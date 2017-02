Sambata seara, circa 20 de oameni au reluat protestele la Suceava

Sambata seara, aproximativ 20 de suceveni au reluat protestele in centrul orasului, cerand demisia Guvernului condus de Sorin Grindeanu. Oamenii au cerut plecarea întregului Executiv, despre care spun că nu mai poate fi credibil, după ce a vrut să modifice Codul Penal. Manifestantii au steaguri tricolore, un banner pe care scrie “In democratie, hotii stau la puscarie” si scandeaza “Hotii, hotii”, „Demisia”, „PSD, ciuma roşie”, „Cine nu sare nu vrea schimbare”, „Uniţi, salvăm toată România” și „DNA să vină să vă ia”. Chiar daca au fost in numar mic fata de precedentele proteste, oamenii au plecat intr-un mars prin oras.

Primele proteste la Suceava au avut loc chiar in noaptea de 31 ianuarie, cand Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea codurilor penale şi proiectul de lege privind graţierea unor pedepse. Ele au crescut in intensitate, la Suceava atingandu-se un record de participare in seara de vineri, 3 februarie, cand se estimeaza ca au participat peste 5.000 de oameni la manifestatia de pe strazile orasului. Chiar daca pe 5 februarie Guvernul a abrogat Ordonanţa de Urgenţă privind codurile penale, oamenii spun că nu vor renunţa la proteste, pentru că Guvernul a minţit, a făcut un abuz adoptând o ordonanţă de urgenţă pentru a schimba prevederi din codurile penale, în beneficiul unor politicieni, şi trebuie să răspundă pentru ce a făcut şi să îşi dea demisia.

Ca si in Bucuresti si restul tarii, pentru duminica sunt anuntate din nou proteste si la Suceava.