Salvați Copiii România, cu sprijin de la Egger, a dotat maternitățile din Rădăuți și Gura Humorului cu aparatură medicală în valoare de 46.000 de euro

Echipamente medicale în valoare de 46.260 de euro, printre care o masă de reanimare cu modul de resuscitare, un ecograf pediatric, un incubator și un monitor de funcții vitale, au fost donate, joi, Spitalului Municipal Rădăuți și Spitalului Orășănesc Gura Humorului, prin programul de combatere a mortalității infantile al Organizației Salvați Copiii România. Este cea de-a cincea dotare pe care organizația o face în județul Suceava, județ în care rata mortalității infantile este de 10, 1 la mia de copii născuți vii, față de 8 la mie, media pe țară în 2015. Achiziția echipamentelor medicale a fost posibilă cu sprijinul companiei Egger.

În cei șase ani de când Salvați Co­piii derulează amplul program de redu­cere a mortalității infantile, rata aces­teia plasând România pe primul loc din Uniunea Europeană, au fost do­tate și maternitățile din Câmpulung Moldovenesc, Suceava și Vatra Dornei, precum și cabinetul medical din Pă­trăuți, cu echipamente în valoare totală de 52.000 de euro.

”Când am pornit pe acest drum al combaterii mortalității infantile nu am intuit adevărata dimensiune a feno­me­nului. Pe teren, am înțeles câtă nevoie este de dotarea maternităților, pentru că mulți copii născuți prematur nu supraviețuiau, în lipsa aparaturii medicale care să îi ajute. De aceea, nu ne-am oprit și am dezvoltat programul în întreaga țară. Este crucial să ajungem în toate maternitățile care au nevoie de sprijin și, în strâns parteneriat cu medicii, niște medici extraordinari, lucrăm zi de zi pentru iden­­tificarea vulnerabilităților și apoi a fondurilor necesare dotărilor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preșe­dinte Executiv Salvați Copiii România.

Astfel, medicii de la Spitalul Municipal Rădăuți, care au îngrijit anul trecut 75 de prematuri, dintre cei 1.213 de copii născuți aici, vor avea la dispoziție apa­ratură medicală indispensabilă sal­vă­rii copiilor născuți înainte de termen: o masă de reanimare cu modul de resuscitare, un ecograf pediatric și un bili­rubinometru, a căror valoare se ridică la 32.000 de euro.

Doctorul Andreea Melinte, șeful Secției de neonatologie de la Spitalul Mu­nicipal de Urgență Rădăuți, a explicat necesitatea ca medicii să aibă la îndemână tot instrumentarul medical fără de care supraviețuirea prematurilor ar fi problematică: “Fiecare moment este prețios atunci când vine vorba despre un nou năs­cut, mai ales dacă acesta este născut înainte de termen. Prematurul îți poate oferi oricând sur­prize neplăcute. Atunci când se ridică problema unei reanimări și a stabilizării unui nou născut prematur, în afara unei echipe medicale eficiente, un rol primordial îl ocupă și aparatura de care aceasta dispune”.

“O masă radiantă performantă, care poate asigura temperatura pe toata durata rea­­nimării, dotată cu modul de resuscitare modern, prin care pot fi monitorizate atât presiunile de ventilație și concentrația de oxigen admi­nistrate, este esențială pentru su­praviețuirea unui nou născut pre­­matur”, a adăugat medicul.

Mai mult, a explicat doctorul Andreea Melinte, prematurii, mai ales cei care au o greutate foarte mică la naș­tere, pot prezenta complicații neurologice, care ar putea trece neobservate dacă maternitatea nu dispune de un ecograf.

Tot joi, Spitalul Orășenesc Gura Humorului a fost dotat de Salvați Copiii România cu un monitor de funcții vitale, un aspirator de secreții, un incubator și un injectomat. Investiția, în valoare de 14.000 de euro, va permite ca nou-născuții prematur să poată fi îngrijiți aici : în 2016, pentru 12 copii născuți în maternitate, dintr-un total de 226, s-a luat decizia trasferării la alte unități medicale.

Dr. Corneliu Dumitrache, medic primar pediatru, coordonatorul Compartimentul de Neonatologie al Spita­lului Orășenesc Gura Humorului a precizat că unitatea medicală deservește locuitorii orașului și încă 12 comune limitrofe. ”Ajutorul primit de compartimentul de neonatologie prin donațiile efectuate cu sprijinul Organizației Salvați Copiii și companiei Egger este de un real folos pentru noi, în vederea ridicării standardelor de calitate a serviciilor medicale oferite de către spitalul nostru tuturor celor care ni se adresează. Donația care a fost făcută a acoperit o plajă largă de tehnică medicală necesară pentru îngrijirea nou-născuților cu probleme, atât în sala de naștere, cât și ulterior. De asemenea, aparatura medicală ne poate permite o stabilizare pe transport mai bună pentru nou-născuții ce necesită transfer către o unitate de neonatologie de rang superior”, a spus acesta.

Demersul Organizației Salvați Co­piii de a sprijini maternitățile în a asigura tratament medical adecvat și imediat copiilor năs­cuți prematur este consistent, iar progresul este vizibil: în șase ani, rata mortalității infantile a scăzut. Astfel, în 2010, la startul programului Salvați Co­piii de reducere a morta­lității infantile, România înre­gistra o rată a mortalității in­fantile de 10,1 la mia de copii născuți vii. În doar cinci ani, țara noastră a coborât până la o rată de de 8 la 1000 de nou-născuți vii, în 2015.

Amalia Năstase, ambasador al Sal­vați Copiii, a precizat cât de important este ca medicii să aibă la dispoziție aparatura medicală adecvată, cu care, într-adevăr, reușesc de multe ori imposibilul: “Am văzut copii veniți pe lume prematur și care aveau mai puțin de 1.000 de grame la naștere. Astăzi, acești copii suflă în lumânarea primului lor tort, pentru că medicul care a avut la dispoziție un incubator a reușit să facă miracolul viu.”, a declarat Amalia Năstase, Ambasador Sal­vați Copiii România.

Emil Gheorghe, Director Tehnic EBP fabrica EGGER Rădăuți, a precizat care a fost rolul companiei în acest caz: “EGGER se implică constant în dezvoltarea comunității locale, din care facem parte. Evoluția societății este imposibilă fără copii. Ei reprezintă viitorul nostru și de aceea am considerat oportun să ne în acest proiect implicăm alături de asociația Salvați Copiii. Am decis să sprijinim această organizație pentru că ne plac lucrurile bine făcute și rezultatele concrete. Suntem bucuroși că reușim să ne implicăm acolo unde este necesar și o facem cu drag și din toată inima”, a declarat Emil Gheorghe, Director Tehnic fabrica EGGER Rădăuți.

Dotarea este parte a programului amplu de combatere a mortalității infantile, pe care Salvați Copiii îl deru­lea­ză de șase ani. Numai în 2016, Sal­vați Copiii România a dotat cu aparatură medicală de specialitate 31 de maternități, oferind astfel o șansă la viață nou-născuților prematur. O parte semnificativă a acestor fonduri, în ­va­loare totală de 355.981 euro, a venit de la cei care au ales să redirecționeze 2% din impozitul pe venit, transformând banii, care altfel ar fi rămas în posesia statului, în viață pentru copiii născuți prematur.

Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizației, de la adresa http://salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate și depuse personal la administrațiile financiare sau trimise prin poștă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2017. Suma nu trebuie menționată în formular, ea urmând să fie completată de administrația financiară.