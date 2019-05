Rîmbu, managerul Spitalului Judetean: O echipă tânără de medici s-a ocupat de senatorul Iordache. Acum sunt speriati. Omul s-a crezut și se crede mai altceva decât ceilalți

Managerul Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat, din nou, vineri, că senatorul Virginel Iordache, internat săptămâna trecută în spital cu enteroviroză, i-a amenințat și presat pe medici să solicite elicopter SMURD pentru a fi transfertat la București și că acesta nu a avut un comportament adecvat poziției sociale pe care o are.

Reamintim faptul ca senatorului i s-a propus transferul cu o ambulanță cu medic, însă a refuzat și medicii au solicitat elicopter.

„A venit senatorul cu anumite simptome, cu amețeli… A fost internat la noi, într-o primă fază la reumatologie, avea simptome care indicau așa ceva, apoi a fost preluat la secția de boli infecțioase. A fost diagnosticat, i s-au făcut niște analize mai cu voie, mai fără voie, chiar și un computer tomograf. I s-a spus <domnule, ai enteroviroză și un mic bloc care este atipic>, s-a aplicat tratamentul, dar el a tot insistat să meargă mai departe, pentru că aceasta este cultura românului, ei cred că mai departe e mai grozav… A tot insistat să fie transferat la Balș (n.n. Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș din București), s-a discutat cu Balșul, i-a acceptat transferul. Dânsul a refuzat transferul cu ambulanța și a solicitat elicopter. Cum este?! Pacientul nostru, stăpânul nostru! Noi am solicitat mai departe, transmițând diagnosticul pe care îl are. Nefiind pacient critic, am transmis datele Centrului de Coordonare pentru Situații de Urgență de la Iași. Oamenii aceea au analizat au întrebat de vreo două ori și în cele din urmă și-au dat acceptul și au trimis elicopterul și l-au transferat la Institutul Balș. Acolo, același diagnostic pe care l-a dat Suceava și același tratament i s-a aplicat, i-au mai dat în plus Tamiflu. Nu a avut un comportament extrem de civilizat, omul s-a crezut și se crede mai altceva decât ceilalți. Da, i-a amenințat pe medici, nu a fost un comportament adecvat poziției sociale pe care o are. Medicii de acolo și șefa de secție cred că erau în stare să îi dea și mașina particulară numai să scape de mofturile lui”, a declarat vineri, pentru Mediafax, managerul Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Vasile Rîmbu a adăugat că nu era necesar transferul cu elicopterul nici chiar în situația în care senatorului i-a fost confirmat diagnosticul de endocardită, însă nu există un protocol clar legat de cazurile la care poate interveni sau nu elicopterul. Medicii suceveni, la solicitarea și presiunea pacientului, au cerut transferul, însă decizia de a trimite elicopterul a fost luată la Iași.

„Nu era nevoie de transferul cu elicopterul nici chiar cu această endocardită care până la urmă a fost confirmată. Nu este un diagnostic, nu este o situație, nici meningita pe care au inventat-o ei, nu sunt cazuri de transport cu elicopterul! Puteam comanda o ambulanță de tip C, cu medic, cu asistent, pacientul nu era pe moarte ca să îl transferi cu elicopterul, dar dacă ei au aprobat. Văd acum că dau vina pe medici, că au solicitat elicopterul, fiind la rândul lor solicitați de către pacient. Medicii au spus: <uite asta are, îi aprobi sau nu îi apropi>? Și i-au aprobat. Asta este! Să răspundă! Dacă pacientul cere vapor, eu comand vapor, dacă vaporul poate veni până la spital, foarte bine, merge cu vaporul. Medicii pot să ceară pentru orice caz, ce credeți că nu au existat cazuri în care au fost refuzați? Li s-a spus că nu este caz de elicopter! Eu nu am o listă cu diagnosticele care sunt pretabile transferului cu elicopterul, nu există un nomeclator de genul acesta să știu ce transportă ei cu elicopterul și ce nu transportă și în același timp nu am evidența cazurilor, pe moment, din țară că poate să fie un caz mai grav decât altul și atunci alegi” a adăugat Vasile Râmbu.

Potrivit acestuia, medicii care l-au tratat pe senator sunt tineri și foarte bine pregătitiți, diagnosticele lor fiind confirmate la București, însă sunt speriați de scandalul iscat în jurul acestui caz.

„O echipă tânără de medici s-a ocupat de el. L-au pus în rezervă, i s-a stabilit diagnosticul, tratamentul, care este confirmat și la București. Ce a solicitat, asta a avut! Și acum să o tragă dacă nu a avut dreptate! Medicii tineri sunt speriați și le-am spus că nu au niciun motiv să fie speriați: <voi ați solicitat la presiunea omului, mai departe trebuia să nu aprobe>. Pentru noi cel mai bine este faptul că s-a confirmat diagnosticul, medicii nu orbecăiau. I s-a confirmat o endocardită pe care am avut-o și noi în studiu, există document în foaia de observație clinică. Ieri au vrut să îl transfere înapoi la Suceava, dar nu l-au mai transfertat probabil din cauza discuțiilor apărute. Endocardita se tratează în 4 – 6 săptămâni cu antibiotice, poți să stai și acasă până la urmă.Cred că spitalul nostru este destul de ospitalier, avem și dotare, avem și oameni care se ocupă de pacienți, nu suntem chiar dispensar comunal”, a afirmat pentru Mediafax managerul Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.