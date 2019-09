Şcolile și grădinițele din Suceava și-au deschis porțile pentru cei peste 100.000 de elevi și preșcolari

Bucuroși au fost în special elevii și preșcolarii din clasele și grupele mari căci și-au revăzut dascălii și colegii, iar emoționați și chiar speriați au fost preșcolarii de grupa mică, care au asociat noutatea începerii anului școlar cu despărțirea de mame, tătici și chiar bunici. In acest an școlar, județul Suceava are un efectiv de aproximativ 108.221 de copii

Deschiderea noului an școlar a fost plină de emoție, bucurie, încântare, dar totodată și motiv de supărare, teamă și chiar nervozitate pentru elevi și părinți. Bucuroși au fost în special elevii și preșcolarii din clasele și grupele mari căci și-au revăzut dascălii și colegii, iar emoționați și chiar speriați au fost preșcolarii de grupa mică, care au asociat noutatea începerii anului școlar cu despărțirea de mame, tătici și chiar bunici, dar și cei mai timizi dintre elevii care au intrat în clasa 0. Nervii și-au făcut apariția odată cu blocajele în trafic, în apropierea școlilor și grădinițelor, lipsa locurilor de parcare și aglomerația din curțile unităților de învățământ.

Agitația specifică acestui mare eveniment a început cu o zi înainte, cu achiziția buchetelor de flori sau a diferitelor aranjamente florale, naturale și artificiale, după plac și pretenții, dar și cu nenumărate drumuri prin magazine în căutarea ținutei adecvate pentru festivitatea de deschidere a anului școlar. În ce privește florile, duminică, la orele amiezii, vânzătorii ambulanți aveau mai mult de trei sferturi din marfă vândută, mai ales că au fost foarte mulți clienți care au cum­părat buchete pentru Mariile sărbă­to­rite duminică. La florării, părinții stă­teau la coadă în așteptarea asam­blării aranjamentelor sau pentru ridicarea comenzilor plasate încă din cursul săptămânii. În timp ce unii căutau buchete mai accesibile, între 20 și 35 lei, pentru că aveau de cumpărat câte 2-3 bucăți, alți părinți au scos din buzunar sume între 50 și 300 lei pentru aranjamentele din flori de hârtie, flori de săpun și trandafiri criogenați, foarte la modă în această perioadă.

Parada modei printre elevii mai mari, dar și părinții acestora

Foarte importantă pentru această zi specială a fost ținuta elevilor, dar și a părinților care i-au însoțit la festivitățile de deschidere. Pentru cei din clasele primare uniforma este încă obligatorie, așa că elevii s-au conformat și au venit îmbrăcați în cămăși albe și fuste, respectiv pantaloni negri sau bleumarin, sau direct cu uniforma școlară și cu ghizdanele în spate, deși azi programul a fost scurt, de socializare. Părinții lor însă, au îmbrăcat haine elegante, s-au parfumat și s-au aranjat cum au știut ei mai bine, iar doamnele nu au uitat să treacă și pe la coafor.

Elevii de la gimnaziu și liceu, atenți la detalii, au purtat cele mai în vogă articole vestimentare, acceso­rizați cu deja cunoscutele ghiozdă­nele personalizate cu cele mai ochioase brelocuri și cu nelipsitele telefoane mobile în mâini. Desigur, au venit fără părinți, ei cunoscând deja rutina festivităților de deschidere de an școlar.

Programul de ieri a fost unul scurt pentru elevi și preșcolari, de socializare, organizare și planificare, urmând ca de azi cursurile să intre pe făgașul normal. Cei mici au plecat spre case, pe când liceenii au luat drumul pub-urilor și cafenelelor pentru a se pune la curent cu noutățile colegilor și prietenilor cu care nu au reușit să se întâlnească în vacanța de vară.

Semestrul I al acestui an școlar are loc între 9 septembrie – 20 decembrie 2019 și semestrul al II-lea între 13 ia­nuarie – 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni. Vacanța de iarnă a fost stabilită în perioada 21 decembrie 2019 – 12 ­ia­nuarie 2020, vacanța de primăvară între 4 – 21 aprilie 2020 și vacanța de vară va începe pe 13 iunie. Clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

În acest an școlar, la nivelul ju­dețului Suceava, există 4.874 de clase cu un efectiv de aproximativ 108.221 de copii, reprezintând 3,85% din ­po­pulația școlară a României. (Oana NUȚU)