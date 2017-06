Ritmul lucrărilor din municipiul Suceava s-a îmbunătățit considerabil de când au fost reluate comandamentele săptămânale

Cu toate acestea, unele proiecte au în continuare probleme cu finanțarea, datorate în mare parte crizei guvernamentale prin care trece România în aceste zile. Primarul Ion Lungu a concluzionat ieri că partea cea mai importantă este finanțarea, pe care Primăria are datoria de a o asigura și fără de care organizarea nu are rost

Ieri a avut loc, la sediul Primă­riei Suceava, ședința operativă săp­tămânală cu reprezentanții fir­me­lor care realizează lucrări în mu­nicipiu. Primarul Ion Lungu a arătat la finalul întâlnirii că lucrurile s-au îmbunătățit considerabil, de la primul comandament, care a avut loc acum două săp­tă­mâni. El a spus că aceste ședințe operative vor continua, astfel în­cât constructorii să nu înce­tinească ritmul lucrărilor. Ion Lungu a vorbit punctual despre fiecare proiect de investiții din municipiu. Acesta a arătat că, la proiecul de realizare a drumurilor și parcărilor și la cel de alimentare cu energie electrică din cartierul Eu­ropa s-au făcut progrese, în sensul în care în urma întâlnirii pe care municipalitatea a avut-o cu constructorii săptămâna trecută, aceștia au reușit să se pună de acord, astfel încât să se poată lucra la ambele proiecte în paralel.

“Așa cum îi este și denumirea de ședință operativă, am terminat foarte operativ, progrese față de săptămâna trecută, așa cum am spus, în cursul zilei de joi, săptămâna trecută am avut o discuție cu cei de realizarea drumurilor și parcărilor în cartierul Europa și a celor de la alimentare energie electrică. Sunt două proiecte care datorită contestațiilor la licitații s-au întâlnit și se execută în același timp. In mod normal, lucrările la drumuri trebuiau să fie mai înaintate, să aibă trasate, finalizate terasamentele. Am stabilit de comun acord să lucrăm punctual pe câte o stradă pentru că ei acum lucrează pe mai multe străzi în același timp, să lucrăm pe câte o stradă punctual și atunci când se ajunge la nivel, la proiecția trotuarului să poată veni cei de la Elco Iași, care au lucrarea, să pună cablul. Deja au săpat niște șanțuri, nu au fost date bine cotele și acum trebuie să le astupe, să facă altele. Tocmai de aceea, iată și utilitatea acestor comandamente. Ne-am sincronizat și încercăm să ne implicăm și noi, Primăria, să facem programarea lucrărilor împreună cu ei, în așa fel încât să poată lucra în condiții optime și cei de la străzi și cei de la alimenatrea cu energie electrică. De asemeni, au adus un transformator în zonă care vine pus acolo de unde se alimentează, practic și zona de agrement Tătărași, la fel, trebuie date niște cote, făcută umplutură, după care să punem transformatorul. Zic că ne-am înțeles și știu ce au de făcut, numai să putem merge mai departe și cu operativitate să mergem cu amândouă lucrările în paralel și în același timp să asigurăm condiții de alimentare cu energie electrică în zona Tătărași”, a explicat ieri Ion Lungu.

In ceea ce privește zona de agrement, problema financiară persistă, în condițiile în care nu a fost încă deblocată accesarea ­ba­ni­lor din creditul contractat de municipalita­te tocmai pentru realizarea acestei in­­vestiții. De asemenea, finanțarea guvernamentală se lasă așteptată și la proiectul de reabilitare a rețelelor termice, unde municipalitatea are de recuperat 70 de miliarde de lei vechi, pe care i-a returnat anul trecut și pentru care a primit asigurări că vor sosi în curând. Intre timp, Ion Lungu i-a cerut constructorului să lucreze la capacitate maximă la toate cele trei puncte termice pe care le-a licitat, astfel încât lucrarea să fie gata până la sosirea sezonului rece. In prezent se lucrează doar pe Zamca, al celelalte puncte fiind în curs organizarea de șantier. In curând ar trebui să sosească și banii pe proiectul de iluminat public realizat din fonduri elvețiene, unde autoritățile de la București au transmis deja documentația către partea elvețiană care ar urma să transfere banii în decurs de câteva zile. Selucrează și la străzi, acolo unde Ion Lun­­gu a arătat că ritmul lucrărilor s-a îmbu­nă­tățit considerabil în ultimele două săp­tămâni.

“La zona de agrement Tătărași, în ședința de Consiliu Local de joia trecută (n.r. 22 iunie) am luat încă 10 miliarde de la fondul de rezervă și am dat la zona de agrement Tătărași în ideea că vom recupera acești bani atunci când va fi liber să folosim creditul pe care îl avem aprobat. Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Astăzi suntem într-un blocaj guvernamental, sperăm să avem un guvern cât mai repede și să putem să folosim acești bani din credit. La reabilitarea rețelelor termice, așa cum am spus, am cerut să se organizeze în toate loturile pe care le-am licitat, respectiv în Zamca, Obcini și în zona Parc. S-a înțeles acest lucru, le-am pus la dispoziție amplasamentele, au început să ducă materialele, țeava acolo. Sper ca, în perioada cea mai scurtă de timp să lucreze la aceeași intensitate cu care se lucrează astăzi pe Zamca – unde se lucrează binișor, și în celelalte puncte termice. La fel, zic eu, că este o chestiune de zile să vină cele 70 de miliarde de la Ministerul Dezvoltării Regionale. De asemenia, dacă discutăm de iluminat public, deja au depășit jumătate din numărul de lămpi care trebuie schimbate, montate – 2.174 de corpuri de iluminat. Ca atare și aici așteptăm, avem dovada și am arătat-o că au fost date documentațiile de la mecanismul intermediar, de la Ministerul de Finanțe către partea elvețiană, pe data de 22 iunie. Partea elvețiană a spus când a fost la Suceava că, dumnealor, în termen de trei zile fac decontarea banilor. Sper să se întâmple așa, să vină cele 22 de miliarde și pentru iluminatul public, să putem achita factura pe care o avem din urmă și să se poată asigura funcționarea în perioada următoare. Ajugem și la străzi. Se lucrează foarte bine pe Constantin Moraru. Am fost în cursul după-amiezei de ieri (n.r. luni, 26 iunie), în jur de ora 17, anume să văd dacă se lucrează. Se lucra intens, erau utiliaje, erau oameni, deci se lucrează bine. Mai puțin bine pe Lev Tostoi, unde mai sunt niște probleme de proiect, pe colectarea apelor pluviale, vom avea o discuție punctuală, în cursul zilei de azi (n.r. ieri, 27 iunie), după această ședință operativă”, a mai arătat ieri Ion Lungu.

Acesta a concluzionat că, totuși, partea cea mai importantă este finanțarea, pe care Primăria are datoria de a o asigura și fără de care organizarea nu are rost.

“Noi, ca Primărie, eu ca primar, trebuie să asigur un lucru extrem de important: bani. Dacă nu sunt bani degeaba facem organizare”, a arătat la finalul ședinței operative de ieri, primarul Ion Lungu. (Alexandra IONICA)