Sase pietoni au murit în accidente rutiere, în primul trimestru din acest an

In primele trei luni ale anului, pe raza judeţului Suceava s-au înregistrat 54 de accidente rutiere grave, soldate cu 16 persoane decedate, 46 rănite grav şi 23 rănite uşor. Principala cauză generatoare de accidente rutiere grave este traversarea neregulamentară şi prezenţa pietonilor pe partea carosabilă

Prin Planul lunar de acţiune pentru reducerea riscului rutier întocmit de Serviciul Rutier, au fost stabilite măsurile punctuale de acţiune menite să asigure un trafic rutier sigur pe toate categorii de drum ce traversează judeţul Suceava (drumuri europene, naţionale şi judeţene, străzi şi drumuri comunale, etc.).

Astfel, în scop preventiv, în primele trei luni ale anului 2018 au fost organizate 93 de acţiuni tematice pentru redu­cerea accidentelor de circulaţie (cu 32 mai multe faţă de primele trei luni din 2017), ocazie cu care au fost descoperite 54 de infracţiuni rutiere (-44 faţă de primele trei luni din 2017); au fost date 5.644 de amenzi (-685); au fost reţinute 618 permise de conducere (-199); au fost retrase 125 certificate de înmatriculare (-43); au fost ridicate 18 perechi de plăcuţe cu numere de înmatriculare (-20).

Dinamica accidentelor rutiere semnalate la nivelul judeţului Suceava în perioada ianuarie – martie 2018 relevă faptul că pe drumurile publice ce străbat judeţul Suceava au fost înregistrate 54 de accidente grave (-9 comparativ cu trimestrul I 2017), soldate cu 16 persoane decedate (plus 1), 46 rănite grav (-14), 23 rănite uşor (-9).

Principalele trei cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt traversarea neregulamentară şi prezenţa pietonilor pe partea carosabilă cu 14 accidente (-6), soldate cu şase persoane decedate (-1) şi opt persoane rănite grav (-5); viteza neadaptată la condiţiile de drum cu 18 accidente (-1), soldate cu 4 persoane decedate (identic cu trimestrul I 2017), 20 persoane rănite grav (-5) şi 12 rănite uşor (-3); neacordarea priorităţii pietonilor cu opt accidente (plus 5 faţă de primele trei luni din 2017), soldate cu patru persoane decedate (plus 4), cinci persoane rănite grav (plus 2) şi una rănită uşor (plus 1). (D.Z.)