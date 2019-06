REZULTATE Evaluarea Nationala. 13 medii de 10.00 in judetul Suceava. Vezi mediile

Astazi, putin inainte de ora 12.00, Ministerul Educatiei a publicat pe site-ul propriu rezultatele la Evaluare, inainte de contestatii.

13 elevi din judet au obtinut media 10.00.

Alti 23 de absolventi de gimnaziu au medii peste 9.90.

Doar doi dintre ei sunt din municipiul Suceava, ambii de la Colegiul National “Stefan cel Mare”, iar trei din Radauti, toti elevi ai Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”.

Ceilalti decaristi sunt din Galanesti, Vicovu de Jos, Gura Humorului, Horodnic de Jos, Humoreni, Vicovu de Sus, Falticeni, Partestii de Jos.

Ei sunt elevii de 10 din judet: BABALEAN TEODORA DENISA, SCOALA GIMNAZIALA “SAMSON BODNARESCU” GALANESTI, BABLIUC ALEXIA, COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA, BÎRSAN FLAVIA ELENA, SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” RADAUTI, CARCEA ALINA, SCOALA GIMNAZIALA “IOAN VICOVEANU” VICOVU DE JOS, CIOCAN FILIP FABIAN, SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI, COROAMĂ ELENA-DORUȚA, SCOALA GIMNAZIALA “I.G.SBIERA” HORODNIC DE JOS, MAREŞ ILINCA, SCOALA GIMNAZIALA HUMORENI, NICULCEA FRANCESCA, SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” RADAUTI, SANDU RALUCA ELENA, COLEGIUL NATIONAL “NICU GANE” FALTICENI, SCHIPOR ALEXIA MARIA, SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VICOVU DE SUS, SPOIALĂ REBECA, COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA, TODOSI MIHAELA, LICEUL TEHNOLOGIC “NICANOR MOROSAN” PARTESTII DE JOS, ȚICȘA ADELA, SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” RADAUTI.

Rezultatele ordonate dupa medii, alfabetic sau pe unitati scolare le puteti vedea AICI.

Ingrijorator este faptul ca 94 dintre absolventii de clasa a VIII-a din judet au medii cuprinse intre 1.00 si 2.00.

Precizam ca lucrarile elevilor suceveni au fost corectate in acest an in judetul Neamt.

Contestatiile se pot depune astazi, intre orele 14.00-20.00.