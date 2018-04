Scăderi de salarii de până la 30% pentru personalul TESA de la Spitalul Județean

In lipsa regulamentului de sporuri, salariile reale sunt încă o necunoscută. In timp ce unii medicii suceveni au primit săptămâna trecută salarii majorate chiar şi până la echivalentul a 7.000 de euro, unora le-a scăzut venitul şi cu 3.000 de lei. Administratorul UPU, economişti, dar şi IT-istul unității spitaliceşti au primit salarii diminuate considerabil. Pentru a corecta deficiențele Legii salarizării şi pierderile la veniturile unor angajați, conducerea Spitalului Județean a scăzut în aceeaşi secție sporurile la medici şi asistente care au primit salarii crescute, mărind sporurile la infirmiere, care se treziseră cu tăieri de salarii

Personalul TESA din cadrul Spitalului Județean Suceava reclamă faptul că a fost încadrat într-o anexă separată de restul personalului care îşi desfăşoară activitatea în unitatea spitalicească, diminuându-se conside­rabil, în acest mod, venitul lunar. Mai precis, angajații din această categorie sunt nemulțumiți de faptul că noua lege a salarizării unitare nu le mai permite să primească sporuri. “Noi am fost trecuți pe anexa numărul 8, în cadrul administrației publice, dar dorim să fim pe anexa unității în care lucrăm, numărul 2, a spitalelor. Dânşii, reprezentanții Guvernului, nu ne-au înțeles şi au considerat normal ca fiecare personal tehnic, economic, de specialitate şi ad­­- mi­nistrativ să fie împreună, pe anexa 8. In realitate, noi nu avem nicio treabă cu alte domenii în afara Sănătății. In plus, noi avem un domeniu cu pericole foarte mari, cu răspunderi foarte mari”, a explicat un angajat TESA din cadrul Spitalului Județean. In aceste condiții, personalul tehnic, cel de la aprovizionare, economiştii şi chiar IT-istul Spitalului Județean Suceava au primit la sfârşitul săptămânii bani mai puțini, pentru unii dintre aceştia veniturile diminuându-se chiar şi cu 30%.

In ianuarie 2018, un economist cu gradație maximă avea salariul brut de peste 6.000 de lei, iar pentru luna martie a primit puțin peste 5.000 de lei. Cu aproape 1.000 de lei a scăzut şi venitul administratorului din Unitatea de Primire Urgențe, care a încasat acum aproximativ 2.000 de lei. “Intr-un spital, în afară de medici, mai întâlnim asistente, infirmiere, liftieri, ingineri, bioingineri, economişti, tâmplari, electricieni, instalatori, care din nefericire nu au primit lefuri crescute, ba mai mult, le-au fost şi tăiate. Discrepanța creată cu noua salarizare este enormă, de zece ori, ba chiar mai mult. Autorii actualei salarizări din Sănătate sunt fideli ceaiului de mac, făcându-i să nu mai interacționeze cu realitatea. Prin diferențele uriaşe din Sănătate s-au creat intrigi între angajați, iar cei cu drepturi mici salariale sunt discriminați”, a declarat Dan Acibotărița, angajat TESA în cadrul Spitalului Județean Suceava.

Pe de altă parte, medicii au punctat că, deşi noua grilă de salarizare a intrat în vigoare, nu s-a aprobat încă regulamentul de sporuri, motiv pentru care veniturile reale încă sunt o necunoscută. In timp ce unii medicii suceveni au primit săptămâna trecută salarii majorate chiar şi până la echivalentul a 7.000 de euro, unora le-a scăzut venitul şi cu 3.000 de lei, fapt confirmat de medicul Mihai Ardeleanu, purtător de cuvânt în cadrul Spitalului Județean Suceava.

În căutarea unei soluții de limitare a scăderilor salariale din sistem, după aplicarea noii legi a salarizării şi a noului regulament al sporurilor, conducerea spitalului sucevean a recurs la anumite “artificii” pentru ca numărul celor care vor avea scăderi de salarii să fie cât mai mic, numai că aceste artificii au dus la situații anormale, cum ar fi acordarea de sporuri diferite în aceeaşi secție din spital, şi anume sporuri mai mici pentru medici şi asistente, care beneficiază prin lege de majorări salariale, şi sporuri mai mari pentru infirmiere, pentru ca acestea să nu aibă salariile scăzute. Cum sporurile reflectă, în mod normal, gradul de risc dintr-o specialitate medicală, secție a unui spital, acordarea de sporuri diferite în interiorul aceleiaşi secții reprezintă o situație anormală, susțin cadrele medicale despre soluția găsită pentru Unitatea de Primire Urgențe şi secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean.

Consiliul Național al Federației Sanitas, la care sunt afiliați şi angajații spitalului sucevean, a amânat până pe data de 19 aprilie 2018 o decizie privind declanşarea conflictului de muncă, mai exact declanşarea procedurilor pentru organizarea unei greve generale în Sănătate. Această decizie era aşteptată să fie luată vineri, 13 aprilie, dar guvernanții au solicitat renunțarea la protestele preconizate ale sindicaliştilor până la jumătatea lunii mai sau chiar începutul lunii iunie 2018, menționând că vor trimite în spitale o circulară privind aplicarea Legii Salarizării şi noul Regulament al Sporurilor.

Reprezentanții Ministerului Sănă­tății susțin că o soluție pe termen lung pentru echilibrarea veniturilor din sistemul de Sănătate şi eliminarea situațiilor în care veniturile anumitor categorii de personal se situează sub nivelul celor din luna februarie 2018 va fi identificată dupa obținerea unei situații exacte a salariilor acordate pentru luna martie în toate unitățile sanitare. (Cristina RUSTI)