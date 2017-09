Sase oferte pentru statutul de operator la groapa de gunoi de la Moara

Firme din Suceava, asocieri la nivel național, dar și firma de garsonieră GIREXIM de la Pitești s-au înscris în competiție. Ieri au fost depuse și deschise plicurile conținând ofertele. Analiza acestora nu se va finaliza mai devreme de o lună, au transmis reprezentanții Consiliului Județean, titularul investiției

Ieri, la ora 10.00 a fost termenul limită de depu­nere a ofertelor pentru obținerea calității de operator la Depozitul ecologic de deșeuri de la Vorniceni – Moara. De la deschiderea ghișeului, la 8.30 și până la ora 10.00 au fost depuse șase oferte din partea unor firme ori a unor asociații de firme. Din Suceava, au depus oferte SC DIASIL SRL, SC SUCT SA în asociere cu TAHAL România SRL Bu­cu­­rești, SC FLORCONSTRUCT SRL în aso­ciere cu FREE TEHNIC SRL și RITMIC SRL Su­ceava. O asociere formată din RER Ecologic Buzău și RER Service Ecologic Buzău a depus de asemenea o ofertă. A cincea ofertă depusă a venit din partea SC ECOSUD SA București. Cea de-a șasea ofer­tă a venit de la firma ce își are sediul într-o garso­­­nieră din orașul Pitești, SC GIREXIM SRL, câș­tigă­toare a precedentei licitații, speculându-se atunci că acea procedură era făcută cu dedicație pentru acest agent economic cu bune legături în cercurile financiare din sudul șării, pe vremea când un politician precum Sebastian Ghiță era în grațiile puterii executive. După ce s-a anulat licitația de acum doi ani, s-au modificat și cerințele privind eligibilitatea, cel mai importat imperativ fiind ca ofertanții să aibă cel puțin un an vechime în activitatea de gestionare a depozitelor de deșeuri ecologice. Analiza ofertelor va dura cel puțin o lună de acum încolo, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean Suceava, timp în care se vor putea întâmpla multe. Dacă mai luăm în calcul și previzibilele contestații, se poate aprecia lejer că un operator al Depozitului ecologic de deșeuri de la Vorniceni – Moara nu va putea intra în pâine înainte de primăvara anului viitor, în cel mai bun caz.

Depozitele provizorii de deșeuri, supraîncărcate. Garda de Mediu dă amenzi, dar nu oferă soluții

Am arătat cu un alt prilej că amânarea de la un an la altul a pu¬nerii în funcțiune a depozitului de la Vorniceni – Moara, din cauza contestațiilor succesive ale agenților economici interesați să preia acti­vitatea de operare, produce în mai multe localități ale județului situații dintre cele mai complicate – gunoiul menajer este preluat, dar nu se poate redepozita în alte spații, și acestea supraîncărcate. Marile gropi de gunoi s-au închis demult, cele noi încă nu s-au deschis. O nemulțumire privind gestionarea gunoaielor viza o prevedere a OUG 196/2005, privind fondul de mediu. O altă ordonanță de urgență, publicată în “Monitorul Oficial” pe data de 20 iunie 2017 stabilea că nu se mai aplică în anii 2017 și 2018 taxa privind de­șe­urile inerte și deșeurile nepericuloase încre­dințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop. Indife­rent ce înseamnă acest lucru, până în anul 2018 nu se va percepe o astfel de taxă, care va fi însă încasată, în cuantum de 80 lei pe tona de deșeuri, iar din anul 2020 de 120 de lei pe tona de deșeuri. Intr-un domeniu atât de “sensibil” cum este gestionarea gu­noa­ie­lor din municipiul Suceava și din împrejurimi, bătălia pare lipsită de interes. Să nu uităm însă că obținerea calității de operator pentru Depozitul de deșeuri de la Moara înseamnă, pe lângă micul profit obținut din activitatea economică, și dobândirea calității de operator certificat în spațiul european, cu perspective mult mai largi în ceea ce privește dezvoltarea afacerii. Pe de altă parte, cum am arătat deja, statutul de operator al Depozitului de deșeuri de la Vorniceni – Moara era cât pe ce să fie dobândit de o firmă de garsonieră din Pitești. Depozitul de deșeuri de la Vorniceni – Moara are capacitatea de a depozita în decurs de 10 ani o cantitate de 1,38 milioane de tone de deșeuri. Acesta va deservi 88 de localități din totalul de 114 din județul Suceava, care cuprind în total 502.000 de locuitori dintr-un total de 714.000. In plus, Garda de Mediu, care s-a autosesizat în urma unui articol din presa locală în care se arăta că în spațiile depozitelor provizorii nu mai este loc pentru gunoaie noi, a recurs la controale și amenzi consistente la operatorii acestor depozite, fără a oferi, desigur, vreo alternativă constructivă privind de­­pozi­­tarea, chiar și în regim provizoriu, a munților de gunoaie produse zilnic de suceveni. (Neculai ROSCA)