 Şcoli moderne, drumuri asfaltate și rețea de gaz metan, toate în comuna Dărmănești

Primarul Dănuț Chidoveț continuă să schimbe viața locuitorilor din Dărmănești, cu fonduri europene. “Am primit finanțare pentru toate proiectele depuse”, a explicat primarul Dănuț Chidoveț. Cultura și educația, sunt la loc de cinste în Dărmănești n unitățile de învățământ sunt reabilitate cu fonduri europene, iar la Măriței se construiește o grădiniță nouă. Căminul cultural din Dărmănești se reabilitează tot cu fonduri europene n în Dărmănești și Călinești-Vasilache au fost inaugurate două locuri de joacă, urmând să fie construite și în celelalte sate ale comunei n pentru petrecerea timpului liber, au fost amenajate și mini-terenuri de fotbal

Fața comunei Dărmănești se schimbă de la o zi la alta, primarul Dănuț Chidoveț înțelegând că pretențiile oamenilor cresc mereu, iar standardele de viață sunt într-o permanentă schimare. Așa se face, că șantierele nu se închid bine în comuna Dărmănești, că altele se deschid, localitățile fiind într-o continuă dezvoltare.

Recent, au fost aprobate, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, proiecte pentru modernizarea căminelor curturale din comună cât și a unităților de învățământ, primarul Chidoveț înțelegând foarte bine rolul culturii și al educației, în viața oamenilor. Mai precis, s-au obținut fonduri în valoare de 1,1 milioane de lei pentru modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Dărmănești, fiind semnat și ordinul de începere a lucrărilor.

Pe lângă proiectul în valoare de peste un milion de lei pentru construcția unei grădinițe noi în satul Măriței, în comună se lucrează la alte trei unități de învățământ, banii necesari lucrărilor provenind tot din fonduri europene. “Lucrările sunt în plină desfășurare la Măriței, unde facem o grădiniță nouă. Mai avem trei școli la care se lucrează, la Dărmănești, Dănila și Călinești-Enache. Am schimbat geamurile, finalizăm acum instalațiile de încălzire. Suntem preocupați de tot ce înseamnă proces de învățământ în comuna Dărmănești. Colaborăm foarte bine cu directorii școlilor și am avut mereu grijă să nu lipsească nimic. Tot ceea ce au solicitat, au primit”, a explicat Dănuț Chidoveț, primarul comunei Dărmănești.

În ultima perioadă, școlile din comună au suportat reparații capitale, construcțiile fiind consolidate. La școlile din Dărmănești, Călinești Enache și Dănila vor fi amenajate grupuri sanitare, iar la unitatea de învățământ din Dărmănești se fac și lucrări de modernizare și extindere a corpului de clădire. “Se efectuează lucrări de modernizare, atât în interior cât și în exterior. Suntem conștienți că sunt multe de făcut dat încă nu s-a născut omul care să le facă pe toate. Şi cu cât facem mai multe, cu atât cresc și pretențiile locuitorilor. Presiunea este mai mare și nu vrem să dezamăgim. Îmi doresc ca aceste locuri să fie demne de Uniunea Europenă, să arate bine, pentru că în aceste sate locuiesc oameni gospodari care merită ce e mai bun. Dacă vrei să critici, e ușor, dar să ne amintim cum era când nici măcar iluminat public nu era în comună”, a adăugat primarul comunei Dărmănești, Dănuț Chidoveț.

Un alt proiect foarte important în comuna Dărmănești, este racordarea la rețeaua de gaz metan. Aflată la doar 15 km de Suceava și 16 km de Rădăuți, comuna Dărmănești este în continuă dezvoltare, iar racordul la rețeaua de gaz metan nu doar ar îmbunătăți viața locuitorilor, dar ar ridica și prețul locuințelor și al terenurilor, la fel ca extinderea rețelelor de apă și canalizare. “Pentru a putea finaliza proiectul de <<Canalizare și stație de epurare în sistem centralizat >>, am făcut demersuri și am primit sprijin de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Pentru a putea funcționa canalizarea este nevoie și de apă. Am făcut demersuri pentru un proiect de extindere canalizare, dar și de aducțiune cu apă. Valoarea totală a proiectului este de 1,35 milioane de euro, iar acum suntem în faza de licitație de execuție. În ceea ce privește racordul la rețeaua de gaz, menționez că sunt patru pași iar în prezent noi suntem la cel cu numărul trei. Rețeaua va avea 25 de km, pentru început, urmând ca în fiecare an, în funcție de fonduri să extindem, până când toți locuitorii comunei vor avea gaz metan. Magistrala de gaz Suceava-Rădăuți trce prin comuna noastră și ar fi fost păcat să nu facem demersurile necesare”, a completat primarul comunei Dărmănești. (C.R.)