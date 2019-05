Rezultate parțiale: PNL conduce net în județul Suceava la europarlamentare

Conform numărătorii paralele efectuată de PNL, până aseară la orele 23:30, fuseseră numărate voturile din 153 de secții din județ și rezultatele parțiale plasau PNL la un scor electoral de circa 35%, cu 6% peste PSD. USR acumulase 11 – 12 procente. PMP avea un rezultat bun de aproape 7%, urmat de Pro România cu 6,5% , iar ALDE avea puțin sub 3% din sufragii. In municipiul Suceava, aseară la 23.30, PNL conducea la numărarea voturilor în 30 de secții de votare cu 212 voturi în fața USR, ambele formațiuni fiind creditate cu peste 7.000 de voturi. Locul al treilea îl deținea PSD, cu circa 5.000 de voturi, urmat de PMP cu circa 2.500 de voturi, ProRomânia cu circa 2.100 de voturi și ALDE cu aproximatv 1.100 de voturi. Gheorghe Flutur, liderul PNL Suceava, deupă publicarea primelor rezultate: “Schimbarea socialiștilor de la putere începe acum”

Suceava a votat peste așteptările multor sceptici care abia dacă întrezăreau un procent de 30 – 35% prezență la alegerile europarlamentare din data de 26 mai și cel mult 30% la referendumul pe teme de justiție convocat de președintele Klaus Iohannis.

Astfel, duminică, la ora 21.00, la închiderea urnelor, conform BEC (Biroul Electoral Central), în județul Suceava au fost la urne 256.289 de votanți (42,45%) pentru alegerile europarlamentare și 216.395 cetățeni (35,84%) au votat pentru referendumul inițiat de președintele Iohannis. La nivel național, la ora 21.00, prezența la vot a fost de 48,96% pentru europarlamentare și de 41,23% pentru referendum.

Practic, județul Suceava a trecut cu mult și pragul pentru validarea referendumului pe teme de Justiție. Chiar dacă prezența a fost sub media națională, faptul că s-au spulberat opiniile multora referitoare la o prezență mică la scrutinul din 26 mai au demonstrat, totuși, că sucevenilor nu le-a pierit cheful de vot, ba mai mult decât atât au reușit să vină cu un număr de voturi destul de mare.

Emblematică este declarația liderului liberalilor din județul Suceava, Gheorghe Flutur, făcută după anunțarea, la ora 21:00, a exit-poll-urilor de la ora 19:30: “Schimbarea socialiștilor de la putere începe acum”. Din punctul său de vedere, schimbarea socialiștilor de la putere începe cu rezultatele exit-poll-urilor, dar va dura, fiind o tendință care se simte. Aceasta, în opinia li­derului liberalilor este în acord cu o altă tendință legată de consolidarea statului de drept și apărarea independenței justiției. “Rezultatele au fost o palmă zdravănă dată celor din PSD, care prin tot ceea ce au făcut, sau mai bine zis nu au făcut, au încercat să ne scoată din Uniunea Europeană. Important este acest semnal de mobilizare. Ați văzut, o mobilizare uriașă a marilor orașe. O mobilizare uriașă a Diasporei. Şi din nou PSD a rămas repetent la capitolul Diasporă, bătându-și joc de sute de mii de români care au stat ore întregi la coadă. Poate că unii dintre noi am crezut că în 10 august 2018 faptul că PSD i-a gazat pe cei din Diasporă a fost un accident. Nu a fost. Astăzi au încercat să-i țină la coadă, să-i învețe minte să nu mai voteze. Or, democrația costă. Şi eu sunt convins că semnalul este de prăbușire a socialiștilor populiști din România, care au încercat doar prin măsuri populiste să supraviețuiască, dar în România costă foarte mult aceste gesturi”, a declarat ­Gheor­ghe Flutur “la cald”. Ulterior, invitat să detalieze ceea ce a afirmat și asta prin prisma rezultatelor preliminarii anunțate de exit-poll, Gheorghe Flutur a spus, sec și ferm, că “nu am niciun mesaj pentru PSD. Şi asta e tot un mesaj”. Totuși, este de notat că din punctul de vedere al liderului liberalilor suceveni, principalul motiv pentru procentele mari de prezență la vot în județul Suceava, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum, au fost „pesediștii”.

Menționăm că, duminică seară, la sediul organizației județene a PNL Suceava, rezultatele au fost așteptate de o mare parte a staff-ului liberalilor în frunte cu liderul Gheorghe Flutur, de viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, și vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc. Aceștia din urmă au o experiență din celelalte randuri de alegeri în ceea ce privește coordonarea echipelor care se ocupă de numărătoarea paralelă a voturilor. Niciunul dintre aceștia nu și-a ascuns bucuria la anunțarea rezultatelor la nivel de țară. Ba mai mult, Gheorghe Flutur a și spus că, având în vedere faptul că exit-poll-urile au fost la ora 19:30, trebuie dat jos TVA-ul la PSD.

Rezultate surprinzător de bune au obținut în Municipiul Suceava, cel puțin pe o numărătoare paralelă parțială realizată de PNL până la ora 23:15, cei de la Alianța electorală USR – PLUS. Astfel, conform celor afirmate de Lucian Harșovschi – cel care a coordonat echipa PNL de numărare paralelă a voturilor din secțiile de pe Municipiul Suceava -, PNL conducea la numărarea voturilor în 30 de secții de votare cu doar 212 voturi în fața USR, ambele formațiuni fiind creditate cu peste 7.000 de voturi. Locul al treilea a fost adjudecat de PSD cu circa 5.000 de voturi din cele 30 de secții de votare, iar locul al patrulea, la mare distanță era ocupat de PMP cu circa 2.500 de voturi. Surpriza a făcut-o ProRomânia, care era la circa 2.100 de voturi, deci nu foarte departe de PMP, comparativ cu ALDE care, potrivit lui Lucian Harșovschi, în cele 30 de secții unde PNL efectuase numărătoarea paralelă abia trecuse de 1.100 de voturi.

În ceea ce privește numărătoarea paralelă efectuată de PNL la nivel de județ și coordonată de Viorel Seredenciuc, este de menționat că până la orele 11:20 fuseseră numărate 153 de secții din județ. Viorel Seredenciuc a precizat că din Municipiul Suceava în această numărătoare au fost incluse doar o parte din cele 30 de secții din Municipiul Suceava. Rezultatele parțiale plasau PNL la un scor electoral de circa 35%, cu aproape 6% peste PSD. În schimb, USR nu stătea chiar atât de bine în rezultate, ponderea fiind între 11 și 12 procente. PMP avea un rezultat bun de aproape 7%, urmat de Pro România cu 6,5%, iar ALDE avea puțin sub 3% din sufragii.

La Vatra Dornei, PNL conducea cu 800 de voturi în fața Alianței USR-PLUS, care se situa pe locul al doilea. La Moldovița, potrivit numărătorii paralele a PMP, 13% a fost obținut de partidul lui Traian Băsescu (232 voturi din 1782). După numărătoarea PNL, liberalii ar fi câștigat în comunele Panaci, Dorna Candrenilor și Coșna, toate conduse de primari PSD. În comuna Iacobeni a câștigat PSD cu 40 de voturi diferență. La fel și la Poiana Stampei a ieșit câștigător PSD. În ambele situații este vorba de numărătoarea paralelă realizată de PNL. (Dan PRICOPE)