage cineva în traistă roadele votului. In șase luni n-au făcut altceva decât să spere că le va fi mai bine, cândva. Singurul sucevean care a prins un post de secretar de stat în Guvernul PSD l-a obținut pe “persoană fizică”, cum le place pesediștilor să tot spună. Nu sunt mari speranțe în ce-i privește pe pesediștii suceveni nici pentru noul guvern PSD, după ce Grindeanu a fost demis ieri prin moțiune. Nici măcar conducerea unei comisii parlamentare, partidul lor având o majoritate uriașă, nu a fost acordată unui pesedist sucevean. Dacă întrebați vreun parlamentar PSD de inițiative pentru județ, investiții atrase în zonă sau măcar dacă are vreun plan pentru dezvoltarea Sucevei, aproape toți o să vă răspundă în doi peri, eventual printr-un comunicat de presă anost, în care sunt aruncate de-a valma fragmente din programul de guvernare al partidului.

In județ lucrurile stau cum le știe toată lumea: sforării mărunte, un prefect PSD pe care nu-l ascultă nimeni și încercări timide și nereușite de a obține șefia vreunei instituții. Alegerile pentru conducerea filialei au tot fost amânate fără nicio explicație de bun simț, preocuparea permanentă părând a fi grija de a nu strica în vreun fel actuala “ordine” și nu cumva să fie deranjat vreun șefuleț local al partidului ori, Doamne-ferește, vreun lider de la București. Tăcerea absolută este lo­zinca pesediștilor suceveni. Seful lor județean a reușit “performanța” ca de la numire să nu susțină nicio conferință de presă. Nu are absolut nimic de comunicat alegătorilor săi. Un alt șefuleț, numit, nu ales, în fruntea pesediștilor municipali a încercat, în felul său, să mai spună poporului votant una-alta. Chiar dacă de cele mai multe ori erau stupizenii, era măcar un exercițiu de comunicare cu alegătorii. Probabil pentru că părea singurul pesedist sucevean viu, i s-a pus și ăluia căluș în ultimele săptămâni.

Ceva mai bine se simt însă pesediștii la întâlnirile cu “activul” din județ. Acolo e baza partidului, într-adevăr. Participanții ne povestesc însă că aceste ședințe au căpătat ceva din întrunirile religioase: se adună membrii locali, se laudă liderul și se reafirmă încrederea în lumina izvorâtă de la București. Despre problemele reale ale organizației și ale comunității se vorbește doar pe la colțuri, eventual la masa de după, în șoaptă, cu tovarășii.

Derută totală la PNL

Peneliștii suceveni trăiesc din ­a­mintiri. Iși tot spun unul altuia că au fost cândva tari. Au avut totul în mână și județul în buzunar, făceau legi, se trăgeau de șireturi cu miniștrii etc., etc.. Nu mai au aproape nimic și sunt pe cale să piardă și ce mai au.

O echipă de parlamentari slabă, alcătuită după principiul expus mai sus, se uită din zori și până-n seară după semne de bunăvoință ale liderului județean. Aproape niciunul nu-și vede rostul fără semnele astea. Insă mesajele celui care i-a pus, aproape pe toți, în fotoliile alea călduroase sunt tot mai confuze în ultima vreme. Implicarea politică lipsește, așa, dintr-odată, după ce ani de zile toată nădejdea le-a fost taman în contactele și relațiile șefului la centru. Fără explicații.

In județ, chiar și vechii fideli ai partidului încep să fie nemulțumiți. Primarii, aleși în cele mai multe cazuri pe meritele lor, se simt din nou păcăliți. Promisiunile, multe și grase, nu s-au îndeplinit nici în anul care a trecut de la alegerile locale. Senzația de deja-vu îi chinuiește pe mulți dintre edilii din județ. E drept că nu au prea mult timp să mediteze la această chestiune, pentru că sunt alergați mai toată ziua pe imașuri, la organizat hore, târguri, bâlciuri. E constanta fără de care nu poate funcționa administrația județeană ­li­berală. De fapt sunt singurele manifestări în care pare să se implice serios liderul liberalilor suceveni. Or fi bune și astea, dar, cu siguranță, cu nicio fanfară din județ nu vom convinge vreun investitor serios să se uite măcar pe hartă după județul nostru. Business-urile adevărate nu confundă niciodată tradiția cu inovația și nici măcar turismul rural nu se poate face fără infrastructură, investiții și oameni cu venituri cel puțin egale cu media celor din țară. Festivismul ăsta gratuit și exagerat nu e doar o pasiune nevinovată a liderului liberalilor suceveni. In spatele acestor desfășurări de forțe, de cele mai multe ori ridicole, sunt și bani și interese. La umbra dulcegăriilor sămănătoriste aruncate zi de zi se scurg poate și ceva parale, dar mai ales se pot piti promisiunile ­neîmpli­­nite. Cu Bucovina în gură zi și noapte, cine mai poate aduce vorba de investiții, gaz, asfalt, locuri de muncă? Nu se cade, vor zice patrioții adevărați, liberali sau nu.

Dar, probabil, în rândul liberalilor suceveni ultima mare nemulțumire este reprezentată de poziționarea filialei locale la recentul congres al partidului. Este greu de digerat pentru mulți peneliști suceveni faptul că cea mai ­pu­ternică organizație din țară, așa cum se pretinde a fi, a avut o poziție ambiguă, cel puțin în ceea ce-l privește pe liderul organizației. Faptul că sucevenii au obținut doar un post de vicepreședinte coordonator al regiunii Nord-Est, post obținut doar datorită fermității cu care respectivul liberal și-a susținut poziția, a stârnit multe discuții. Reproșurile se îndreaptă spre cei care au stabilit strategia asta perdantă, apărând firesc întrebări despre viitorul filialei locale, atâta vreme cât organizații mult mai puțin numeroase au reușit să-și impună oamenii în noua conducerea centrală a partidului.

Ce urmează

Chiar dacă aproape nimeni nu se mai aștepta, în ultimele săptămâni, atât la PSD, cât și la PNL Suceava oamenii din linia a doua a organizațiilor încep să-și pună întrebări nervoase. Răzbat semnale că în scurt timp vom asista cel puțin la discuții publice despre eficiența liderilor locali.

Interesant este că în ambele tabere scenariul pare cam același: 1-2 parlamentari au coagulat în jurul lor câțiva primari și consilieri și încearcă să-i convingă pe cât mai mulți membri că a venit vremea să schimbe ceva la vârful organizațiilor lor. Au argumente din belșug, se bazează pe oarece notorietate și este foarte probabil că vor reuși să producă destulă gălăgie. Nemulțumirile ambelor organizații sunt mari, nu sunt dubii că vor urma schimbări, singura întrebare fiind doar când anume se va alătura majoritatea membrilor celor care contestă deja conducerile celor două organizații.

Cei mai “sinceri” băieți din târg dorm liniștiți

Mai mult printr-o întâmplare, Suceava a trimis în Parlament și doi reprezentanți ai ALDE. Ca și partidul din care fac parte, cei doi sunt un fel de caricaturi politice, având un singur merit: nu ne-au păcălit prea tare. Nu au promis nimic, nu fac nimic. Adică ei mai fac câte ceva, dar e doar pentru interesul și buzunarul lor. Așa că sucevenii n-au avut și nici n-o să aibă vreo așteptare de la ei, iar în minuscula lor organizație nu există niciun fel de tulburare. Toată lumea așteaptă să li se sfârșească mandatul și să-i uite. (T.V.)