Sapte crime comise în județul Suceava în primele nouă luni din 2016

În ceea ce privește criminalitatea de natură judiciară, la nivel național, du­pă volumul criminalității, IPJ Su­ceava se clasează pe locul 25, sub me­dia națională. Astfel, criminalitatea con­tra persoanei sesizată în cele nouă luni ale anului 2016 se cifrează la 5.613 de infracțiuni, ponderea fiind de­ți­nută de faptele de loviri sau alte vio­lențe, care reprezintă 57,22% din total.

În categoria faptelor grave săvâr­și­te cu violență se regăsesc șapte infrac­țiuni de omor, nouă tentative de omor, 50 de infracțiuni de ucidere din culpă, din care 41 comise de șoferi. Totodată, pe linie judiciară s-au înregistrat și 3.212 infracțiuni de loviri și alte vio­lențe, majoritatea comise pe fondul con­sumului de alcool și al conflictelor spontane.

La infracțiunile contra patrimoniului se constată un trend descendent de 8,10% a sesizărilor (- 458 față de nouă luni 2015), cifrându-se la 5.194 de fap­te, care reprezintă 38,16% din tota­lul sesizărilor înregistrate la nivelul IPJ Suceava în perioada ianuarie – septembrie 2016.

Furturile reclamate la nivelul jude­țu­lui Suceava totalizează 3.024 de fap­te, în scădere cu 404 fapte comparativ cu nouă luni din anul precedent. Pe principalele genuri de fapte, sesizările de furt cuprind furturile din locuință – 664, din curți, anexe gospodărești, gos­podării – 350, furt din societăți co­merciale – 360, furt din buzunare, genți, poșete – 148, furt din autovehicule – 195, furt de autovehicule – 49, furt de animale – 78, furt de păsări – 42 și alte infracțiuni de furt – 1.138.

Pozitiv este și faptul că, în perioada ianuarie – septembrie 2016, nu s-au în­registrat infracțiuni de furt din oficii poș­tale, case de schimb valutar sau amanet, de/din bancomate, de arme etc.

În ceea ce privește infracțiunile de tâl­hărie, în cele nouă luni ale anului în curs, IPJ Suceava a înregistrat 90 de sesizări, din care 41 au fost comise pe stra­dă, iar 31 prin smulgerea de obiecte (telefoane, genți, bijuterii, port­monee, etc.), care reprezintă 34,44 % din total.

Pe linia prevenirii și combaterii criminalității în domeniul silvic, în cele nouă luni ale anului, structurile IPJ Suceava cu atribuțiuni în domeniul silvic au organizat 437 de acțiuni în cooperare cu celelalte instituții abilitate (Garda Forestieră Suceava și Di­recția Silvică Suceava), ocazie cu care au fost verificate 459 de obiective (102 exploatări forestiere, 126 instalații de debitat, 13 depozite, 59 târguri, piețe, oboare, 27 ocoale silvice, 132 al­te­le, etc.) și controlate 3.604 de auto­vehicule sau căruțe, ocazie cu care au fost înregistrate 247 de dosare penale privind infracțiuni la Codul Silvic; a fost confiscată cantitatea de 4.188,95 mc material lemnos cu o valoare de 1.553.620 de lei.

Criminalitatea sesizată în mediul rural în cele nouă luni ale anului 2016 totalizează 6.526 de infracțiuni, ponderea fiind deținută de cele 1.769 de fapte de loviri și alte violențe, majoritatea fiind comise pe fondul consumului de alcool sau al conflictelor spontane, 1.324 de furturi, 703 de distru­geri; 470 de fapte de amenințare; 167 de infracțiuni de tulburare de posesie.

Activitățile desfășurate de polițiști în primele nouă luni ale anului 2016 pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la nivelul localităților urbane și rurale (obiectiv prioritar al Poliției Române stabilit pentru anul 2016) s-au materializat în: intervenția la 20.005 evenimente sau sesizări ale unor persoane, care au solicitat prezența poliției la fața locului; inițierea și organizarea a 12 razii/activități com­plexe și 949 de acțiuni în sistem integrat prin implicarea polițiștilor structurilor de ordine publică, rutier, investigații criminale, investigarea fraudelor, etc. și sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale; organizarea a 15.508 controale directe direcționate în special în mediile fa­vorabile săvârșirii de infracțiuni (ba­zare, târguri, piețe, etc.) unde se va­lo­ri­fică produse agroalimentare, bunuri de consum, produse din alcool sau tu­tun fără documente legale de proveniență, pe traseele rutiere parcurse de transportatorii materialului lemnos, în unitățile în care se procesează materialul lemnos etc.; efectuarea a 5.942 de controale și verificări, conform Legii nr.333/2003 modificată, privind paza bunurilor și valorilor.

Cu prilejul activităților desfășurate de structurile IPJ Suceava, indepen­dent sau în cooperare cu alte instituții abilitate de pe raza județului, s-au obținut următoarele rezultate: au fost descoperite 1.060 de infracțiuni, dintre care 822 în flagrant reprezentând 77,54%; au fost depistați 471 minori fără supraveghere, 370 fiind predați familiilor (73 părinți sancționați) și 101 centrelor de supraveghere; au fost sancționate contravențional 945 din cele 1.137 de persoane depistate frec­vent la cerșit sau care vagabondau în diferite medii, venite din alte localități ale țării; s-a intervenit la 14.863 de ape­luri de urgență prin „Sistemul Na­țional Apel de Urgență 112”, în creș­tere cu 97 față de primele nouă luni ale lui 2015, din care în 78,71% din situații până în 10 minute (11.699 de sesizări); au fost aplanate 2.207 stări conflictuale, din care 1.312 intrafami­liale și 895 din alte motive. (Dănuț ZUZEAC)