Scandal aseară pe Aeroportul Salcea. WizzAir ar fi vândut cel puțin șapte bilete mai mult decât capacitatea cursei către Bologna

Aseară, mai mulți pasageri care aveau bilete cumpărate pentru cursa WizzAir care a decolat la 19.15 către Bologna au constatat că nu pot urca în avion pentru că locurile lor sunt deja ocupate.

“Ticăloșia Wizzair e mai mare decat pare! Faptul ca iti cumperi un bilet de avion nu iti ofera garantia ca te poți urca in avion. Sunt cel puțin 5 persoane care sunt în aeroport și nu pot să ajungă la muncă mâine dimineață pentru că acești ticăloși vând câte bilete vor. Dacă îi întrebi pe angajații lor de la aeroportul Salcea -Suceava, iti dau simplu cu flit: wizz air își permite să vândă câte bilete vor,peste numărul de locuri din avion. Așa companie, așa angajați! – de toată jena…pentru că își permit!!!”, a scris aseară pe Facebook Daniel Bodnar, unul dintre călătorii care s-a confruntat cu această situație.

Conform mai multor informații, cel puțin șapte pasageri au fost puși aseară în imposibilitatea de a face deplasarea către Bologna, cel mai probabil compania aeriană care deține monopolul curselor externe la Suceava returnându-le banii sau programându-i pentru zboruri din alte zile.

Din păcate, această practică (overboking) a vânzării de bilete peste numărul de locuri, a fost semnalata de mai multe ori în ultima vreme la cursele o­perate de la Suceava de WizzAir.

De fapt, overbooking-ul este o practică foarte des întâlnită, legală, reglementată. Statisticile demonstrează că nu toți pasagerii se prezintă pentru zbor. Procentajul acestor “no-shows” variază între 5%-15%. Costurile de zbor pentru o companie aeriană sunt costuri fixe. Indiferent de numărul de pasageri, trebuie să plătească același carburant, același număr de angajați pentru zbor. Astfel, pentru a diminua pe cât posibil pierderile, trebuie ca încasările să fie cât mai mari. Ideal este ca toate locurile să fie ocupate. Ce face totuși o companie aeriană dacă toți pasagerii – inclusiv cei overbooked – își fac apariția? Primul pas este lansarea către clienți a posibilității de a renunța la zbor, în schimbul unei compensații. Dacă problema nu se rezolvă astfel, compania are dreptul legal de a refuza numărul necesar de clienți, dar este obligată să le ofere o ceva în schimb, se arată pe site-urile specilizate. În SUA, suma oferită drept compensare poate ajunge până la 1350 de dolari. În Europa, suma variază între 250- 600 euro, în funcție de distanța parcursă. Compensațiile nu sunt oferite neapărat sub formă de bani, ci se pot da vouchere de călătorie, călătorii dus-întors la orice destinație a companiei etc.