SARBATOARE IN SUCEAVA – principalele manifestari organizate in oras de Sânziene

Ca în fiecare an, de Sânziene, de Hramul Sucevei, pe lângă slujba religioasă şi procesiunea raclei cu moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, în oraş sunt organizate mai multe evenimente care să marcheze marea sărbătoare a sucevenilor. Slujba religioasă va fi oficiată, duminică, de către IPS Pimen Suceveanul, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Sâmbătă, la Iulius Mall, începând cu ora 18.00, va avea loc un alt spectacol în care vor evolua tinere talente locale, urmate de Alter Ego, Anna Lesko, Alex Velea, Antonia. După încheierea recitalului acestora va urma deja tradiţionalul foc de artificii . Duminică, tot în parcarea de la Mall va avea loc un concert extraordinar de folclor, cu începere de la ora 14.00. Incepând de ieri şi până duminică, pe esplanada centrală se desfăşoară „Târgul de Sânziene”, unde expun zeci de meşteri populari şi în cadrul căruia vor avea loc mai multe concerte şI manifestări pentru cei mici

Concertele organizate de Primăria Suceava în colaborare cu Iulius Mall cu ocazia Zilelor Sucevei au început încă de aseară, de la ora 18.00, când a avut loc un spectacol de promovare a tinere­lor talente locale – au participat elevi ai claselor de canto de la Scoala de Arte „Ion Irimescu” din Suceava, sub coordonarea Alexandrei Dăncilă, a lui Sergiu ­Dum­bravă şi a lui Cristian Munteanu; au evoluat apoi pe scenă cei de la Scoala de dans „Bucovina Dance Studio”, Andy C., Unison Band şi în final invitatul special, solista Alexandra Ungu­reanu. Aşa cum a anunţat primarul Ion Lungu, spectacolul de muzi­că uşoară şi focul de artificii nu vor mai avea loc duminică, ci sâmbătă. Astfel, astăzi, 23 iunie, începând cu ora 18.00, va avea loc un alt spectacol în care vor evolua tinerele talente locale, urmate de Alter Ego, Anna Lesko, Alex Velea, Antonia. După ce va fi încheiat recitalul aces­tora va urma deja tradiţionalul foc de artificii. Duminică, 24 iunie, programul manifestărilor va începe la ora 14.00, când la Iulius Mall va avea loc un concert extraordinar de folclor la care vor participa Ansamblul Ar­tis­­tic „Ciprian Porumbescu”, An­samblul Studenţesc „Arcanul”, Margareta Clipa, Ana Ilca Mure­şan, Sorin Filip, Andra Matei, Gheorghiţă Rotaru, Alexandru Recolciuc, Gabriela Teişanu, Clara Hurjui, Doina Petroaie şi Ciprian Petroaie, Vio­rica Galan şi Grupul folcloric „Sălăceanca”, Fanfara „Bucovina” a Municipiului Suceava, Fanfara Stamate. De asemenea, ieri pe esplanada Ca­sei de Cultură a avut loc des­chiderea „Târgului de Sânziene”, organizat de Primăria Suceava, în colaborare cu Consiliul Judeţean şi cu Centrul Cultural „Bucovina”. În cadrul evenimentelor care au fost legate de Zilele Sucevei, organizatorii au anunţat un concert care va avea loc în ziua de duminică, începând cu ora 18:00, pe scena care amplasată pe esplanada Ca­sei de Cultură a Sucevei urmând a evo­lua: Călin Brăteanu, Casian ­Ba­labas­­ciuc, Constantin Irimia, Vasile Ungureanu, grupurile folclorice „Dor” din comuna Moara, „Străjăncuţa” din comuna Straja, „Copchilele de la Calafindeşti”, Taraful „Obcina”. Târgul de Sânziene, va fi deschis până duminică inclusive, iar între orele 08:00 – 21:00 va fi expo­ziţie cu vânzare. Sâmbătă, sub genericul „Ne creştem viitorul!”, este o zi dedicată exclusiv copiilor, pentru care vor fi organizate ateliere de lucru pe meşte­şu­guri, iar de la ora 17:00, teatrul de pă­puşi al Centrului Cultural „Bucovina” va oferi celor mici piesa „Fata moşului şi fata babei” de Ion Creangă. La ora 18:00, în lectura lui Casian ­Ba­labasciuc, cei mici vor putea asculta „Poveştile lui Creangă”. Tot de Zilele Sucevei, iubitorilor de cultură li s-a rezervat un eveniment aparte, şi anume piesa de teatru „Noapte bună, tăticule!” (o comedie după Jean Poiret). Piesa, în regia lui Alexandru Grecu (directorul Teatrului Naţional Satiricus „Ion Luca Caragiale” din Chişinău), va avea loc duminică, la Teatrul Municipal „Matei Vişniec”, începând cu ora 19:00.

Pe de altă parte, vor avea loc o serie de manifestări religioase care vor culmina, duminică, cu procesiunea raclei cu moaştele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava pe mai multe străzi ale oraşului, prin faţa bisericilor mai mari. Incă din seara zilei de vineri, credincioşii au început a veni la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou pentru a se închina la racla cu moaştele sfântului, depusă într-un baldachin din curtea mănăstirii. Slujba religioasă va fi oficiată, duminică, de către IPS Pi­men Su­ce­veanul.

Ca şi în anii trecuţi, primarul Ion Lungu va împărţi pel­eri­nilor veniţi la Hramul Mănăstirii Sfân­tul Ioan cel Nou sarmale, apă şi pâine, fiind vorba de un număr de cinci mii de sarmale. Potrivit primarului, sarmalele vor fi împărţite pelerinilor, în seara zi­lei de sâm­bătă, începând cu ora 17.00. (O.S.)