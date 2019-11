Şcolile din zona de munte, afectate de costul standard per elev. Sindicaliștii din Educație cer renunțarea la acest tip de finanțare

”Sunt din ce în ce mai multe cazuri în care unitățile școlare nu se pot încadra în costul standard per elev/preșcolar, cum ar fi unitățile de învățământ din zonele izolate, cu efective mici de elevi la clasă, unitățile de învățământ vocațional, care sunt aproape de desființare, colegiile și liceele cu peste 30 de elevi la clasă, unde majoritatea cadrelor didactice sunt cu gradul I, precum și grădinițele cu efective de copii la grupă peste media prevăzută de lege”, se arată într-un comunicat al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. ISJ Suceava a solicitat o rectificare bugetară reprezentând 25% din totalul necesar la capitolul cheltuieli de personal la nivelul întregului județ, pentru a putea plăti salariile profesorilor în luna decembrie

Sindicaliștii din Educație au înaintat deja o primă solicitare noului Guvern, și anume renunțarea la costul standard per elev/preșcolar, numind acest tip de finanțare ”groparul” învățământului preuniversitar. Chiar în această perioadă, de final de an, mai toate județele din țară întâmpină ­pro­bleme cu plata salariilor dascălilor în unitățile de învățământ cu efective mici de elevi, fondurile provenite din finanțarea pe baza costului standard per elev fiind insuficiente.

”Sunt din ce în ce mai multe cazuri în care unitățile școlare nu se pot încadra în costul standard per elev/preșcolar, cum ar fi unitățile de învățământ din zonele izolate, cu efective mici de elevi la clasă, unitățile de învățământ vocațional, care sunt aproape de desființare, colegiile și liceele cu peste 30 de elevi la clasă, unde majoritatea cadrelor didactice sunt cu gradul I, precum și grădinițele cu efective de copii la grupă peste media prevăzută de lege. Acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru Guvern și Parlament, precum și pentru Președintele României”, se arată într-un comunicat transmis de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Sindicaliștii din învățământul sucevean își doresc renunțarea la această modalitate de finanțare a școlilor, care defavorizează anumite unități și creează probleme financiare atât angajaților din învățământ, cât și elevilor.

Problema fondurilor insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de personal în școlile cu efective mici de elevi a vizat și județul Suceava, în cei 9 ani de când finanțarea unităților școlare se face în baza costului standard per elev. Chiar în această săptămână Inspectoratul Şcolar Județean (ISJ) Suceava a informat că a fost trimisă o solicitare către Ministerul Educației pentru o rectificare bugetară de 43 milioane de lei, sumă necesară pentru a putea plăti salariile profesorilor în luna decembrie. Această sumă reprezintă 25% din totalul necesar la capitolul cheltuieli de personal la nivelul întregului județ, iar școlile care întâmpină astfel de probleme sunt în primul rând cele din zonele izolate, unde funcționează clase sub efectivele minime, dar sunt și unități școlare din mediul urban care nu au fonduri suficiente, tot din cauza efectivelor mici sau a claselor supraaglomerate. Cele mai mari probleme se înregistrează în zonele de munte, unde funcționează clase sub efectiv, distanța mare față de școală duce la o rată mare a abandonului școlar, care se materializează în comasarea claselor și desființarea unor școli.

Costul standard per elev – ”groparul” învățământului preuniversitar

Anul școlar anterior au funcționat 1.006 grupe/clase peste efectivele maxime prevăzute în Legea Educației Naționale și 101 grupe/clase sub efectivele minime. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ care au fundamentat aprobările de funcționare a formațiunilor de studii sub/peste efectiv au motivat deciziile prin situarea în zone defavorizate, predarea în limbile minorităților, obligația încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget și în numărul maxim de posturi aprobat la nivel de județ și necesitatea și asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare. ”Noi am aprobat funcționarea claselor sub efectiv tocmai pentru a facilita prezența la școală a elevilor din zonele izolate”, a precizat inspectorul școlar general Gabriela Mihai.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că, după nouă ani de la introducerea sa, acest cost standard per elev/preșcolar poate fi numit ”groparul” învățământului preuniversitar. ”Guvernanții nu au făcut în toți acești ani o analiză serioasă a acestui cost standard, pentru a se ajunge la valoarea lui reală, ținând cont de toate condițiile specifice din unitățile școlare. Au avut grijă, însă, pentru a sta liniștiți, să prevadă prin lege obligativitatea ordonatorilor de credite să se încadreze în bugetul aprobat, fiind pasibili chiar de amenzi uriașe dacă nu fac acest lucru. Dacă se dorește un învățământ de calitate, dacă se dorește ca școala să formeze forță de muncă de care are atâta nevoie România, dacă se dorește să înceteze migrația românilor, atunci trebuie crescută semnificativ investiția în educație. Guvernanții trebuie să lase Consiliul Național privind Finanțarea Învățământului Preuniversitar să stabilească valorea corectă a costului standard per elev/preșcolar și să se țină cont de ea sau cea mai bună variantă ar fi eliminarea acestuia. Păstrarea actualei formule privind stabilirea valorii costului standard înseamnă îngroparea definitivă a învățământului preuniversitar, „groparul” fiind acest cost standard”, se mai arată în comunicatul sindicaliștilor. (Oana NUȚU)