Se anunță un an al sărăciei crunte pentru localitățile sucevene. Banii alocați ieri de CJ – de zece ori mai puțini decât nevoile

Si pe aceste sume mici oferite de guvern, ceva mai mult de 28 de milioane de lei, consilierii județeni s-au ciondănit mai bine de două ceasuri. “Am avut o solicitare de peste 270 de milioane de lei, iar noi am avut aproape de 10 ori mai puțini bani de împărțit”, a declarat preșe­dintele CJ, Gheorghe Flutur. El a spus că criteriile de care s-a ținut cont la împărțirea sumelor au fost în primul rând legate de arierate, de împrumuturi și de nevoia de cofinanțări. OBIECTIV vă prezintă sumele alocate fiecărei localități în parte, din sumele defalcate din impo­zit pe venit și TVA în 2017, cu previziunile aferente următorilor trei ani

Consilierii județeni au votat ieri pro­iectele de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unitățile administrative – teritoriale din județul Suceava a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020 provenite din cote defalcate din impozitul pe venit și din taxa pe valoa­rea adăugată pentru echilibrarea buge­telor locale. Discuția “pe buget” s-a pur­tat pe parcusul a aproximativ două ore, nemulțumirile venind în principal din partea consilierilor județeni PSD ca­re de altfel au și votat împotrivă . Votul majoritar al liberalilor a fost însă decisiv pentru ca acest proiect de hotărâre să fie promovat.

Vreme de două ceasuri, mai mulți consilieri județeni, fie membri PSD, fie membri PNL s-au întrecut în a arunca unii altora săgeți politice, în cadrul dis­cuției asupra acestui proiect de hotărâre de CJ prin care se vor împărți locali­tă­ților o sumă de nouă ori mai mică decât cea solicitată prin proiecțiile bugetare a fiecărei unități administrativ – teritoriale în parte, 114 la număr în județul Su­ceava, municipii, orașe și comune. S-au cerut de către consilierii județeni sume pentru localitățile pe care au decla­­rat că le reprezintă; s-au cerut bani mai mulți pentru municipiul Suceava, în mod bizar, chiar de către consilierii PSD, s-au pus în cântar sumele alocate unor alte localități conduse de primari și consilieri social democrați, care ar fi primit sume mai mici decât cele conduse de liberali. S-a ajuns chiar până la comparații în ceea ce privește alocarea fondurilor la primării pe criterii politice. Astfel, s-a aflat că anul trecut raportul privind alocarea fondurilor primite din sume defalcate din impozit pe venit și TVA a fost de 2,5 la 1 în favoarea pri­măriilor conduse de PSD iar anul acesta, după alegerile locale din vara anului tre­cut raportul a fost de 1,2 la 1 în favoarea PNL. S-au făcut comentarii legate de faptul că unele localități au primit mai mult față de altele, una dintre cele date ca exemplu fiind comuna Bilca, căreia i-a fost repartizată în total suma de aproximativ 350 de mii de lei, sumă considerată foarte mare de unii consilieri social- democrați care au omis să precizeze că acum un an, Consiliul Ju­dețean majoritar PSD nu a alocat niciun leu din defalcări acestei commune.

Oricum, discuțiile s-au prelungit pentru ca în final proiectul de hotărâre să fie votat cu 21 de voturi pentru, cele ale consilierilor județeni PNL, cu 14 voturi împotrivă din partea PSD și cu o abținere. Consilierul județean Dan Ioan Cușnir a precizat că grupul de consilieri PSD din deliberativul județean analizează posibilitatea de a ataca în contencios hotărârea de consiliu județean aprobată ieri.

Președintele Consiliului Ju­de­țean Gheorghe Flutur a declarat într-o scurtă conferință de presă de după ședința CJ de ieri că “cel mai sănătos este, iar pe viitor eu îmi doresc acest lucru, ca formule clare să repartizeze bani iar nu plenuri de consiliu județean. A fost o periodă când se îm­părțeau pe formule, sută la sută, banii veniți din TVA și din impozite pe venit. Am avut o solicitare de peste 270 de mi­lioane de lei, iar noi am avut aproape de 10 ori mai puțini bani de împărțit. Criteriile de care s-a ținut cont au fost în primul rând legate de arierate, de împrumuturi și de nevoia de cofinanțări. Cu sumele pe care Direcția de Finanțe le-au împărțit după o formulă standard, am încercat să asigurăm primăriilor un minim de buget de funcționare. Două primării nu au solicitat fonduri – Satu Mare și Siminicea, celelalte au primit fonduri. Eu cred că s-a încercat o repartizare echi­librată pentru perioada ur­mă­toare, dar atâta vreme cât împarți mult mai puțin decât au fost așteptările, sunt ne­mulțumiri îndreptățite”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Prezentăm în tabelele alăturate modul în care au fost alocate fondurile pentru unită­țile administrativ-teritoriale, comune, orașe și municipii din județul Suceava în anul 2017 din sumele defalcate din impozit pe venit și TVA precum și previziunile de alocare pentru următorii trei ani.

PSD: Sumele cuvenite pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate discreționar, partinic, cu o vizibilă favorizare a unităților administrativ-teritoriale conduse de primari PNL

După ședința de ieri a Consiliului Județean Sucea­va, președintele organizației județene a PSD Suceava, senatorul Ioan Stan a transmis presei un comunicat în care susține că „atât în nume propriu cât și în numele colegilor parlamentari, consilieri județeni și al consilierilor locali social-democrați, am exprimat permanent dorința de colaborare cu Președintele Con­siliului Județean spre binele locuitorilor jude­țului Suceava și al tuturor comunităților locale indife­rent de culoarea politică a celor care le re­­­pre­zintă. O ultimă dovadă este prezența în județ, în data de 10-11 martie, a ministrului social-democrat, doamna Sevil Shhaideh care va prezenta tuturor primarilor județului noua variantă a Pro­gra­­mului Național de Dezvoltare Locală”. De asemenea, senatorul Stan consideră că „președintele Consiliului Județean confirmă suspiciunea pe care am avut-o în ceea ce privește imparțialitatea și dorința de colaborare deseori clamată. Ilustrativ este modul discreționar, partinic, în care majoritatea PNL din Consiliul Județean a repartizat sumele cuvenite pentru echilibrarea bugetelor locale cu o vizibilă favorizare a unităților administrativ-teritoriale conduse de primari PNL. În ciuda duplicității manifestate de președintele Consiliului Județean îl invit pe acesta să abandoneze logica provincială derizorie a abordării difernțiate, exclusiv pe criterii politice a problemelor localităților județului și să se alăture eforturilor noastre a social-demo­craților suceveni pentru promovarea intereselor tuturor comunităților din judetul Suceava”, se mari arată în comunicatul remis de senatorul Ioan Stan, președintele PSD Suceava. (O.S.)