Record absolut: 102.194 pasageri pe Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, anul acesta

“Cursele sunt pline, chiar și cele mai noi”, declară președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Pentru a ajunge la 600.000 de pasageri anual trebuie amenajat al doilea terminal. Cel mai probabil, cum s-a anunțat deja, se vor folosi bani împrumutați, fiindcă șansa de a se obține bani europeni nu se prea întrezărește

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că până ieri la prânz au fost înregistrați pe Aeroportul “Stefan cel Mare” Suceava, anul acesta, 102.194 de pasageri. Aproape 5.000 sunt cetățeni ucraineni. “Este un po­tențial care a crescut față de anul trecut. Avem 11 destinații care sunt pline. Chiar și cele mai noi sunt încărcate la capacitate maximă. Nu am luat încă o decizie privind noul terminal. Dacă s-ar aproba mai repede alocarea de fonduri prin Programul Ope­rațional pentru Infrastructură Mare (POIM), unde sunt peste 400 de milioane de euro pentru modernizarea și dotarea aeroporturilor din țară, ar fi o bună oportunitate pentru noi. Din păcate, procedura se cam lungește și dacă nu găsim o soluție în această direcție, e rău. Noi avem și planul nostru, care vizează un împrumut pe care să-l facă Aeroportul sau Consiliul Județean Suceava, de circa 6 milioane de lei – 1,2 ­mi­lioane de euro – pentru a dubla întâi capa­citatea aeroportului, să ajungem la circa 600.000 de pasageri anual”, a precizat Gheorghe Flutur, care a adăugat că, “dacă ne-am putea baza pe un program cu finanțare europeană, am avea curajul să mergem la mai mult. Dar ținând seama și de gradul de îndatorare, să nu uităm că Aeroportul mai are un împrumut petru o cofinanțare de 10% fiindcă Guvernul Ponta nu a dat banii angajați pentru precedenta investiție de extindere. Așteptăm un răspuns de la Consiliul Concurenței și vom lua foarte repede o hotărâre, dacă vom face un împrumut pentru a se da drumul la construcția terminalului nou”, a mai spus șeful administrației publice județene. (N.R.)