Scapă Foresta de faliment cu sprijinul unor investitori din Franța și Moldova?

Echipa locală de fotbal a primit deja o “infuzie” de peste 70.000 de euro din partea noilor investitori (tinuti inca “la secret”), bani cu care s-a plătit o bună parte din datoriile către foștii jucători și antrenori. Următorul pas ar fi achitarea datoriei pe care Foresta o are către Finanțe. Sapte jucători noi, printre care Masella, Cerlincă, Stănescu și alți patru străini, aduși de un impresar francez, erau așteptați la antrenamentul de ieri după-amiază . “Sper să reușim să-i legitimăm pe toți până la meciul de miercuri cu FC Argeș“, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac

Semne de viață pe Areni, unde Foresta se pregătește să renască din propria cenușă cu sprijinul a patru investitori străini, doi francezi și doi moldoveni. Aceștia au băgat deja o infuzie de peste 70.000 de euro în echipă, bani cu care s-au plătit 80% din datoriile către foștii jucători și antrenori, iar zilele viitoare vor prelua în mod oficial frâiele Forestei.

Anunțul a fost făcut public de actualul președintele al Consiliului de Administrație al clubului sucevean, Andrei Ciutac, care a explicat ieri, într-o conferință de presă, și principalul motiv pentru care cei patru investitori, ale căror nume sunt ținute deocamdată secret, au ales Foresta, este vorba de numărul mare de spectatori prezent la meciurile de pe Areni. “Cei patru au venit de o săptămână jumătate la Suceava și au cheltuit până acum peste 70.000 de euro, bani cu care s-au achitat aproximativ 80% din datoriile către foștii și antrenori. Era o problemă stringentă, pentru că ajunsesem într-un moment în care riscam să fim depunctați și să ne interzică dreptul de a transfera și legitima jucători. Sunt niște oameni de fotbal care au fost în discuții și cu alte cluburi din România, dar au ales Suceava datorită numărului mare de spectatori pe care îi avem la meciurile de pe teren propriu. Acum este doar o chestiune de zile până când vor semna actele finale și vor prelua în mod oficial clubul”, a anunțat Andrei Ciutac, care are șanse mari să ocupe funcția de președinte în noua organigramă de conducere a Forestei.

Mizează pe un milion de lei de la Primărie, dacă își achită datoria la Fisc

Următoarea problemă pe care intenționează să o rezolve oficialii de pe Areni este legată de datoria de 70.000 de euro pe care Foresta o are către Fisc, datorie de cauză căreia nu a putut accesa bugetul alocat în acest an de Primărie. “Am avut o discuție și cu domnul primar Ion Lungu. Dumnealui și-a afirmat toată susținerea pentru Foresta, în timp ce noi ne-am luat angajamentul ca, în momentul în care vom achita datoria către Finanțe și putem prezenta public acel certificat fiscal să solicităm sprijin Consiliului Local. Mizăm pe un milion de lei în acest an de la municipalitate, dar dacă ne mai încurcăm mult, este posibil ca suma să mai scadă, mai ales că deja se apropie luna septembrie. Stim cu toții că bugetul de la Primărie este insuficent, dar pe lângă acei bani, activitatea echipei va fi susținută de cei patru investitori, în așa fel încât să nu ne mai confruntăm cu problemele financiare din sezonul trecut”, a precizat președintele Andrei Ciutac.

Preparator fizic francez și jucători de la Chelsea și Monaco, la antrenamente pe Areni

In privința lotului de jucători, oficialii Forestei au reușit să-i readucă la echipă pe Andrei Cerlincă, Vlad Stă­nescu și italianul Alessandro Ma­se­lla. Pe lângă aceștia, la antrenamentele “galben-verzilor” mai sunt prezenți în acest moment patru jucători străini: este vorba de Issaga Diallo (30 ani) – un fundaș central senegalez care ultima oară a evoluat în Cipru, Daniel Pappoe (23 ani) – un fundaș central ghanez care a făcut junioratul la Chelsea, Khalid Chalabi (22 ani) – un atacant format de francezii de la AS Monaco și Seven Chan (19 ani) – un mijlocaș turc.

O parte din aceștia s-a putea regăsi pe teren la meciul pe care Foresta îl va susține mâine, pe stadionul Areni, în compania celor de la FC Argeș. “Obiectivul pentru meciul cu Piteștiul este să legitimăm cât mai mulți jucători. In acest moment, avem șapte jucători noi la antrenamente. Cerlincă, Stănescu și Masella au făcut parte din lotul nostru și sezonul trecut și cred că-i putem legitima până miercuri. In măsura în care timpul ne permite, sper să-i legitimăm și pe ceilalți patru străini, dar în cazul lor mai avem de făcut niște formalități pentru a obține cărțile verzi de la cluburile de la care provin. Dacă vom reuși, deja putem discuta despre o echipă cu care putem emite pretenții la primele trei puncte din actualul sezon. Dacă nu, sper ca cel târziu sâmbătă, la meciul de la Târgoviște, să aliniem o echipă competitivă”, a adăugat Andrei Ciutac, care a precizat că “stranierii” au fost aduși de un impresar francez la pachet cu preparatorul fizic Florent Lacasse. “Am mare încredere în partenerul francez cu care lucrez de câteva zile că va aduce la Suceava jucători de calitate. A venit și un preparator fizic din Franța, Florent Lacasse, fost campion național la atletism. Este foarte bine pregătit, a mai lucrat la Crystal Palace. De o săptămână face câte două antrenamente pe zi”, a precizat Andrei Ciutac.

Se va vorbi în trei limbi pe Areni. “Noul antrenor trebuie să cunoască engleza și franceza”

In ceea ce privește postul de an­tre­nor principal, oficialii Forestei se află în discuții cu mai mulți tehnicieni cu licența PRO, atât din România, cât și din străinătate. “Suntem în discuții cu un antrenor străin, care s-a aflat la FC Sion (Elveția). Dacă reușim să-l aducem, va fi o lovitură de imagine pentru noi. Avem și câteva variante de antrenori români cu licență PRO. Este foarte important ca antrenorul pe care îl vom aduce să cunoască cel puțin două limbi străine, engleză și franceză”, a mai spus Andrei Ciutac.

Parteneriat cu Omnia și LPS Suceava

Conducerea grupării de pe Areni va semna în aceste zile și două parteneriate cu clubul Omnia și Liceul cu Program Sportiv, cu ajutorul cărora vor fi reînființate echipa a doua și cele cinci grupe de juniori. “Am reușit să semnăm o colaborare cu clubul Omnia și cu Liceul cu Program Sportiv Suceava. E un mare plus. CS Omnia va deveni Foresta II și va evolua în Liga a IV-a, iar Liceul cu Program Sportiv va veni cu cele cinci grupe de juniori. Vom pune accent și pe jucătorii localnici. Este important ca în echipa Sucevei să existe și suceveni, nu doar jucători străini. Cu siguranță, cei trei jucători under 21 de ani din teren vor fi localnici”, a precizat Andrei Ciutac.

Bi Com va deveni noul stabiliment la echipei

Foresta a găsit un nou loc de cazare, la hotelul Bi Com, iar de vineri va beneficia și de un echipament nou. “In fiecare zi vor veni câte doi-trei jucători noi. Mulți vor fi în probe în următoare perioadă, motiv pentru care dorim să închiriem pe un an de zile hotelul Bi Com, unde să fie cazați cu toții. De asemenea, ținând cont că magazia clubului s-a cam golit, vom avea și echipament nou de la firma Macron. L-am comandat, iar vineri trebuie să ajungă”, a spus Ciutac.

In următoarea etapă, prima intermediară din actualul sezon al Ligii a II-a, Foresta va primi mâine, de la ora 18.00, pe stadionul Areni, vizita nou-promovatei FC Argeș. (Dănuț CHIDOVET)