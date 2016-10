Rectorul USV, la deschiderea noului an universitar: “Admiterea din acest an a fost cea mai bună din ultimii cinci ani”

Studenți și profesori, autorități locale și invitați au participat ieri la deschiderea noului an universitar, la USV. In discursul său, rectorul, prof. univ. dr. Valentin Popa, a declarat că admiterea din acest an a fost un succes și s-a plâns de lipsa de implicare a autorităților în privința spațiilor de cazare pentru studenți. Parteneriatul USV cu Universitatea Bucovineană din Cernăuți a fost marcat prin prezența la ceremonie a prorectorului universității din Ucraina. La deschiderea nou-înființatei Facultăți de Drept a fost prezent fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean

Ieri a avut loc festivitatea de deschi­de­re a anului universitar 2016-2017 la Uni­versitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, la care au parti­cipat atât reprezentanți ai autorităților locale, cât și studenți și cadre didactice ale USV.

“Doresc să urez bun venit celor aproa­pe 3.200 de noi studenți admiși la cele 40 de programe de licență, 34 de programe de master și, în egală măsură, doresc să urez un bun venit celor peste 60 de noi doctoranzi înmatriculați în cele 14 domenii în care USV a organizat admi­tere în acest an. Pe baza acestor cifre și având în vedere că în acest an numărul elevilor care au reușit să obțină o diplomă de bacalaureat este cu 20% mai mic decât cel de anul trecut, având în vedere că cifra înmatriculaților este foarte apropiată față de cea de anul trecut, care a fost un record, putem declara că admiterea din acest an a fost cea mai bună din ultimii cinci ani. In timp ce cele mai multe dintre universitățile de stat din Ro­mânia nu au reușit să-și ocupe lo­curile bugetate alocate de Ministerul Edu­cației, universitatea noastră a înmatriculat studenți cu taxă la licență cu peste 30% față de locurile bugetate, iar numărul masteranzilor a fost dublu comparativ cu numărul de locuri bugetate. Suntem o universitate de stat și principalul scop este să oferim gratuit educație. Pentru aceasta însă trebuie să avem o alocare a numărului de locuri bugetate în raport cu cerințele tinerilor care aleg să studieze în universitatea noastră”, a declarat rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, care a adăugat că va continua să facă eforturi pentru a crește nu­mărul de locuri bugetate la programele de licență ale USV.

El a mai spus că USV are nevoie în continuare de susținerea auto­rităților lo­cale, despre care a spus că nu și-au făcut o prioritate din a rezolva una dintre principalele neajunsuri ale Univer­sității “Stefan cel Mare”, și anume cea a locurilor de cazare. Rectorul USV a afirmat că este în derulare o procedură de evaluare și negociere pentru achiziționarea a două noi imobile în proximitatea universității, pe care speră să o finalizeze cât mai curând, astfel încât până la sfârșitul acestui an universitar, USV să dispună de cel puțin încă 120 de locuri de cazare.

Nouă masteranzi ai USV vor obține două diplome: una din partea Universității “Stefan cel Mare” și cealaltă din partea Universității Bucovinene din Cernăuți

In cadrul festivității oficiale de deschi­dere a anului universitar 2016-2017 a fost prezent și prof. univ. dr. Yaroslav Vyklyuk, prorector respon­sabil cu cercetarea și relațiile internaționale la Univer­sitatea Bucovi­neană din Cernăuți.

“Instituția noastră a dezvoltat parte­neriate internaționale cu circa 90 de instituții de învățământ superior din Europa, Asia, Africa, Ame­rica de Nord și America Latină. Cel mai nou partener al nostru a devenit Universitatea Bucovi­neană din Cer­năuți. Am reușit împreună, într-un timp scurt, să demarăm activitatea de înființare a două programe de masterat cu diplomă dublă, unul în domeniul dreptului și celălalt în dome­niul calculatoarelor”, a de­cla­rat ieri pro­rectorul cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană, Stefan Purici.

Ca un rezultat al acestui parteneriat, studenții ucraineni care își vor obține diploma de masterat la unul din cele două programe din cadrul USV vor obține și o diplomă din partea Universității Buco­vinene din Cernăuți.

“Prin acest parteneriat, nouă studenți ai Universității Bucovinene au devenit studenți ai USV, iar la fi­nalul celor doi ani de studii, cei nouă studenți vor obține două diplome, una a Universității Buco­vinene din Cernăuți și a doua diplomă a Uni­ver­sității “Stefan cel Mare” din Su­cea­va”, a declarat prof. univ. dr. Yaros­lav Vyklyuk, prorector responsabil cu cer­cetarea și relațiile internaționale la Univer­sitatea Bucovineană din Cernăuți.

La finalul festivității oficiale de des­chidere a anului universitar, rectorul USV le-a înmânat diplomele doctorilor din acest an ai universității.

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, prezent la prima festivitate de deschidere a Facultății de Drept și Stiințe Administrative

Ieri a avut loc prima festivitate de deschidere din istoria Facultății de Drept și Stiințe Administrative (FDSA), la care au fost prezenți re­pre­­zentanți ai administrației locale și județene, dar și reprezentanți ai unora dintre instituțiile publice ce funcțio­nează la nivelul Sucevei, precum și fos­tul președinte al Curții Con­stitu­ționale a României, Augustin Ze­grean.

Rectorul Valentin Popa a arătat ieri că înființarea noii facultăți de Drept și Stiințe Administrative este un prilej de bucurie pentru Universitatea suceveană și că este marele eveniment al acestui an universitar. Noul decan interimar al FDSA, prof. univ. dr. Camelia Ignătescu, a ținut să trans­­mită publicului adunat în Auditoriu­mul “Joseph Schmidt” al USV, că “înfiin­ța­­rea acestei facultăți este considerată un suc­­ces, însă ma­rele nostru succes nu în­seamnă nimic dacă nu vom reuși să facem o valoare din aceasta. Dacă ne vom mobiliza suficient, vom reuși să aducem facultatea la un nivel la care universitatea să ne considere prima facultate din structura sa și cred că asta ar trebui să fie o prioritate pentru noi, de acum înainte”. (A.I.)