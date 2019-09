Scădere dramatică a numărului dascălilor merituoși

Numărul candidaților care și-au depus dosare în vederea obținerii gradației de merit a scăzut cu 80% în ultimii zece ani, ceea ce dovedește încă o dată că dascălii buni sunt o raritate în școlile sucevene. Cele mai multe cadre didactice din cele 114 care au reușit să obțină gradația de merit anul acesta provin din rândul profesorilor pentru învățământul primar, și anume 22 de candidați

Rândurile dascălilor profesioniști, care desfășoară o activitate de calitate la catedră și au rezultate bune și foarte bune cu elevii lor, s-au subțiat considerabil în ultimii ani, iar acest lucru o arată mai toate statisticile din învățământul sucevean. Cele mai grăitoare sunt rezultatele examenului de titularizare, care au arătat un procent de promovare sub 50%, dar și ocuparea posturilor destinate supli­nitorilor cu personal foarte slab pregătit, care nu a reușit să obțină nici măcar nota minimă de trecere. Am punctat zilele trecute și faptul că unele școli rămân cu cifre de școlarizare nerealizate, pe când altele abia fac față solicitărilor părinților care aleg pentru copiii lor dascăli cu o reputație foarte bună. În ceea ce privește învățământul, mai puțin contează conducerea unităților de învățământ, cât contează profesionalismul și dedicarea dascălilor față de elevii lor. și pentru că o vorbă veche din popor spune, pe bună dreptate, că ”Omul sfințește locul”, ne îndreptăm atenția către educatoare, învățătoare și profesori. Astăzi aducem în atenție o altă situație alarmantă, ce reiese din numărul candidaților care și-au depus dosare în vederea obținerii gradației de merit, fiind în scădere cu 80% în ultimii zece ani, ceea ce dovedește încă o dată că dascălii buni sunt o ­ra­ritate în școlile sucevene. Iar faptul că, din cei peste 7.800 dascăli din județ, doar o sută și ceva s-au calificat drept merituoși, având rezultate demne de pus la dosar, este de o tristețe fără margini.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoraul școlar Județean Suceava, pentru aceste stimulente financiare de 25%, care înseamnă câteva sute de lei în plus la salariul lunar, anul acesta și-au depus doarele doar 123 de candidați din județul Suceava, comparativ cu cei 648 candidați înregistrați în urmă cu fix zece ani, sau cei 670 înscriși în competiție în anul 2008. Pentru că gradația de merit se acordă doar unui procent de maxim 16% din personalul din învățământ, dintre sutele de doritori eligibili din anii 2008 și 2009 au fost ­va­lidați și răsplătiți 413, respectiv 384 angajați. Anul trecut s-au înregistrat 312 dosare, în 2017 au fost 430 de candidați, în 2016 aproape 500 de înscriși, iar în anul 2015 concurența încă era mare, cu 515 dosare înregistrate.

învățătoarele sunt în topul clasamentului beneficiarilor de gradații de merit

Anul acesta, din cei 123 înscriși, nouă candidaturi au fost respinse, și doar 114 angajați din învățământ urmează a încasa primul salariu, pe acest an școlar, mărit cu 25%. Numărul gradațiilor repartizate județului nostru a fost de 115 pentru personalul didactic, plus alte 7 pentru personalul didactic ­au­xiliar, opt gradații rămânând neacordate. ”Am reușit să obțin și eu gradația de merit anul acesta. E destul de greu să încropești acel dosar, să îl umpli practic, trebuie să fii foarte implicat în tot felul de proiecte extracurriculare, plus că, pentru a obține rezultate foarte bune la clasă, trebuie să ai și elevi cu care să poți lucra. Am o experiență de 13 ani la catedră, din care 10 ani am fost navetistă, cu salariu mic, și abia acum pot să spun că se merită să fiu profesoară”, ne-a explicat o profesoară a unui colegiu național din municipiul Suceava.

Din cei 114 angajați merituoși din învățământul sucevean care vor primi salarii cu 25% mai mari, începând cu 1 septembrie a.c., doar șase fac parte din categoria personal auxiliar, fiind vorba despre o secretară, un administrator financiar și patru administratori de patrimoniu. Cele mai multe cadre didactice care au reușit să obțină gradația de merit anul acesta provin din rândul profesorilor pentru învățământul primar, și anume 22 candidați, urmate de specializarea tehnic-ingineri/ maiștri unde sunt 11 beneficiari, apoi, cu câte 10 deținători de gradații de merit, specializările e­ducatoare și profesori cu funcții de conducere, îndrumare și control.

Personalul didactic și cel auxiliar care obține rezultate foarte bune pe parcursul anilor școlari are șansa să își rotunjească veniturile lunare cu 25%, pe o perioadă de cinci ani. Pentru a obține gradația de merit, un candidat, care trebuie să aibă o experiență de minim cinci ani și calificative de ”Foarte bine” în toată această perioadă, va fi evaluat după activitatea de la clasă și activitățile extracurriculare organizate cu elevii, rezultatele deosebite obținute de elevii săi la concursuri și olimpiade școlare și implicarea într-o activitate publicistică și contribuția la redactarea de manuale școlare. La fel de importantă este și contribuția dascălului la creșterea prestigiului unității de învățământ în comunitate și la reducerea riscului de abandon școlar. (Oana NUȚU)