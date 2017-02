Scolile sucevene vor de trei ori mai mulți bani pentru investiții decât în 2016

Bugetul total solicitat de unitățile de învățământ sucevene crește în 2017 față de 2016 cu 62,52%. Cea mai mare creștere a bugetului solicitat este cea de la școlile generale. Bugetul total solicitat în 2017 este de 177.696.379 lei, față de 109.334.410 lei în anul 2016. La investiții, suma solicitată a crescut cu 300% comparativ cu anul 2016

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că va avea o discuție, în cursul zilei de luni, cu directorii școlilor din municipiu, astfel încât să stabilească suma necesară școlilor care să fie prinsă în bugetul pe 2017. Conform acestuia, bugetul solicitat în acest an de școli este cu peste 60% mai mare comparativ cu bugetul alocat unităților de învățământ în anul 2016. In ceea ce privește bugetul solicitat pentru investiții, Ion Lungu a arătat că acesta este de trei ori mai mare comparativ cu cel alocat în 2016. Edilul Sucevei a arătat că, în primul rând, Primăria trebuie să în­cheie lucrările de investiții începute anul trecut, acestea fiind prioritare, conform legislației în vigoare. Su­ma restantă la școli din bugetul alocat pe 2016, pe care Primăria va trebui să o plătească înainte de a putea angaja alte cheltuieli, este de un milion de lei.

“Prima discuție legată de buget o voi avea în cursul zilei de luni, 6 februarie, la ora 14, la Primăria Municipiului Suceava și nu pot începe această discuție decât cu școlile pentru că se cer niște sume foarte mari. Per total, bugetul unităților de învățământ, ca și solicitare, crește în 2017 față de 2016 cu 62,52%. La licee creșterea este de 62,56%, la școli generale 70,52%, iar la grădinițe creșterea este de 35,25%. Suma solicitată la reparații este cu 84% mai mare, iar la investiții se solicită de trei ori mai mult comparativ cu anul trecut. Eu am atras atenția că sunt sume restante de plată la școli. Cred că școlile din orașul nostru arată bine. Sigur că mai sunt lucruri de făcut, de investit, dar voi avea o discuție cu profesorii, cu contabilii șefi să aplicăm în primul rând disciplina financiară și Legea finanțelor pu­blice, să finalizăm în primul rând lucrările de investiții, în așa fel încât să putem face și alte lucrări de investiții. Bugetul total solicitat în 2017 este de177.696.379 lei, față de 109.334.410 lei în anul 2016. Iar dacă discutăm de investiții, acolo unde spuneam că este o creștere de 300%, în 2016 suma solicitată a fost de 7.422.810, iar anul acesta suma solicitată este de 20.316.770 lei”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

De asemenea, Ion Lungu a ară­tat că va încerca împreună cu directorii aflați la conducerea unităților de învățământ sucevene să stabi­lească o ierarhie a investițiilor solicitate, pentru a vedea care dintre acestea au prioritate. Acesta a mai arătat că, deși toate școlile vor să realizeze lucrări de reparații și să facă unele schimbări, sunt foarte multe unități de învățământ care au corpuri pe care nici măcar nu le mai folosesc, așa cum este cazul fostelor licee industriale, unde foarte multe ateliere sau alte dotări nu mai sunt folosite, întrucât unele specializări nu mai există și nu se mai desfășoară aceleași activități ca acum mulți ani. “Solicitări sunt fără număr, așa cum am spus și altă dată. Vom încerca să găsim o soluție. Vom sta­­bili o ierarhie în funcție de proiecte, pentru că și legea spune că atunci când faci o solicitare de buget trebuie să ai făcută o notă de fundamentare, să respecți anumiți indicatori. In această sumă intră cheltuieli de funcționare: bunuri și servicii, în primul rând, repa­rații și investiții. Fiecare școală vrea să repare, să facă schimbări. Sunt unități de învățământ care au foarte multe corpuri prin curtea școlii și aici se încadrează în primul rând fostele licee industriale, unde trebuie făcute și anumite reparații, dar și o anumită restructurare. Să vadă dacă unele clădiri se mai folosesc, dacă mai funcțio­nează unele ateliere, dacă mai desfășoară toate activitățile pe care le desfășurau altădată”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Edilul Sucevei a spus că momentan nu are o estimare a bugetului pentru anul în curs și că deo­camdată se discută bugetele pentru fiecare segment în parte. El a mai spus că, deși a arătat deja în repetate rânduri că bugetul pe 2017 trebuie să fie unul mai realist și mai mic față de cel din 2016, totuși solicitările de sume au crescut. In aceste zile se lucrează la o fundamentare a cifrei bugetului pentru anul în curs, fundamentare care ar putea fi gata până săptămâna viitoare, atunci când Ion Lungu spunea că ar putea dezvălui o cifră estimativă. “Momentan discutăm bugetul pe bucăți. Am spus că, din punctul meu de vedere, acesta trebuie să fie mai mic decât cel de anul trecut. Se lucrează la o fundamentare în aceste zile, dar nu am încă cifra estimativă. Probabil săptămâna viitoare o voi anunța”, a mai arătat ieri Ion Lungu. (Alexandra IO­NICA)