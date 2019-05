REZULTATE PARTIALE JUDETUL SUCEAVA: PNL conduce cu peste 35%. PSD – sub 26%. USR PLUS – 13%, ALDE – praf si pulbere. Rezultate din mai multe comune

Dupa numararea voturilor din aproximativ 450 de sectii din judetul Suceava, din totalul de 560, PNL conduce cu peste 35%, fiind urmat de PSD carea a coborat la sub 26%, USR PLUS – circa 13%, PMP – 6,5%, ProRomania – 6,4%, ALDE – sub 4,5%.

De altfel, ALDE, un fel de partid adapost pentru toti oportunistii, s-a facut de ras la Suceava, relevant fiind faptul ca la Bosanci, comuna condusa de un primar chipurile de baza al partidului, a reusit sa obtina doar a treia pozitie, dupa PNL si PSD.

La Stroiești, PSD a castigat in toate cele trei sectii. Ciprian Porumbescu a fost adjudecat de PSD. PNL a castigat la Șcheia. Bălăceana și Drăgoiești au fost câștigate de PSD. Primarul de Liteni sustine ca a obtinut peste 50% din sufragii. Todirești și Cajvana au fost câștigate de PNL.

Horodnic de Sus: PNL 707 voturi, PSD 284.

In Bazinul Dornelor, PSD a castigat Iacobeni, Crucea și Poiana Stampei.

Horodnic de Sus, PNL vs PSD: 344 la 163.

La Veresti, comuna-oras condusa de un primar PSD, PNL a castigat alegerile pentru europarlamentare.

La Dumbraveni, PNL a castigat in fata PSD, cu un scor destul de strans, diferenta fiind de aproximativ 40 de voturi.