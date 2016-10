SC Drumuri și Poduri și-a dat obștescul sfârșit. Bunurile firmei vor fi scoase la vânzare

Fostul administrator special, Eugen Girigan, speră ca din bunurile mobile. Bani și utilaje – să se acopere datoriile, pentru a nu se ajunge la vânzarea clădirilor și a terenului deținut de firmă în cartierul Ițcani

Administratorul special al SC Drumuri și Poduri SA, firmă ce a avut ca unic acționar Consiliul Județean Su­ceava, a intrat în faliment în mod oficial. Anunțul a fost făcut de fostul director al so­cietății, la final administrator special, Eugen Girigan. Se știe că în da­ta de 27 septembrie a.c., Tribunalul Suceava a aprobat raportul ad­ministratorului judiciar Multiconsult IPURL și a dispus intrarea în procedura falimentului a SC Dru­muri și Poduri SA, firmă care intrase în insolvență din luna aprilie a anului 2011. Des­chi­de­rea procedurii de faliment a fost solicitată de Adu­narea Credi­torilor, aceștia considerând că mă­­sura se impune a fi luată, deoa­rece orice amânare nu face decât să adâncească pierderea.

Eugen Girigan acum consi­lier local PSD în CL Suceava, arăta acum două luni în plenul Consiliului Județean că situația în care a ajuns SC Drumuri și Poduri SA este cauzată de lipsa contractelor de lucrări, provocată de imposibilitatea participării la licitații din cauza litigiului cu Direcția de Finanțe. In acel raport, Eugen Girigan arăta că Dru­muri și Poduri înregistrează datorii de 2,3 milioane de lei și are de recuperat o sumă aproape identică. Principalii creditori ai firmei sunt BCR, cu 1,5 mi­lioane de lei, și Finanțele, cu 700.000 de lei. În primăvara lui 2011, firma avea 16 salariați. Pe statul de plată de acum sunt doar 8 angajați, din care 6 sunt paz­nici.

Eugen Girigan a explicat cum s-au derulat ultimele zile de viață ale SC Drumuri și Poduri SA, societate care altcândva avea în responsabilitate întreținerea și repararea drumurilor din județul Suceava: “Pe 27 septembrie, judecătorul sindic a decis intra­rea societății în faliment. Au fost oferite 7 zile pentru recurs. Nimeni nu a înaintat recurs la decizia din 27 septembrie 2016. Ca atare, societatea a intrat definitiv în faliment”, a explicat Eugen Girigan. El a mai spus că începând din acest moment juridic, urmează evaluarea tutu­ror bunurilor societății, a crean­țelor și a datoriilor. Se va întocmi un nou tabel al creditorilor și se va trece la valorificarea tuturor bunurilor, în condițiile Legii 85/2006. Eugen Girigan a spus că firma la care a fost administrator special are în cont 1,2 milioane de lei, iar datoriile totale însumează, cum am arătat anterior, 2,3 milioane de lei. In patrimoniul SC Drumuri și Poduri SA există bunuri ce pot fi va­lorificate pentru a acoperi dife­rența până la suma cerută de cre­ditori, astfel încât terenul și clă­dirile aferente din cartierul Ițcani să nu facă obiectul unor licitații inevitabile în cursul procedurii de faliment, apreciază Eugen Girigan. (N.R.)