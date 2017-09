Salariile pe decembrie la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava nu sunt acoperite prin rectificarea bugetară

A anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur . El speră că o altă rectificare pozitivă ar rezolva problema asigurării fondului pentru salarii din sistemul bugetar

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a declarat ieri că după rectificarea bugetară aprobată de Guvern, fondurile pentru plata salariilor până la sfârșitul acestui an la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt în continuare insuficiente. Seful administrației publice județene a arătat că la rectificarea bugetară de ieri, Consiliul Județean Suceava a primit suma de 9,7 milioane de lei, din care 2,9 milioane de lei au ca destinație clară „Programul pentru școli al României”, de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, iar diferența de 6,8 milioane de lei va fi folosită pentru plata salariilor la Direcția de Asistență Socială și la școlile speciale. Gheorghe Flutur a arătat că pentru a acoperi în totalitate salariile la această instituție, administrația județeană a solicitat o sumă de 15 milioane de lei. Președintele CJ Suceava a declarat că suma de 6,8 milioane de lei nu este suficientă pentru a plăti salariile angajaților Direcției de Asistență Socială pentru luna decembrie a acestui an. „Am primit mai puțin de jumătate din suma solicitată. Pentru noiembrie ar mai fi bani de salarii, dar pentru luna decembrie sumele sunt insuficiente. Nu avem posibilitatea de a majora salariile la această instituție. O parte a angajaților au primit majorarea de salarii la începutul anului, dar o altă parte, cam o treime, aștepta această majorare de salarii. Noi am cerut în fundamentarea trimisă pentru alocarea de fonduri la rectificare și majorarea de salarii care este dată prin lege, dar nu ni s-a dat sursa de finanțare”, a declarat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a mai arătat că la rectificarea de miercuri nu s-au alocat fonduri pentru echilibrarea bugetelor localităților, în condițiile în care primăriile au o nevoie mare de fonduri, inclusiv pentru a asigura în multe cazuri salariile angajaților, el apreciind că nu se poate vorbi despre majorări de salarii pentru angajații publici fără să se dea și sursa de finanțare. Seful administrației județene consideră că o altă rectificare pozitivă ar rezolva problema asigurării fondului pentru salarii din sistemul bugetar. (N.R.)