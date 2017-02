UPDATE – Sambata seara: peste 2.500 oameni protesteaza acum pe strazile Sucevei (FOTO)

UPDATE, ora 21.10: In jurul orei 21.50, coloana de protastatari a ajuns din nou in fata Prefecturii. Cei peste 2.500 de suceveni au scandat din nou, ca si in serile precedente impotriva lui Liviu Dragnea si guvernului PSD. „PSD, ciuma roșie!”, „Hoții, hoții!”, „PSD ești un gunoi, ai dat timpul înapoi!”, „Dragnea, nu uita, România-i și a mea!”, Jos Guvernul!”, „PSD, ciuma roșie!”, „Hoții, hoții!”, „Vă rugăm să ne scuzați, nu producem cât furați!”, au fost o parte dintre scandarile auzite din nou pe strazile Sucevei in cursul serii de sambata. Dupa ce manifestantii au aflat despre decizia premierului Grindeanu de a abroga Ordonanta 13, oamenii au inceput sa scandeze cerand demisia Guvernului.

Dupa ora 21.00, numarul manifestantilor a inceput incet incet sa scada, vremea neprielnica (ceata si burnita) punand destul de mult la incercare rezistenta protestatarilor.

UPDATE, ora 19.40: Peste 2.500 de oameni protesteaza acum la Suceava. Coloana de manifestanti a ajuns acum in zona Metro, numarul protestatarilor crescand permanent.

UPDATE, ora 19.00: Marsul protestatarilor suceveni se apropie de Primaria municipiului. Sunt deja peste 1.000 de persoane care protesteaza si numarul acestora creste constant. Ca si in serile precedente, sucevenii scandeaza puternic impotriva Guvernului Grindeanu, cer abrogarea Ordonantei penalilor, au pancarte, un manechin imbracat in zeghe reprezentandu-l pe Liviu Dragnea, au tobe, fluiere, vuvuzele.

Si in aceasta seara, la Suceava se protesteaza impotriva Ordonantei care modifica Codul Penal. Incepand cu ora 18.00, in fata Prefecturii s-au adunat circa 150 de persoane, scandand si purtand pancarte prin care cer abrogarea celebrei Ordonante 13. Manifestantii au declarat ca vor porni din nou in mars, pe acelasi traseu ca aseara: Prefectura – Primarie – Spital – Lidla – Bulevardul George Enescu – catedrala – Casa de Cultura – Prefectura.