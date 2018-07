Să-l ajutăm pe ștefanistul David Turturean să-si urmeze visul. Statul român spune că nu are bani pentru acest elev de excepție

David Turturean este un elev cu care Suceava se mândrește. Ministerul Educației nu îi plătește deplasarea la o olimpiadă internațională la care s-a calificat. Anul trecut a reprezentat România la Olimpiada Internațională de Astronomie și a obținut medalie de bronz. Pentru că este un elev de excepție, anul acesta s-a calificat la nu mai puțin de patru olimpiade naționale și a reușit performanța de a intra în loturile care reprezintă România la două olimpiade internaționale. La una dintre ele, la Olimpiada de Astrofizică din China, la care David a luat medalie anul trecut, s-au calificat două echipe din România, însă Ministerul Educației nu finanțează decât deplasarea uneia dintre ele, David aflându-se în cea nefinanțată. Familia lui David nu a găsit sprijin la reprezentanții autorităților locale u cei care vor să-l ajute să reprezinte România pot dona bani în contul deschis pe numele mamei lui, Elena Turturean, RO34RNCB0234036954250001. Profesorii de la «Ştefan» strâng și ei bani să-l ajute. “Stefanistul” are nevoie de 3.500 USD pentru a ajunge la olimpiada organizată de Minister la care s-a calificat pe meritul, munca și inteligența lui

David Turturean este un elev de excepție al Colegiului Național “Ştefan cel Mare” din municipiul Suceava, care an de an a participat la câte trei sau patru faze naționale ale olimpiadelor naționale, de unde s-a întors, de fiecare dată, cu importante premii. Anul acesta, David ar trebui să participe la două Olimpiade Internaționale, dar pentru că Ministerul Educației nu-i decontează deplasarea și diurna, acest elev extraordinar s-ar putea să nu ajungă să reprezinte România la ambele competiții. Cadrele didactice ale renumitului colegiu sucevean sunt impresionate de pasiunea și dăruirea acestui elev și au decis să organizeze o campanie de strângere de fonduri pentru a-l putea ajuta pe David Turturean să-și îndeplinească visul. “David Turturean e un copil minunat – minunat de deștept, bun ca pâinea caldă, serios și muncitor ceva de speriat! Vara aceasta va reprezenta România la două olimpiade internaționale – Olimpiada de Astronomie din Sri Lanka și Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din China. Iar pentru ca asta să se întâmple, trebuie să aibă la dispoziție măcar 3.500 USD pentru a-și acoperi cheltuielile de transport și diurnă. Hai să facem vara asta frumoasă pentru David, să-l ajutăm să plece în Sri Lanka și în China și oriunde mai are nevoie să ajungă pentru că oriunde ar fi, David e un copil minunat”, spune profesoara de Limba și literatura română Andreea Şandru. Cei care vor să ajute un elev excepțional să-și vadă visul cu ochii pot dona bani în contul deschis de mama lui David, Elena Turturean, RO34RNCB0234036954250001, deschis la BCR.

S-a ajuns în această situație deoarece reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că se decontează cheltuielile de deplasare și diurnă doar pentru câte o echipă de elevi, pentru fiecare disciplină în parte. Datorită rezultatelor deosebite obținute de elevii români la aceste competiții, țara noastră are dreptul să participe cu două echipe, fără a plăti vreo taxă de participare. Ghinionul lui David este să facă parte din echipa calificată pentru Olimpiada din China care nu primește bani de la Minister și, ca o ironie a sorții, deși s-a calificat cu punctajul cel mai mare, este singurul din echipă care nu are încă banii necesari pentru deplasare. După cum a explicat Elena Turturean, olimpicul sucevean nu a găsit înțelegere nici la Primăria municipiului și nici la Prefectura Suceava. “Mi s-a răspuns că ei nu subvenționează excursii. Am fost tratată ca și cum aș cerși ceva. Din păcate, aceasta este țara în care trăim. Aș avea o întrebare pentru reprezentanții autorităților locale, au avut în familie un olimpic internațional?! Ştie cineva cât muncește un astfel de copil?! Mi-e greață de toată situația creată. Domnul inspector de Astronomie, profesorul Petru Crăciun, s-a luptat ca un tată pentru David și a încercat să obțină redirecționarea unor fonduri de la Inspectoratul Şcolar care au rămas necheltuite la alte discipline, dar i s-a răspuns că nu există temeiul legal pentru așa ceva. David va pleca în China, nici nu pot concepe altfel. Bunica sa i-a dat 200 USD din pensia ei de la CAP, rudele, vecinii, toți au sărit să ne ajute, mai puțin autoritățile, care mi-au jignit copilul. Nu vreau să consider că am o problemă ci doar o încercare pe care o voi depăși”, a povestit optimistă Elena Turturean, mama lui David.

Reamintim că olimpicul “ștefanist” David Turturean, elev în clasa a X-a la renumitul colegiu sucevean, s-a calificat în acest an la patru olimpiade naționale, și anume la Fizică, Chimie, Informatică și Astrofizică, dar din cauză că au fost programate de Ministerul Educație una după cealaltă, s-a văzut nevoit să renunțe la Chimie, fiind prea obositor să călătorească în capătul celălalt de țară după un concurs pentru ca a doua zi să fie apt pentru un alt concurs național, la o altă disciplină. “Am renunțat la Chimie pentru că era exact în ziua următoare după Informatică și nu m-am simțit fizic în stare să fac față”, ne-a povestit David Turturean, elev la Colegiul Național “Ştefan cel Mare”.

Se pare că Ministerul Educației nu este suficient de flexibil și de pregătit să sprijine elevii de excepție ca David, calificați la mai multe discipline la cele mai înalte competiții din lume. Acest elev aduce an de an diplome și medalii de nivel internațional, dar nu primește în schimb nici măcar un bilet de avion pentru a ajunge la olimpiadă, deși anul trecut s-a întors cu o medalie de bronz și o mențiune de la Olimpiada Internațională de Astronomie din Weihai, China. (Cristina RUŞTI)