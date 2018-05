Sase tentative eșuate de înșelăciune prin metoda “accidentul”

Intr-o singură zi, șase suceveni au sunat la 112 și au anunțat că cineva a încercat să-i înșele prin metoda „accidentul”. Niciun reclamant nu s-a lăsat păcălit. Suma totală „salvată” astfel este de circa 150.000 de lei

Polițiștii atrag atenția asupra faptului că, în urma investigațiilor desfășurate de structurile de poliție judiciară, au fost obținute date și informații cu privire la creșterea gradului de risc victimal în ceea ce privește înșelăciunile prin metoda „accidentul”. Polițiștii au intensificat măsurile operative pentru preîntâmpinarea și descurajarea înșelăciunilor prin diverse moduri de operare. Din cercetările făcute s-a constatat o intensificare a activității infracționale pe acest segment, în ultimele zile, la nivelul județului fiind semnalate mai multe tentative de înșelăciune. Din fericire, mai multe persoane au dat dovadă de responsabilitate și a refuzat să dea curs solicitărilor de a plăti sume de bani, „economisind” astfel circa 150.000 de lei, sume care fuseseră solicitate telefonic.

La data de 19 mai 2018, la ora 10.30, Poliția municipiului Suceava a fost anunțată prin 112 despre faptul că în jurul orei 10.00, o femeie de 62 de ani, din localitate, a fost sunată pe telefonul fix de persoane necunoscute, care au încercat să o înșele prin metoda „accidentul”. În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a constatat că în cursul zilei de 19 mai a.c., reclamanta a fost apelată pe telefonul fix de un bărbat care s-a recomandat a fi avocatul fiicei sale și care i-a spus faptul că aceasta a fost implicată într-un accident rutier pe raza municipiului Iași, pretinzând suma de 20.000 de lei pentru a o apăra. Femeia a precizat faptul că are doar 17.000 de lei, după care a continuat convorbirea telefonică cu un anume avocat. Acesta a precizat faptul că este suficientă suma de 17.000 de lei, urmând ca acesta împreună cu persoana vătămată să încheie un contract. Femeia și-a dat seama că urmează să fie înșelată de persoanele respective, motiv pentru care a încheiat convorbirea telefonică.

In aceeași zi, la ora 10.30, Poliția municipiului Suceava a fost anunțată prin 112 de un bărbat de 63 de ani, din localitate, despre faptul că în jurul orei 10.00 a fost sunat pe telefonul fix de persoane necunoscute, care au încercat să îl înșele prin metoda „accidentul”. În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a constatat că, în cursul zilei de 19 mai a.c., reclamantul a fost apelat pe telefonul fix de un individ care s-a recomandat a fi avocat și care i-a spus că fiica sa a fost implicată într-un accident rutier, cerând suma de 20.000 de lei pentru a o apăra. Suceveanul a continuat convorbirea telefonică cu așa-zisul avocat, solicitând să i-o dea la telefon pe fiica sa. La scurt timp, o voce de femeie care plângea i-a spus să îi trimită bani, deoarece a provocat un accident rutier, fără să spună unde anume. În timpul conversației, acea femeie a fost întrebată cum se numește și cum a spus un alt nume, bărbatul și-a dat seama despre faptul că urmează să fie înșelat de persoanele respective, motiv pentru care a încheiat convorbirea telefonică.

La ora 12.39, Poliția municipiului Suceava a fost anunțată prin 112 de o femeie de 70 de ani, din localitate, despre faptul că în jurul orei 12.30, în timp ce era acasă împreună cu familia, a fost sunată pe telefonul fix de persoane necunoscute, care au încercat să o înșele prin metoda „accidentul”. În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a constatat că în cursul zilei de 19 mai 2018, pe la ora 12.30, bătrâna se afla la domiciliul său când a fost sunată pe telefonul fix de o persoană necunoscută care s-a recomandat a fi fiica sa și care i-a spus că a fost implicată într-un accident rutier, din care a rezultat rănirea gravă a unei femei, care ulterior a fost transportată la spital. Imediat după, suceveanca a întrebat-o pe acea persoană dacă nu cumva are și un avocat. Ulterior, la telefon a venit un bărbat, care a spus că este avocatul fiicei sale. Atât avocatul, cât și presupusa fiică nu au spus cum se numesc, moment în care bătrâna și-a dat seama că urmează să fie înșelată, după care a închis telefonul.

La ora 11.25, Poliția municipiului Suceava a primit un alt apel prin 112 din partea unei femei de 66 de ani, din localitate, care a spus că, în jurul orei 10.30, în timp ce era acasă, a fost sunată pe telefonul fix de persoane necunoscute, care au încercat să o înșele prin metoda „accidentul”.

În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a constatat că în cursul zilei de 19 mai a.c., în jurul orei 10.30, reclamanta a fost sunată pe telefonul fix de o persoană necunoscută care s-a recomandat a fi fiica sa. Această persoană a precizat că a fost implicată într-un accident rutier, din care a rezultat rănirea gravă a unei femei, care ulterior a fost transportată la spital. În aceste împrejurări, reclamanta a aflat faptul că fiica sa riscă să fie arestată și poate scăpa doar dacă suceveanca îi va oferi o sumă de bani. Ea a precizat faptul că în casă are doar de suma de 1.200 lei, banii de pensie, însă mai are depusă la bancă și suma de aproximativ 7.500 de lei. Cum era sâmbătă, iar la bancă nu era deschis, acea persoană a întrebat-o pe femeia de 66 de ani dacă nu are și alte bunuri sau valori, cum ar fi aur. La scurt timp, persoana vătămată a observat ceva în neregulă la vocea „fiicei” sale, după care a închis telefonul.

Câteva ore mai târziu, pe la 15.30, Poliția municipiului Suceava a primit o plângere din partea unui bărbat de 51 de ani, din localitate, care a reclamat faptul că în noaptea de 18 spre 19 mai a.c., în jurul orei 00.15, în timp ce se afla acasă împreună cu familia, a fost sunat pe telefonul fix de persoane necunoscute, care au încercat să îl înșele prin metoda „accidentul”. În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a constatat că, în noaptea de 18 spre 19 mai 2018, pe la ora 00.15, reclamantul se afla la domiciliul său împreună cu familia, ocazie cu care a fost sunat pe telefonul fix de o persoană necunoscută care s-a recomandat a fi sora lui și care i-a spus că a fost implicată într-un accident rutier cu victime, din care a rezultat rănirea unei femei, care ulterior a fost transportată la spital. În timpul convorbirii, femeia i-a cerut suma de 5.000 de euro, spunându-i că banii îi sunt necesari să achite operația persoanei accidentate, pentru a nu face plângere. La telefon a venit și un bărbat, care s-a recomandat avocat.

Reclamantul, în timpul convorbirii, a întrebat-o pe presupusa soră data de naștere a lui, aceasta nu a spus nimic, după care a închis telefonul, moment în care și-a dat seama că urma să fie înșelat de acele persoanele.

In seara de 19 mai 2018, la ora 18.40, Secția nr.3 de Poliție Rurală Marginea a fost anunțată prin 112 de o femeie de 68 de ani, din comuna Dornești, despre faptul că o persoană necunoscută a încercat să o înșele folosind metoda „accidentul”. În urma cercetărilor făcute de polițiști s-a stabilit că femeia locuiește împreună cu soțul acesteia, iar fiul lor este stabilit în Belgia de cinci ani de zile. In cursul zilei de 19 mai a.c., pe la ora 18.00, femeia a fost sunată de un individ care s-a recomandat drept fiul acesteia. În timpul discuției telefonice purtate, interlocutorul a susținut că a avut un accident rutier, o informa că se află la poliție și că are nevoie urgent de suma de 5.000 de euro. La discuția telefonică a asistat soțul persoanei vătămate, care și-a dat seama după timbrul vocal al apelantului că nu e vorba de fiul celor doi. Ulterior, soțul reclamantei a luat telefonul și i-a cerut apelantului mai multe detalii despre familie, însă apelantul a închis. După momentul apelului, femeia a sunat la 112, informând Poliția cu privire la cele întâmplate.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale pentru tentative la infracțiunea de „înșelăciune”. (Dănuț ZUZEAC)