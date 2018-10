Rușii de la Svetofor vor să deschidă până la sfârșitul anului un magazin MERE în Suceava. Susțin că va fi cel mai ieftin hard-discounter 

Magazinele “Mere” ale retailerului Svetofor din Rusia vor intra în concurență directă cu supermarketurile germane, franceze, belgiene de pe piața locală. Rușii anunță un concept de “hard-discount”, adică promit că vor veni doar cu produse din promoții, cu 20% sub prețul pieței. Până la sfârșitul acestui an, rușii spun că vor deschide 5 magazine Mere în România, în Snagov, Brașov, Piatra Neamț, Suceava și Tecuci

Svetofor, unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine de tip hard-discount din Rusia, va deschide vineri, 26 octombrie, primul său magazin din România, la Snagov. Unitatea va opera sub brandul Mere, iar oficialii companiei primit că va fi cel mai ieftin hard-discounter de pe piață. Până la finele anului, planul companiei ruse este de a ajunge la cinci unități la nivel național și de a-și convinge potențialii clienți, persoane cu venituri mici și medii, că brandul are cele mai mici prețuri din piață – în medie cu 20% sub concurența directă. “Părintele nostru este Svetofor din Rusia, noi fiind practic o clonă a magazinelor lor de acolo. Prețul va fi principalul nostru avantaj pe piață, dezideratul nostru este de a fi cu 20% sub prețul pieței. Dacă nu reușim acest lucru, preferăm să nu avem respectivul SKU pe rafturile noastre. Tot ce avem în magazin încercăm să aducem cu discountul promis. Este dificil, dar facem ce putem pentru a fi cel mai ieftin lanț de magazine din țară”, a explicat pentru economica.net Daniel Vasile, director achiziții produse alimentare din cadrul retailerului.

Branduri celebre cu prețuri de 40% mai mici

Conceptul Mere presupune magazine cu suprafețe între 800 și 1.200 de meti pătrați, în spații închiriate, situate la periferia orașelor medii și mici unde populațía are un potențíal financiar scăzut. Magazinele vor comercializa în jur de 800 de sku-uri (produse), din care aproximativ 30% non alimentare, produse fabricate în România și de import. De asemenea, lanțul rusesc va comercializa în mare parte produse necunoscute până acum publicului român, sau mai puțin cunoscute. Retailerul nu va pune pe rafturi mărci private ca restul hard-discounterilor. “Avem mărci necunoscute sau mai puțin cunoscute publicului din România, ori sub-branduri ale producătorilor mari (produse mai puțin listate ale producătorilor mari n. red.). Vom avea și branduri, dar acestea intră la noi în magazine în condiții speciale, cu minus 40% reducere față de prețul normal. Mai sunt capete de stoc. Produsele pe care le avem sunt în mare parte fabricate în România, dar avem și câteva SKU-uri din Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Germania, de unde avem detergenți, spre exemplu, sau Turcia, de unde provin unele dulciuri. Distribuitorii pe care i-am ales până acum sunt români, chiar dacă aduc și produse importate, cu acoperire națională”, mai spune Vasile, potrivit căruia sunt mulți distribuitori care nu au fost ofertați încă de concurență.

Potrivit acestuia, la deschidere, unitatea din Snagov va avea pe rafturi în jur de 700-750 de SKU-uri, majoritatea produse alimentare. “La des­chidere nu vom avea nimic ultra fresh, cele mai perisabile produse fiind mezelurile. Vom avea și această categorie după o lună-două când vom ști care este afluxul de clienți și ce stocuri sunt necesare”, a declarat managerul.

Vor 50 de magazine

Aflat în ușoară întârziere cu primul magazin deschis, pentru care ar fi trebuit să se taie panglica în luna septembrie, Svetofor plănuiește ca până la finele acestui an să aibă o rețea de cinci magazine deja operațíonale. Următoarele deschideri ar trebui să fie la Brașov, Piatra Neamț, Suceava și Tecuci. “Planul era ca până la sfârșitul acestui an să avem 15 magazine, dar a mers foarte greu. Au fost probleme cu avizarea, cu echipamentele etc. În 4-5 ani sperăm să ajungem la o rețea de 50 de magazine”, mai spune managerul, potrivit căruia brandul urmează să intre și pe piața bucureșteană. “Echipa de dezvoltare se uită și la București, dar acesta nu este o prioritate pentru noi. La un număr de 10-15 magazine, probabil va fi și unul în capitală”, susține Vasile, care estimează trecerea pe profit după primul an de funcționare a lanțului în România.

Svetofor, cu peste 800 de magazine de tip discount în Rusia, este prezent și pe piețele din Kazahstan, Belarus și China. Pe plan local are ca principali competitori nemții de la Lidl și de la Penny Market, informează econo­mica.net.