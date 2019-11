Revelionul sucevenilor: între petreceri de minimum 440 lei și sejururi de 5.000 de lei

Pentru un Revelion petrecut într-un restaurant din Suceava, prețurile încep de la 220 lei/ persoană și ajung până la 450 lei/ persoană, pachetele cuprinzând muzică live, urători, invitați surpriză, masă festivă, băuturi și, în unele cazuri, foc de artificii la trecerea dintre ani. O altă opțiune a sucevenilor pentru petrecerea nopții dintre ani o reprezintă sejururile de minimum 4 nopți, rezervate cu mult timp înainte, la una din pensiunile din Bucovina, iar prețurile pornesc de la 1.500 lei de persoană, în zona Humor/ Voroneț, și ajung până la 4.740 lei pentru o cameră de 2 persoane, la Vatra Dornei

Restaurantele din Suceava și-au definitivat ofertele pentru petrecerea de Revelion și își așteaptă clienții. Ofertele diferă în funcție de locație, clientela obișnuită a restaurantului și serviciile incluse, iar prețurile încep de la 220 lei/ persoană și ajung până la 450 lei/ persoană, pachetele cuprinzând muzică live, urători, invitați surpriză, masă festivă, băuturi și, în unele cazuri, foc de artificii la trecerea dintre ani. Cum mai nimeni nu alege să petreacă această seară importantă de unul singur, vorbim despre o petrecere de Revelion între 440 și 900 de lei, în cazul persoanelor care optează pentru acest tip de eveniment, la care se adaugă cheltuielile ce țin de ținută, transport și, în funcție de opțiunea fiecăruia, cazare.

Restaurantul Any Time din Burdujeni oferă invitaților din noaptea de Revelion, la prețul de 220 lei/ persoană, o cină festivă, cu băuturi alcoolice incluse, muzică asigurată de formația live Regal Clasic și invitați speciali, Nicolae Vieru, solist al Ansamblului ”Ciprian Porumbescu”, și solista de muzică ușoară Mihaela Bucatariu, plus multe surprize. ”Noi suntem o gașcă mare, de 7 familii, fiecare cu câte doi copii, și suntem deja la al treilea Revelion pe care îl petrecem la acest restaurant. Prețul e foarte bun și serviciile sunt pe măsură, plus că restaurantul e la doi pași de casă”, ne-a spus Cornel B., din Burdujeni.

Revelionul la Padrino include o masă festivă, muzică live cu formația Imperial Bucovina dar și program artistic cu Dj Joker, plus un invitat special în persoana lui Alexandru Recolciuc, iar artificiile, urătorii și șampania sunt din partea casei. Pachetul este valabil la prețul de 239 lei/ persoană, la care se oferă un bon valoric de 50 lei, iar copiii până în 10 ani au acces gratuit. Pentru cei care preferă distracția și nu cina festivă din noaptea de Revelion, restaurantul oferă varianta închirierii unei canapele de 6 persoane, la prețul de 129 lei/ persoană, pentru care primesc doar aperitiv și un bon valoric de 35 lei.

Salon Zamca Bowling organizează ”Revelionul de odinioară”, cu șlagăre românești și internaționale de odinioară, invitați fiind Dj/ Mc Jacky, un solist de muzică ușoară și unul de muzică populară, ce vor cânta live, într-o atmosferă specifică tematicii alese. Organizatorii au pregătit în program, pe lângă masa festivă, băuturile alcoolice și artificii, obiceiuri cu urători tradiționali, dansatori, show de lumini și multe alte surprize, toate la prețul de 240 lei/ persoană.

La Hotel Balada petrecerea de Revelion all inclusive cuprinde un meniu special pentru masa festivă și muzică live asigurată de Capitol Band, la prețul de 350 lei/ persoană.

Cea mai nouă locație din Suceava, Prestige Ballroom, a pregătit pachete all inclusive de 350 lei/ persoană pentru noaptea de Revelion, cu cina festivă și băuturile alcoolice, iar programul artistic este asigurat de formația General Musik.

Conacul Domnesc a pregătit pentru clienții săi o petrecere de Revelion cu meniu domnesc și open bar, cu formația Show Team, la prețul de 399 lei/ persoană.

Sucevenii care vor alege să petreacă noaptea dintre ani la Jeni Palace vor avea muzică live de la formațiile Chorus, în salonul The Queen, și Clasic, în salonul The Man, 4 feluri de mâncare, băuturi alcoolice și foc de artificii la miezul nopții, la un cost total de 350 lei/ persoană. Cei care vor opta pentru Magnificus Plaza, din incinta Mandachi Hotel&Spa, vor achita 450 lei/ persoană și vor primi muzică live asigurată de Trupa 9, dar și invitați surpriză, și o cină festivă cu cele mai delicioase bunătăți.

Sejururi de Revelion în pensiunile din Bucovina, la prețuri între 3.000 și 5.000 de lei

O altă opțiune a sucevenilor pentru petrecerea nopții dintre ani o reprezintă sejururile, rezervate cu mult timp înainte, la una din pensiunile din Bucovina. În acest caz vorbim despre pachete de minim 4 nopți, în care sunt incluse cazarea și masa în regim de demipensiune, masa festivă cu băuturi alcoolice în noaptea de Revelion, program artistic cu muzică live sau Dj, urători, plimbări cu sania trasă de cai și, în unele cazuri, focuri de artificii. Ce-i drept, sucevenii care se orientează spre această variantă sunt foarte puțini, în primul rând pentru costurile ridicate, dar și pentru că mulți dintre ei aleg să își petreacă weekend-urile de peste an la aceste pensiuni și reușesc astfel să savureze specificul pensiunilor bucovinene la prețuri accesibile. Costurile unui astfel de sejur se ridică la sume mari, pe care nu și le permite oricine sau nu e dispus oricine să scoată din cont câteva mii de lei pentru a sărbători Revelionul în stil mare. De precizat că la momentul actual foarte puține pensiuni mai au doar câteva locuri disponibile pentru Revelion, iar prețurile pornesc de la 1.500 lei de persoană, în zona Humor/ Voroneț, și ajung până la 4.740 lei pentru o cameră de 2 persoane, la Vatra Dornei.

”Noi vom petrece Revelionul la o pensiune din Humor datorită unor prieteni care vin din străinătate. Ei au rezervat încă din vară 4 camere, că suntem o gașcă. Ne costă 3.000 de lei pe cuplu, dar suntem tineri, fără copii și anul acesta am zis că ne facem de cap. Pachetul e bun, avem mâncare tradițională, băutură inclusă, muzică live și plimbări cu sania. Plus că suntem aproape de pârtie și intenționăm să schiem în fiecare zi”, a explicat Andrei Tcaciuc, din Rădăuți.

Turiștii care au ales să își petreacă ultima noapte din acest an la pensiunile din Bucovina vor avea parte de meniuri tradiționale, preparatele servite clienților fiind făcute în casă, cu specific bucovinean, și anume tochitură bucovineană, zacuscă, lapte acru, hribi cu smântână, usturoi și mămăliguță, sărmăluțe în oale de lut, murături asortate, salate, dulciuri din bucătăria tradițională, papanași, plăcinte poale-n brâu, iar băuturile, atât cele nealcoolice, cât și cele alcoolice sunt incluse la toate mesele din program.

Clienții pensiunilor, în sejurul lor de 5 zile, au timp și să viziteze localitățile din apropiere și să participe la tot felul de festivaluri cu tradiții, ce au loc în această perioadă, iar ca variante pentru petrecerea timpului liber au la dispoziție săniuș, schi, plimbări cu Mocănița de la Moldovița, tiroliană și trasee cu obstacole, plimbări cu sania trasă de cai, închirieri ATV-uri și vizitarea mănăstirilor. (Oana NUȚU)